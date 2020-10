Schulen in Berlin: Hier wird ab Montag mit Maske gelernt

Stufenplan für die Hygiene-Maßnahmen an Schulen in Berlin tritt in Kraft. Bildungsgewerkschaft kritisiert ihn als bereits überholt.

Berlin. Die verschärfte Corona-Lage in Berlin hat auch Auswirkungen auf die Schüler. So trat am Donnerstag in den Bezirken der neue Corona-Stufenplan in Kraft, der die Hygienebestimmungen und Unterrichtsabläufe in den Schulen wöchentlich aktualisiert vorschreibt.