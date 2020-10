Starke Einschränkungen im Öffentlichen Lebens in Brandenburg

Potsdam. Wegen der stark steigenden Neuinfektionen mit dem Coronavirus müssen sich die Menschen in Brandenburg im November auf starke Einschränkungen im öffentlichen Leben einstellen. Der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit soll nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen gestattet werden, wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte. Bund und Länder wollen damit die massiv steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff bekommen. Zuvor hatte es dazu eine Telefonkonferenz von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit den anderen Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegeben.

Gaststätten und Restaurants werden vom 2. November an wieder geschlossen, wie es weiter hieß. Übernachtungsangebote für Touristen sollen untersagt werden. Freizeiteinrichtungen wie Theater, Opern, Konzerthäuser und Kinos sollen geschlossen werden. Dies gilt auch für Schwimmbäder, Thermen und Fitnessstudios. Alle Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt.

Dagegen sollen Schulen und Kindergärten in Brandenburg trotz der stark steigenden Zahl der Ansteckungen im November geöffnet bleiben. Auch Geschäfte und Einkaufszentren bleiben offen. Geeinigt habe man sich darauf, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten darf. Medizinisch notwendige Behandlungen wie etwa Physiotherapien bleiben möglich. Unter den bestehenden Hygieneauflagen können auch Friseursalons geöffnet bleiben.

Profisport soll nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Der Freizeit- und Amateursport wird nach den neuesten Beschränkungen untersagt. Individualsport allein, zu zweit oder mit Mitgliedern des eigenen Hausstands bleibt jedoch möglich, wie es weiter hieß.

Auch für das Demonstrationsrecht oder die Ausübung von Gottesdiensten gibt es nach Angaben der Landesregierung keine neuen Einschränkungen.