Corona wird bei René Pollesch nicht zum Theaterstoff

Nürnberg. Die Corona-Krise wird bei dem Dramatiker und Theaterregisseur René Pollesch nicht zum Theaterstoff. Er nehme generell keine Aufträge von Intendanten entgegen, wenn diese ein Stück über die Finanzkrise oder andere Themen wollten, sagte der 58-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Da muss ich abwinken, so funktioniere ich nicht." Das gleiche gelte auch für Corona. "Ich nehme auch von einer Pandemie keine Aufträge entgegen."

Gerade inszeniert der künftige Intendant der Berliner Volksbühne sein neues Stück "Take the Villa and run" am Nürnberger Staatstheater. Die Uraufführung ist für Freitag geplant - und damit kurz bevor die Theater ab dem 2. November ihren Spielbetrieb wegen der Corona-Krise vorübergehend einstellen müssen.