So kann ein Luftfilter aussehen – ein aktuelles Beispiels aus Nordrhein-Westfalen. Dort in Neukirchen-Vluyn erhielt eine Grundschule die begehrten Luftfilter. Foto: Ulla Michels / FFS

Immer wieder können in Schulen Fenster nicht geöffnet werden – das macht das vorgeschriebene Lüften in Coronazeiten unmöglich.

Bildung Berliner FDP will Schulen zügig mit Luftfiltern ausstatten

Die Berliner FDP-Fraktion drängt darauf, Berlins Schulen aufgrund der Corona-Pandemie mit Luftfiltern auszustatten. „Alle Berliner Schulgebäude erhalten zeitnah hochleistungsfähige Partikel-Luftfiltersysteme (HEPA-Filter) für alle Unterrichtsräume, Lehrerzimmer, Schulmensen und Aufenthaltsflächen im Innenbereich“, heißt es in einem Antrag an das Berliner Abgeordnetenhaus, welcher der Berliner Morgenpost vorliegt.

Dabei soll es aber für die Ausstattung einen Stufenplan geben – in der ersten Phase sollen die Unterrichtsräume Luftfilter erhalten, in denen „Stoß- und Querlüftung“ nicht möglich ist.

Tatsächlich kommt es in Schulen immer wieder vor, dass Fenster nur gekippt oder gar nicht geöffnet werden können, was Lüften unmöglich macht. In Chemie-, Physik- und Informatikräumen gibt es oft keine Fenster. Erst nach diesen problematischen Fällen sollten die anderen Schulräume drankommen.

Lüften bei „winterlichen Temperaturen“ wird die Klassenzimmer auskühlen

Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Paul Fresdorf, machte deutlich, dass diese Filter gerade für die nächsten Monate wichtig seien. Denn „selbst eine disziplinierte Lüftungsroutine“ führe in den bevorstehenden kalten Monaten „bei winterlichen Temperaturen zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Aufenthaltsqualität“. Sprich: Es wird in den Räumen zu kalt, um zu lernen.

Die Senatsverwaltung für Bildung hatte an drei Berliner Schulen – jeweils mit einem geliehenen Gerät – die Luftfilter ausprobiert. Die Rückmeldungen seien durchweg „positiv“ ausgefallen, heißt es aus der Bildungsverwaltung. Allerdings ist noch unklar, inwieweit die Geräte tatsächlich auch die gefährlichen Corona-Viren ausfiltern. Dafür werden jetzt von der Senatsverwaltung Meinungen von Wissenschaftlern eingeholt, darunter auch aus der Charité, sagt ein Sprecher der Bildungsverwaltung. Der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Norman Heise, spricht sich auch für Luftfilter in Schulräumen aus.

