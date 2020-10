Berlin: Senator Andreas Geisel will Landespräventionsgesetz erarbeiten lassen

Berlin. Innensenator Andreas Geisel (SPD) möchte ein Landespräventionsgesetz erarbeiten lassen, um die erfolgreiche Arbeit der Gewalt- und Kriminalitätsprävention in den vergangenen Jahren mit festen Strukturen und einer verlässlichen Finanzierung fortzusetzen und zu unterstützen. Das sagte Geisel am Donnerstag im Rahmen der Konferenz „Gemeinsame Urbane Sicherheit gestalten! Bezirkliche Präventionsräte in Berlin“.

Geisel betonte, urbane Sicherheit benötige kurze Wege, verlässliche Ansprechpartner und feste Strukturen. Nur eine kontinuierliche Zusammenarbeit der Menschen in den Stadtteilen, in den Bildungseinrichtungen, der sozialen Arbeit, bei der Polizei und der Verwaltung könne Kriminalität reduzieren. Mit seinem Vorschlag soll die seiner Meinung nach erfolgreiche Arbeit und die finanzielle Förderung mit einem Gesetz unterstützt und fortgesetzt werden.

Berliner Model findet bundesweite Beachtung

Die digitale Konferenz wurde von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung veranstaltet. Im Rahmen des so genannten Berliner Models der kiezorientierten Gewalt- und Kriminalitätsprävention fördert die Landeskommission seit 2017 den Aufbau von Präventionsräten in allen Bezirken sowie die Umsetzung von präventiven Projekten in den Kiezen. 2017 wurden die Projekte in den Bezirken mit 135.000 Euro gefördert, seit 2018 erhält jeder Bezirk dafür jährlich 150.000 Euro.

Die Förderung beruht nach Angaben der Senatsinnenverwaltung auf der Überzeugung, dass gewaltfreie, sichere und lebenswerte Nachbarschaften und öffentliche Räume durch die Zusammenarbeit verschiedener Vertreterinnen und Vertreter aus Bezirkspolitik, Verwaltung, freien Trägern und zivilgesellschaftlichen Gruppen auf Augenhöhe entstehen. Das Berliner Model habe nach Angaben des Innensenators inzwischen bundesweite Beachtung gefunden.

Vorzeigeprojekt: die Nachtbürgermeister im Regenbogenkiez

„Es gibt keine urbane Sicherheit ohne zivilgesellschaftliches und kommunales Engagement“, sagte Geisel. Als einen „Leuchtturm“ der entstandenen Modelle nannte er das Projekt der Nachtbürgermeister von „Maneo“ in Tempelhof-Schöneberg. Dort sind drei Mitarbeiter im Team im Regenbogenkiez unterwegs in Sachen Gewaltprävention, sprechen Menschen an und vermitteln bei Konflikten. Sie sind direkte Ansprechpartner für Anwohner, Gewerbetreibende, Besucher und Touristen.

Geisel sprach in seiner Rede auch von entscheidenden Schritten in den vergangenen zwei Jahren. „Das beginnt bei der erfolgreichen Modernisierung der Polizeiarbeit, der Etablierung von Präventionsräten bis hin zur Einrichtung eines Unterstützungsfonds extremistischer Gewalt“, sagte er. „Wir haben Wort gehalten und die Polizeiarbeit quantitativ und qualitativ ausgebaut, haben Erfolge bei der Kriminalitätsbekämpfung erzielt, haben mehr Polizisten auf die Straße gebracht, sie sind sichtbar und besser ausgestattet und besser bezahlt, sowohl bei der Polizei als auch bei der Feuerwehr.“