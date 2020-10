„Christmas Garden“ und „Weihnachten im Tierpark“ abgesagt

Der Botanische Garten in Berlin beim „Christmas Garden“ im vergangenen Jahr.

Berlin. Der „Christmas Garden 2020“ im Botanischen Garten und die Veranstaltung „Weihnachten im Tierpark“ sind abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. Ursprünglich sollten beide Veranstaltungen mit reduzierter Gästezahl und mit einem umfassenden Hygienekonzept durchgeführt werden. Die jüngsten Entwicklungen der Corona-Pandemie haben nun aber zur Absage geführt. „Diese Entscheidung fällt nicht leicht, sie ist aber richtig“, so die Veranstalter.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Corona-Hotspots: Die 7-Tage-Inzidenz liegt in mehreren Bezirken und für ganz Berlin über dem kritischen Wert von 50. Hier erfahren Sie täglich die aktuellen Werte des RKI und der Senatsgesundheitsverwaltung. Einen Überblick über alle Corona-Risikogebiete in Deutschland bekommen Sie hier. Diese Regeln gelten für Corona-Hotspots in Deutschland. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Christian Diekmann, Geschäftsführer der Christmas Garden Deutschland GmbH, teilte mit „Der Christmas Garden als Lichtblick in der dunklen Jahreszeit wäre insbesondere in diesem Jahr für viele Menschen eine wertvolle Ablenkung gewesen.“ Er blicke nun mit Zuversicht auf die Saison 2021. Lutz Grotehöfer, Geschäftsführer der Concert Concept Veranstaltungs GmbH, teilte mit: „Wir bedauern diese Entscheidung sehr. Das ganze Team hat das ganze Jahr über mit viel Engagement intensiv für eine Durchführung auch in diesem schweren Jahr gearbeitet.“

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für die Veranstaltungen im nächsten Jahr. Kunden die Ihr Ticket behalten und damit den Christmas Garden im nächsten Jahr besuchen, erhalten beim Besuch im Winter 2021 als Dank für ihre Treue einen kostenlosen Glühwein oder ein anderes Getränk ihrer Wahl.