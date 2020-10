Corona-Newsblog Berlin: Senat berät über Regeln für Teil-Lockdown - 1161 neue Infizierte

In der Erkältungszeit liegen viele Menschen krank zuhause. Ob es sich dabei um Corona handeln könnte lässt sich an diesen Symptomen feststellen.

In Berlin haben sich mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie nachweislich 29.224 Menschen infiziert. 253 Menschen sind in Berlin bislang mit Covid-19 gestorben . 19.437 Patienten gelten inzwischen als genesen . 9534 Menschen sind derzeit in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 144,3.

in der Übersicht. Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. Zahlen, Regeln, Teil-Lockdown: Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

9.03 Uhr: Sondersitzung des Abgeordnetenhauses am Sonntag

Nachdem der Senat, wie angekündigt, die unverzügliche Einberufung des Abgeordnetenhauses beantragt hat, wird Parlamentspräsident Ralf Wieland am Sonntag ab 10 Uhr zu einer Sondersitzung einladen. Gegenstand wird unter anderem eine Regierungserklärung des Regierenden Bürgermeisters und eine Aussprache dazu sein.

Wir eröffnen unser neues Newsblog zu Corona in Berlin und Brandenburg. Alle bisherigen Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg finden Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

