Corona-Newsblog Berlin: Berliner Senat beschließt Teil-Lockdown

In Berlin haben sich mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie nachweislich 30.355 Menschen infiziert. 253 Menschen sind in Berlin bislang mit Covid-19 gestorben . 19.868 Patienten gelten inzwischen als genesen . 10.234 Menschen sind derzeit in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 155,6.

Berlin ist Risikogebiet, mittlerweile liegen alle Bezirke über der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die Werte für die Bezirke im Einzelnen.

Neuinfektionen, Untersuchungsstellen, Hotlines: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. Zahlen, Regeln, Teil-Lockdown: Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

4.31 Uhr: Krankenhäuser: Fehlendes Personal kann zum Nadelöhr werden

Besorgt schauen Krankenhäuser in Brandenburg auf die steigende Zahlen von Infektionen mit dem Coronavirus. Noch sei die Situation in den Krankenhäusern gut, sagte der Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg, Michael Jacob. Bei Weitem seien noch nicht alle Intensivbetten belegt. Die angespannte Personalsituation könne aber zum Nadelöhr werden, wenn die zweite Corona-Welle in den Krankenhäusern ankomme. Festgelegte Personaluntergrenzen für die Pflege seien bald vielleicht nur schwer einzuhalten.

Gut sei es, dass sich die Krankenhäuser in der Zwischenphase mit niedrigen Infektionszahlen im Sommer auf eine zweite Welle vorbereiten konnten. Die Lager seien mit Schutzausrüstung voll, Verträge mit Großhändlern geschlossen worden. Hygienekonzepte wurden verbessert und umgesetzt. Engpässe dürfe es so schnell nicht geben, sagte Jacob. Sicher sei seine Prognose aber nicht. „Ich habe keine Glaskugel.“

3.31 Uhr: Brandenburg will einschneidende Corona-Maßnahmen beschließen

Nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will Brandenburgs Landesregierung am Freitagnachmittag den vereinbarten Teil-Lockdown beschließen. Von Montag an sollen demnach gastronomische Betriebe sowie Einrichtungen der Freizeitbranche und der Kultur für den gesamten November geschlossen werden. Hotels soll die Aufnahme von Touristen verboten sein. Schulen und Kitas sollen aber offen bleiben.

Zuvor will der Landtag in einer Sondersitzung (10 Uhr) über die geplanten Maßnahmen debattieren. Die AfD will dort ein Ende aller Corona-Maßnahmen fordern, wie Fraktionschef Hans-Christoph Berndt ankündigte. Dagegen will die rot-schwarz-grüne Koalition bei den betroffenen Branchen und den Bürgern um Verständnis für die harten Einschnitte werben.

+++ Donnerstag, 29.10. +++

20.50 Uhr: Teil-Lockdown in Berlin - die konkreten Änderungen

Der Senat hat am Mittwochabend die konkreten Einschränkungen veröffentlicht, die ab Montag, 2. November bis zum 30. November in Berlin gelten. Was erlaubt ist und was verboten: Die Liste finden Sie hier.

20.37 Uhr: IHK-Präsidentin - Lockdown für betroffene Branchen eine Katastrophe

IHK-Präsidenten Beatrice Kramm teilte am Abend mit, der Lockdown sei für die betroffenen Branchen in Berlin "eine Katastrophe", viele hätten mit teils erheblichem Einsatz zum Beispiel Restaurants aber auch Kinos pandemie-konform umgerüstet, "in der Hoffnung, so weiterhin arbeiten zu können. Diese Hoffnung wurde nun enttäuscht."

Zwar müsse der Gesundheitsschutz Vorrrang haben, es liege aber in der Verantwortung der Politik sicherzustellen, dass die betroffenen Unternehmen zügig und unbürokratisch die versprochenen finanziellen Hilfen erhielten.

20.17 Uhr: Müller: Kontakte reduzieren ist entscheidend

Auf die Frage, warum seine Aussage von vor wenigen Tagen, dass in Opern, Kinos und Konzerten oder bei Fußballspielen mit Hygienekonzept keine Infektionsgefahr herrsche, sagte Müller, dass das RKI im Moment aufgrund der bundesweit hohen Infektionszahlen nicht sagen könne, woher das komme.

Das Problem seien die Kontakte, so Müller. "Jeder Theaterbesuch, jedes Fußballspiel löst begleitende Kontakte aus", sagte er. Das Thema sei nicht, allein im Zuschauerraum oder auf der Tribüne zu sitzen. Es gebe die Abfahrt, die Anfahrt, Begegnungen auf der Toilette, am Getränkestand, gemeinsame Unterhaltungen über die Premiere, gemeinsames Feiern vor dem Stadion. Dort seien die Regeln nicht so durchzusetzen und würden nicht so beachtet. Müller: Kontakte reduzieren ist nach wie vor das A und O.

20.08 Uhr: Alkoholverkaufsverbot zwischen 23 und 6 Uhr bleibt

Das Alkoholverkaufsverbot zwischen 23 und 6 Uhr bleibt, wie Michael Müller in der Pressekonferenz sagte. Berlins Regierender Bürgermeister sagte zudem, dass die Gastronomie jetzt den Außer-Haus-Verkauf rund um die Uhr betreiben dürfe. "Theoretisch kann man sich auch nachts um 1 noch eine Pizza bestellen", sagte Müller.

19.57 Uhr: Berlin hat einige Sonderregeln

Berlin hat den Teil-Lockdown zwar im Grundsatz übernommen, es gebe aber in einzelnen Punkten Abweichungen, sagte Michael Müller in der Senats-Pressekonferenz. So dürften Kinder im Alte von bis zu zwölf Jahren in Gruppen von zehn Personen weiter im Freien Sport betreiben. Alle Sonderregelungen würden noch mitgeteilt.

19.41 Uhr: Berliner Senat beschließt Teil-Lockdown

Berlin wird die von Bund und Ländern vereinbarten Regelungen zum Teil-Lockdown umsetzen. Das sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstagabend nach einer Sondersitzung des Senats. Es habe gedrückte Stimmung im Senat geherrscht, aber auch große Geschlossenheit.

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) nannte die Beschlüsse "schmerzlich". Ihr blute das Herz, sagte sie. Pop kritisierte die Radikalisierung der Gegner der Corona-Maßnahmen und bezog sich dabei auch ausdrücklich auf den Sprengsatz, der im Eingang eines Wohnhauses detoniert war. "Diesen Leuten ist nicht mehr zu helfen", sagte Pop.

Am Sonntag steht eine Sondersitzung des Abgeordnetenhauses zur Corona-Lage an. Müller gibt dann eine Regierungserklärung zu den weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ab. Anschließend wollen die Abgeordneten darüber debattieren.

19.30 Uhr: Livestream: Senat informiert über den Teil-Lockdown in Berlin

Senat informiert über Teil-Lockdown in Berlin

18.47 Uhr: AfD scheitert mit Klage gegen Maskenpflicht

Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag ist beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit einer Beschwerde in Zusammenhang mit der Anordnung zur Maskenpflicht im Potsdamer Landtagsgebäude gescheitert. Es handele sich um eine Regelung in Ausübung des Hausrechtes einer Behörde, begründete das Gericht am Donnerstagabend (OVG 3 S 113/20, OVG 3 L 171/20, VG 1L 885/20 Potsdam) seine Entscheidung.

Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag war in einem Eilverfahren beim Verwaltungsgericht Potsdam mit der Aufhebung der Allgemeinverfügung zur erweiterten Maskenpflicht im Parlament gescheitert. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke hatte als Hausherrin im September eine verschärfte Maskenpflicht angeordnet. Hintergrund war die Infektion eines Mitarbeiters der AfD-Fraktion. Auch ein AfD-Bundestagsabgeordneter aus Brandenburg und eine Mitarbeiterin der AfD-Fraktion im Rathaus hatten sich mit dem Coronavirus infiziert.

Nach der Verfügung sollen in allen Räumen und auf allen Flächen des Landtags Masken getragen werden. In der Kantine, in Teeküchen und Beratungsräumen - also dem Plenarsaal oder Ausschussräumen - kann die Maske aber abgelegt werden, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten wird. Im Plenarsaal trennt Plexiglas die Plätze der Abgeordneten.

18.17 Uhr: Kammern und Dehoga in Brandenburg lehnen Teil-Lockdown ab

Die Industrie- und Handelskammern und die Hotel- und Gaststättenbranche in Brandenburg lehnen die beschlossene erneute Schließung von Restaurants und Kneipen entschieden ab und fordern einen Ausgleich für den Umsatzausfall. „Schon jetzt ist klar, dass der erneute Lockdown für viele Unternehmen dieser Branche nicht mehr zu verkraften ist“, sagte der Cottbuser IHK-Präsident Peter Kopf für die Landesarbeitsgemeinschaft der IHKs des Landes Brandenburg.

Die aktuelle Konjunkturumfrage der Kammern habe gezeigt, dass vor allem kleinere familiengeführte Gastwirtschaften ihren Betrieb in naher Zukunft einstellen werden, weil die Lage für sie nicht mehr tragbar sei. Von der erneuten Schließung sind den Angaben nach in Brandenburg 5472 Betriebe mit insgesamt 44 154 Beschäftigten betroffen.

Die IHK Cottbus, Ostbrandenburg und Potsdam sowie der Hotel- und Gaststätten Brandenburg (Dehoga) fordern deshalb den 100-prozentigen Ausgleich des Umsatzausfalls. Zudem seien konkrete Aussagen notwendig, um den Unternehmen Planungssicherheit zu geben.

16.51 Uhr: Gemeinsamer Appell an die Berliner Stadtgesellschaft

„Jeder von uns muss Verantwortung übernehmen“, heißt es in einem gemeinsamen Appell von Wirtschaft und Politik an die Berliner Stadtgesellschaft angesichts rapide steigender Corona-Infektionszahlen und des von Bund und Ländern beschlossenen Lockdowns.

„Gemeinsames, entschlossenes und konsequentes Handeln ist unsere einzige Chance, den Winter ohne einen Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems zu überstehen“, so die Wirtschaftsverbände in dem Appell, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Zugleich seien aber durch den neuerlichen Lockdown tausende Existenzen akut bedroht. „In dieser Situation sind alle gefordert.“

Die Berliner Wirtschaft setze schon jetzt mit der Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln in den Betrieben alles daran, um die Infektionszahlen unter Kontrolle zu bekommen. Doch das werde nicht reichen, jeder müsse Verantwortung übernehmen. Mit der Einhaltung der Abstandsregeln, mit dem Tragen von Schutzmasken und mit gegenseitiger Rücksichtnahme könne man diese Pandemie bekämpfen, sind die Wirtschaftsvertreter überzeugt.

Zu dem dringlichen Aufruf an alle Berlinerinnen und Berlin haben sich am Donnerstag viele Organisationen zusammengeschlossen – unter anderem die Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK), die Handwerkskammer, der Handelsverband Berlin-Brandenburg, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), die Fachgemeinschaft Bau in Berlin und Brandenburg, die Fuhrgewerbe-Innung, die Familienunternehmer, die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI), die Senatsverwaltung für Wirtschaft. Auch die Berliner Morgenpost unterstützt den Aufruf.

16.38 Uhr: Coronawarnstufe Orange an vier Schulen in Neukölln - GEW kritisiert Stufenplan

An diesem Donnerstag werden zum ersten Mal alle Schulen Berlins neu im Corona-Stufenplan der Schulen eingeordnet – bislang standen alle auf „Gelb“. An vier Neuköllner Schulen schaltet die Ampel demnach am Montag auf Orange: Ernst-Abbe-Schule, Albrecht-Dürer-Schule, Hannah-Arendt-Schule sowie Clay-Schule. Dort gelten dann strengere Corona-Regeln. Alle anderen Schulen, darunter sämtliche Grundschulen, bleiben auf Stufe Gelb.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften (GEW) kritisierte den Corona-Stufenplan für Schulen in Berlin. Die GEW erklärte am Donnerstag, das darin vorgesehene Vorgehen, nach dem Gesundheitsämter die Situation jeder Schule bewerten sollen, sei längst von der aktuellen Infektionswelle „überrollt“ worden. „Erst bei niedrigeren Zahlen und der Nachverfolgbarkeit von Infektionen sind schulspezifische Lösungen aus unserer Sicht umsetzbar“, sagte die Vorsitzende der GEW Berlin, Doreen Siebernik. Auch die vorgesehenen einwöchigen Prüf-Intervalle seien viel zu kurz.

Für den Corona-Stufenplan prüft das jeweils zuständige bezirkliche Gesundheitsamt mit der Schulaufsicht jede Schule und vergibt je nach Gefährdungs- und Ausbreitungsgrad farblich gekennzeichnete Auflagen. Der Stufenplan für Schulen wurde in Anlehnung an die Corona-Ampel der Senatsgesundheitsverwaltung entwickelt. Lesen Sie hier den aktuellen Bericht über den Corona-Stufenplan für Schulen.

16.17 Uhr: Mehr als 10.000 aktuelle Corona-Fälle in Berlin

In Berlin sind innerhalb von 24 Stunden 1131 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden, wie aus dem Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle blieb bei 253. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit in der Hauptstadt 30.355 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 19.868 Menschen gelten als genesen. Damit sind aktuell 10.234 Menschen mit Corona infiziert.

Insgesamt 639 Menschen befinden sich in stationärer Behandlung in Krankenhäusern, davon werden 156 intensivmedizinisch behandelt. 129 von ihnen werden beatmet.

Der 4-Tage-R-Wert beträgt 0,96, die entsprechende Corona-Ampel steht auf Grün. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 155,6. 12,2 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt, die diesbezügliche Ampel steht auf Grün.

Die Fallzahlen in den Bezirken:

15.26 Uhr: Berliner Weihnachtsmarktbetreiber hoffen weiter

Nach der Bund-Länder-Schalte am Mittwoch mit weitreichenden Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hoffen die Betreiber des Weihnachtsmarktes am Breitscheidplatz, dass es allerhöchstens zu einer geringfügigen Verschiebung der Eröffnung der Märkte kommt. „Sollten die Weihnachtsmärkte abgesagt werden, würde für viele Schausteller die wichtigste und längste Festperiode wegfallen“, sagte der Vorsitzende des Berliner Schaustellerverbandes, Michael Roden, am Donnerstag. Das Jahresende sei für sie die Chance, bisherige Verluste aus diesem Jahr wettzumachen. Der Verband veranstaltet den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.

Die Betreiber des Weihnachtsmarktes Lucia in der Kulturbrauerei wollen die Hoffnung auch nicht aufgeben. Man konzentriere sich jetzt darauf, das Gesamtkonzept auf einen Beginn Anfang Dezember umzuarbeiten, sagte Veranstalter Michael Wiegner und forderte zugleich Planungssicherheit vom Senat. Wenn die Märkte auch Anfang Dezember nicht starten könnten, würden sie sich nicht mehr lohnen. Auch dürfe die erlaubte Teilnehmerzahl nicht unter 1000 liegen, sagte Wiegner. Beide Märkte sollten eigentlich am 23. November eröffnen.

In der vergangenen Woche hatte Veranstalter Helmut Russ die Absage des traditionellen Weihnachtsmarktes auf dem Berliner Gendarmenmarkt bekanntgegeben. Den wirtschaftlichen Schaden schätzte Russ auf 22 bis 25 Millionen Euro.

14.51 Uhr: Tourismusunternehmen in Brandenburg besorgt

Die Tourismusunternehmen in Brandenburg blicken mit Sorge auf den am Montag beginnenden Teil-Lockdown. „Für die Tourismusbranche im Land Brandenburg kommt dieser Beschluss einem neuerlichen Lockdown gleich“, kritisierte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes Brandenburg, Markus Aspetzberger, am Donnerstag. Man hätte sich gewünscht, dass „wir nach Monaten der Pandemie endlich zu differenzierten Lösungen statt pauschaler Verbote kommen“.

Über die vergangenen Monate seien umfangreiche Hygienekonzepte erarbeitet worden, es sei viel investiert worden, um Mitarbeitern und Gästen Sicherheit zu geben. „Was wir jetzt bekommen haben, ist stattdessen große Unsicherheit“, beklagte Aspetzberger.

Umso wichtiger sei es, dass Betriebe jetzt schnelle und unbürokratische Hilfen bekommen. „Ansonsten folgt dieser zweiten Infektionswelle unweigerlich eine Insolvenzwelle.“

13.29 Uhr: SPD sagt Landesparteitag ab

Die personelle Neuaufstellung der Berliner SPD wird bis auf Weiteres verschoben. Der Landesvorstand beschloss am Mittag in einer Schaltkonferenz, den für Sonnabend geplanten Landesparteitag im Neuköllner Estrel-Hotel abzusagen. Das erfuhr die Morgenpost aus Kreisen des Landesvorstandes. Vorgesehen war, neben den neuen Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh die gesamte Führung des Landesverbandes neu zu wählen. So muss nun der Regierende Bürgermeister Michael Müller vorerst weiter Landeschef bleiben.

Noch am Montag hatte die SPD-Spitze dafür votiert, die Veranstaltung mit rund 300 Teilnehmern im großen Kongresssaal des Estrels stattfinden zu lassen. Das schien aber nun nach den jüngsten Verschärfungen der Corona-Regeln nicht mehr vermittelbar. Gerade eine Bundesministerin wie Giffey müsse mit gutem Beispiel vorangehen, hieß es. Mehr dazu lesen Sie HIER.

13.14 Uhr: Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag abgesagt

Nach der Bund-Länder-Schalte am Mittwoch mit weitreichenden Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist eine schon seit längerem für Freitag geplante Videokonferenz der Ministerpräsidenten abgesagt worden. Das teilte das aktuelle Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlin, am Donnerstag mit. Ursprünglich war die Konferenz als Präsenztreffen dreitägig mit verschiedensten Themen geplant. Wegen stark steigender Infektionszahlen war sie später verkürzt und ins Internet verlegt worden - ehe nun die Absage folgte. Die Regierungen in den Ländern seien beschäftigt, die verschärften Corona-Regeln umzusetzen. Daher erschien ihnen ein neuerliches Treffen zwei Tage später wenig sinnvoll.

13.07 Uhr: Gegner der Corona-Maßnahmen sollen Sprengsatz gezündet haben

Ein Sprengsatz, der am vergangenen Sonntag gegen 9.30 Uhr im Bogengang eines Hauses an der Invalidenstraße in Mitte explodierte, soll von Gegnern der Corona-Maßnahmen gezündet worden sein. Wie der "Spiegel" berichtet, sollen Ermittler am Tatort ein Bekennerschreiben gefunden haben, in dem die sofortige Einstellung aller Corona-Maßnahmen, der Rücktritt der Bundesregierung un Neuwahlen gefordert werden. Weitere Aktionen würden andernfalls folgen, heißt es darin. Laut "Spiegel" prüfen die Ermittler auch einem möglichen einen Zusammenhang zu dem Brandanschlag auf das Robert Koch-Institut.

12.53 Uhr: Medienboard sagt Veranstaltungen ab

Angesichts der steigenden Infektionszahlen sagte Medienboard Berlin-Brandenburg die Vorweihnachtsparty und die Medienboard-Party anlässlich der Berlinale 2021 ab. "Wir alle tragen die Verantwortung dafür, die Pandemie einzudämmen. Nur gemeinsam können wir es schaffen und das bedeutet leider, dass wir 'gemeinsam' auf's Feiern verzichten."

12.29 Uhr: Mittes Gesundheitsstadtrat - Hauseigentümer sollen auf Novembermiete verzichten

Angesichts des anstehenden Lockdowns ab kommenden Montag appelliert Mittes Gesundheitsstadtrat Ephraim Gothe (SPD) an die Hauseigentümer. „Sie sollen als Beitrag zur Solidarität in der Krise die Miete im kommenden Monat aussetzen“, sagt Gothe der Berliner Morgenpost. „Die Novembermiete ist für die Hauseigentümer kein allzu großes Opfer.“ Betriebe hingegen, die wegen der Pandemie schließen müssten, müssen weiter um ihre Existenz kämpfen. Ab kommenden Montag müssen Gastronomiebetriebe schließen. Ausgenommen sind nur Lieferungen und Abholungen von Speisen. Auch sämtliche Freizeiteinrichtungen wie Theater, Kinos und Fitnessstudios müssen ihren Betrieb im November ruhen lassen.

12.00 Uhr: Brandenburger GEW fordert Wechselunterricht zwischen Schule und zu Hause

Die Brandenburger Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sorgt sich angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen um die Mitarbeiter im Bildungsbereich. „Wenn wir flächendeckende Schließungen von Schulen und Kitas verhindern wollen, müssen wir jetzt handeln“, betonte GEW-Landeschef Günther Fuchs am Donnerstag in einer Mitteilung. Bisherige Maßnahmen und die bestehenden Hygienekonzepte der Schulen und Kitas reichten nicht aus, um die Pandemie wirksam eindämmen zu können. Die Schulen müssten angewiesen werden, den Mindestabstand von 1,5 Meter strikt einzuhalten und zeitlich befristet einen Wechselunterricht zwischen Präsenz- und Fernlernphasen zu organisieren.

11.57 Uhr: Linke Mitte - Soldaten sollen nicht in Uniform arbeiten

Die Soldaten der Bundeswehr, die zur Kontaktnachverfolgung im Bezirk Mitte aushelfen, sollen künftig in Zivilkleidung arbeiten. Das fordert die Fraktion der Linken der Bezirksverordnetenversammlung Mitte. „Einzug von Uniformen in die Verwaltung - das ist ein Anblick, den wir nicht gut heißen“, sagt der Vorsitzende der Linken-Fraktion Sven Diedrich. Auch in weiten Teilen der Bevölkerung stoße das auf Unverständnis und Ablehnung. „Um auf maximale Akzeptanz zu stoßen, dürfte das Ablegen der Dienstkleidung keine Hürde darstellen“, so Diedrich. Mehr dazu lesen Sie HIER.

11.40 Uhr: „Christmas Garden“ und „Weihnachten im Tierpark“ abgesagt

Der „Christmas Garden 2020“ im Botanischen Garten und die Veranstaltung „Weihnachten im Tierpark“ sind abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. Ursprünglich sollten beide Veranstaltungen mit reduzierter Gästezahl und mit einem umfassenden Hygienekonzept durchgeführt werden. Die jüngsten Entwicklungen der Corona-Pandemie haben nun aber zur Absage geführt. „Diese Entscheidung fällt nicht leicht, sie ist aber richtig“, so die Veranstalter. Alle Details zu den Absagen der beiden weihnachtlichen Veranstaltungen finden Sie hier.

11.33 Uhr: Berliner Gastronomen wollen gegen Schließung klagen

Mehrere Berliner Gastronomen wollen gegen die Umsetzung der gestrigen Beschlüsse zur Schließung von Restaurants, Kneipen und Bars ab Montag klagen. Das erfuhr die Berliner Morgenpost am Donnerstag. Der Anwalt Niko Härting bereitet derzeit entsprechende Schriftsätze vor. "Ich hoffe noch, dass sich im Senat und Abgeordnetenhaus die Vernunft durchsetzt und die gestrigen Beschlüsse nicht 1:1umgesetzt werden. Ansonsten haben wir schon von Dutzenden von Mandanten den Auftrag, gerichtlich gegen die Schließungen vorzugehen. Sobald die Umsetzung in Berlin beschlossen wurde, legen wir los und reichen die Schriftsätze beim Verwaltungsgericht ein", erklärte Härting gegenüber der Berliner Morgenpost.

11.24 Uhr: Berlin Volleys fürchten weitere Corona-Folgen: „Trifft uns hart“

Der zehnmalige deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys fürchtet durch die neuerlichen Corona-Maßnahmen schwere wirtschaftliche Folgen. „Die Verschärfung der Einschränkungen trifft uns hart und verschlechtert die ohnehin schon angespannte finanzielle Situation noch einmal deutlich“, sagte Manager Kaweh Niroomand laut Mitteilung des Clubs vom Donnerstag: „Als Verein werden wir diese drastischen Maßnahmen jedoch nur für eine gewisse Zeit überstehen.“ Es gehe jetzt darum, „dass nicht alles das, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, in wenigen Wochen kaputtgeht“.

11.18 Uhr: Hertha gegen Wolfsburg ohne Zuschauer

Hertha BSC bestreitet bereits das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (18 Uhr) im Olympiastadion ohne Zuschauer. Das teilte der Hauptstadtclub mit. „Es ist schade und schon auch ein wenig bedauerlich, dass wir die nächsten Spiele trotz unseres gut funktionierenden Hygienekonzeptes zunächst erst einmal wieder ohne Zuschauerinnen und Zuschauer austragen werden“, sagte Manager Michael Preetz. Der Club akzeptiere diese Entscheidung aber „nicht nur“, sondern betonte, „dass die Gesundheit der Allgemeinheit auch für uns stets im Vordergrund stand und weiterhin steht“.

11.16 Uhr: Corona macht Führerschein teurer

Den Führerschein zu machen ist in Berlin und Brandenburg deutlich teurer geworden. Im Oktober mussten Berliner Fahrschüler 20 Prozent mehr bezahlen als vor einem Jahr, in Brandenburg waren es 8,1 Prozent, wie das Amt für Statistik für Berlin-Brandenburg mitteilte. Ähnlich sei es im September gewesen. Getrieben werde die außergewöhnliche Preisentwicklung von den Kosten für den Theorieunterricht. „Ursache dürften unter anderem die wegen der Corona-Pandemie geltenden Abstandsregelungen und Hygieneauflagen sein“, erklärte das Amt.

11.14 Uhr: Neuer Negativ-Rekord bei Corona-Fällen in Brandenburg

Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus steigt in Brandenburg rasant: Innerhalb eines Tages seien 341 Neuinfektionen bestätigt worden teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Am Mittwoch waren es 238 Neuinfektionen und am Dienstag 193. Wie am Vortag gelten drei Städte und neun Landkreise mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner als Corona-Risikogebiete. Im Landkreis Elbe-Elster stieg der Wert dieser Sieben-Tage-Inzidenz auf den Höchstwert 112,0, gefolgt von Cottbus mit 99,3. Für ganz Brandenburg liegt dieser Wert bei 59,7.

10.56 Uhr: Friedrichshain-Kreuzberg will weiterhin keine Soldaten

Die Bezirksverordneten von Friedrichshain-Kreuzberg haben es erneut abgelehnt, dass Bundeswehrsoldaten in der Corona-Bekämpfung eingesetzt werden. Ein entsprechender Antrag der SPD wurde am Mittwochabend nicht angenommen. Stattdessen brachten sie einen Ersetzungsantrag ein, der beschlossen wurde. Darin wird nicht die Verpflichtung von Bundeswehrsoldaten, sondern ganz allgemein die Einstellung „zusätzlicher Personen“ sowie die Anmietung geeigneter Räume entschieden.

Die Entscheidung sorgte bei den anderen Parteien im Bezirksparlament für Empörung. Kurz vor dem Lockdown drückten sich Grüne und Linke vor einem klaren „Ja“ zur Hilfe der Bundeswehr, beklagte Michael Heihsel von der Gruppe der FDP. „Ideologische Scheuklappen helfen im Allgemeinen nicht bei der Überwindung von Krisen“, so Heihsel. Der Beschluss sei verantwortungslos. Mehr dazu lesen Sie HIER.

10.54 Uhr: Berlins SPD diskutiert über Parteitag am Sonnabend

Die Wahl von Franziska Giffey und Raed Saleh zu neuen Landesvorsitzenden der Berliner SPD steht auf der Kippe. Wichtige Stimmen in der Parteispitze sind dafür, den für Sonnabend geplanten Landesparteitag abzusagen. Dort sollten die Bundesfamilienministerin und der Fraktionschef im Abgeordnetenhaus zu Nachfolgern des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller an die Spitze des Landesverbandes gewählt werden. Um 12 Uhr ist der SPD-Landesvorstand nun zu einer Schaltkonferenz verabredet, um zu entscheiden, ob die Veranstaltung im Hotel Estrel auch nach den verschärften Corona-Beschränkungen stattfinden soll. Mehr dazu lesen Sie HIER.

10.43 Uhr: Maskenpflicht - BVG führt Schwerpunktkontrollen mit Polizei durch

Um die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen besser durchzusetzen, setzen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf gemeinsame Schwerpunktkontrollen mit der Polizei. „Um eine noch höhere Sichtbarkeit zu erzielen, gibt es nun zusätzlich in unregelmäßigen Abständen sogenannte Schwerpunktkontrollen, gemeinsam mit der Polizei und Kontrolleurinnen und Kontrolleuren der BVG“, sagte Ingo Tederahn, Bereichsleiter Sicherheit bei der BVG. Mehr dazu lesen Sie hier.

10.39 Uhr: Momberg - Prozesse in den Bauverwaltungen müssen funktionieren

Der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Ost e. V. Dr. Robert Momberg begrüßt, dass trotz der verschärften Corona-Regeln die "Betriebe des Produzierenden Gewerbes und damit auch die Bauwirtschaft weiterhin ihre Tätigkeiten ausführen können." Auf den Baustellen seien in den vergangenen Monaten umfangreiche Hygienemaßnahmen umgesetzt worden. "Damit der Baustellenbetrieb weiterhin reibungslos laufen kann, ist es jedoch dringend erforderlich, dass die Prozesse in den Bauverwaltungen ohne Einschränkungen funktionieren", so Momberg. Der Bearbeitungsstau habe bei Genehmigungen in den vergangenen Monaten teilweise zu großen Verzögerungen geführt. Momberg betonte, dass es wichtig ist, dass keine innerdeutschen Beschränkungen für Berufspendler eingeführt werden. "Auch für Arbeitnehmer aus dem Ausland darf es keine Einreisebeschränkungen geben."

10.24 Uhr: Amsinck - Wirtschaft keine Maschine, die man ein- und ausschalten kann

Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), rechnet mit "schweren Schäden" durch die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern. Sie seien eine Hiobsbotschaft für Hotels, Gastronomie, Tourismuswirtschaft, Kulturbetriebe und den Einzelhandel. Amsinck macht deutlich, dass viele Firmen noch vom ersten Lockdown im Frühjahr deutlich geschwächt sind.

"Klare wissenschaftliche Nachweise, dass diese Branchen Corona-Hotspots sind, gibt es nicht. Im Gegenteil, die Unternehmen haben in den vergangenen Monaten viel Arbeit und Umsicht in Hygienekonzepte investiert." Die Entschädigungen seien nur ein schwacher Trost. "Die Wirtschaft ist keine Maschine, die man beliebig ein- und ausschalten kann. Die Tatsache, dass die Firmen nun jederzeit mit einem erneuten Lockdown rechnen müssen, verhagelt ihnen jegliche Planungsperspektive." Er fordert, dass der Staat konsequenter für die Einhaltung der Corona-Regeln sorgen muss.

10.09 Uhr: Berliner Arbeitsmarkt zeigt sich trotz Corona stabil

Im Monat vor den neuerlichen Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise ist die Arbeitslosigkeit in Berlin abermals gesunken. 204 792 Menschen waren im Oktober in der Hauptstadt arbeitslos und damit 4490 weniger als noch im September, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Dies sei der stärkste Rückgang in einem Oktober seit 2012, hieß es. Die Arbeitslosenquote lag bei 10,2 Prozent und damit um 0,3 Punkte niedriger als noch im Vormonat.

„Der Arbeitsmarkt in Berlin hat sich im Oktober gut stabilisiert“, teilte der Vorsitzende der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Bernd Becking, am Donnerstag mit. „Die Corona-bedingten Verwerfungen fängt der Arbeitsmarkt zunehmend auf – auch dank Kurzarbeit.“ Die Unsicherheiten blieben allerdings bestehen und würden die kommenden Wochen und Monate anhalten. „Viele tausend Beschäftigte sind immer noch in Kurzarbeit, und es drohen in einigen Branchen Schließungen. Die Zahl derer, die ihren Job verlieren und arbeitslos werden, ist weiter hoch“, teilte Becking weiter mit.

9.56 Uhr: Brandenburger Arbeitsmarkt erholt sich - Unsicherheit bleibt

Die neuen Corona-Schutzmaßnahmen treffen den Brandenburger Arbeitsmarkt mitten in einer Erholungsphase. Im Oktober sank die Arbeitslosigkeit zum dritten Mal in Folge, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. 81.221 Frauen und Männer waren auf der Suche nach Arbeit, 1824 weniger als im September.

„Die Corona-bedingten Verwerfungen fängt der Arbeitsmarkt zunehmend auf - auch dank Kurzarbeit“, sagte der Leiter der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Bernd Becking. Im Juli waren gut 48.000 Brandenburger in Kurzarbeit. „Trotz der konjunkturellen Risiken infolge der Corona-Pandemie haben Unternehmen wieder mehr Personal eingestellt.“

Dennoch hat die Corona-Krise den Arbeitsmarkt um Jahre zurück geworfen. Verglichen mit dem Oktober 2019 gab es in Brandenburg 8840 zusätzliche Arbeitslose. Die Quote liegt nun bei 6,1 Prozent, das sind 0,7 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr und der schwächste Oktober-Wert seit 2017.

9.32 Uhr: Verkehrsstaatssekretär in Quarantäne

Berlins Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese (Grüne) befindet sich derzeit in Quarantäne. Das teilte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) am Donnerstagmorgen im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses mit. Zu den Hintergründen machte die Senatorin keine Angaben.

9.03 Uhr: Sondersitzung des Abgeordnetenhauses am Sonntag

Das Berliner Abgeordnetenhaus wird bei seiner Sondersitzung am Sonntag auch über Einzelheiten der Coronaverordnung des Senats beraten. Das werde in einer zweiten Rederunde geschehen, hieß es am Donnerstag aus dem Ältestenrat des Landesparlaments. Ob die Fraktionen am Ende auch über Details abstimmen und die Senatsvorlage gegebenenfalls in einzelnen Punkten ändern könnten, ist aber noch offen.

Anträge der FDP auf Änderungen in Details könnten auch ebenso auf die nächste reguläre Sitzung am Donnerstag kommender Woche vertagt werden wie der Antrag der AfD, einen eigenen Corona-Sonderausschuss einzurichten, der regelmäßig die Senatspolitik zur Pandemiebekämpfung begleitet. Der Senat hat dem Parlament jedoch angekündigt, Corona-Auflagen weiter per Verordnung festlegen zu wollen und nicht per Gesetz, welches das Abgeordnetenhaus beschließen müsste.

Zunächst wird der Regierende Bürgermeister Michael Müller eine Regierungserklärung abgeben. Dann folgt die erste Rederunde der Fraktionsvorsitzenden, die sich generell zur Corona-Politik in Berlin äußern werden.

Wir eröffnen unser neues Newsblog zu Corona in Berlin und Brandenburg. Alle bisherigen Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg finden Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

