Michael Müller setzt sich gegen Sawsan Chebli durch

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller hat gute Chancen, seine politische Karriere nach den nächsten Wahlen im Bundestag fortzusetzen. Beim Mitgliedervotum der SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf über die Auswahl der Bewerber um das Direktmandat für die nächsten Bundestagswahl setzte sich der 55-Jährige mit 58,4 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen seine Rivalin Sawsan Chebli durch. Für Müllers Staatssekretärin im Roten Rathaus stimmten 40,2 Prozent.

Damit wird Müller um den Einzug in den Bundestag kämpfen und wird einen vorderen Platz auf der Landesliste der SPD bekommen. Insgesamt hatten 1456 der knapp 2500 Sozialdemokraten in der City-West ihre Stimmen abgegeben, 804 stimmten für Müller, 553 für Chebli. Das Ergebnis ist damit knapper ausgefallen als von den meisten Beobachtern und Parteifreunden angenommen.

Sawsan Chebli und Michael Müller konkurrierten in Charlottenburg-Wilmersdorf um die SPD-Bundestagskandidatur.

Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Müller sei nervös gewesen, hieß es aus seinem Umfeld

Für den mit Spannung erwarteten Stichkampf um die SPD-Bundestagskandidatur in Charlottenburg-Wilmersdorf zwischen dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller und seiner Staatssekretärin Sawsan Chebli zeichnete sich schon im Vorfeld eine hohe Wahlbeteiligung ab. Etwa zwei Drittel der knapp 2500 Parteimitglieder in der City West hätten ihre Stimme abgegeben, hieß es am Mittwoch.

Für den Fall einer Niederlage hatte Sawsan Chebli dem Regierenden Bürgermeister ihre Unterstützung für den anstehenden Wahlkampf zugesagt. Der Bezirk war zuletzt zwei Mal direkt von Klaus-Dieter Gröhler für die CDU gewonnen worden.

In der SPD-Landeszentrale an der Müllerstraße wurden die Stimmen des Mitgliederentscheids aus Charlottenburg-Wilmersdorf ausgezählt. Hätte Müller verloren, wäre ihm der Weg in den Bundestag versperrt gewesen. Die Landesliste steht bei der SPD nur solchen Politikern offen, die in einem Bezirk direkt kandidieren. Entsprechend nervös sei Müller, sagten Menschen, die häufig mit ihm zu tun haben. Weil er am Sonnabend auch das Amt des SPD-Landesvorsitzenden an Franziska Giffey und Raed Saleh abgeben wird, hätte er keine Zukunft mehr in der Politik. Für diesen Fall fürchteten einige in der SPD eine Kurzschlusshandlung eines frustrierten Verlierers.

Ein Regierungschef, der nicht mal in einem ihm eigentlich wohlgesonnenen Kreisverband gewählt wird, muss ziemlich leidensfähig sein, um sich ein weiteres knappes Jahr im höchsten Amt der Stadt anzutun. Vorsorglich wurde Müller von vielen Seiten gebeten, doch bitte weiter im Amt zu bleiben, um die Legislaturperiode mit der rot-rot-grünen Koalition zu Ende zu bringen.

Der Ausgang war bis zuletzt vollkommen offen

Wie das Duell ausgeht zwischen dem 55-Jährigen, der Berlin seit 2014 regiert, und der 42-Jährigen, die 2016 aus dem Auswärtigen Amt zu ihm in die Senatskanzlei wechselte, war schwer zu prognostizieren. Müller war Favorit. Aber keine Umfragen konnten das Gefühlsleben der Stimmberechtigten ausloten. Auch große Veranstaltungen, bei denen der Applaus vielleicht Hinweise über die Kräfteverhältnisse liefern könnte, gab es nicht.

Die Teilnahme am Basisvotum war rege, hieß es aus dem Kreisvorstand. 600 Stimmen seien online eingegangen – für einen Parteibezirk, dessen durchschnittliches Alter der Mitglieder bei 57 Jahren liegt, ist das ein beachtlicher Wert. Unter den etwa 400 aktiven Genossen in „CW“ habe Müller einen sicheren Vorsprung, sagen Kenner des Kreisverbandes. Der langjährige Kreisvorsitzende Christian Gaebler, Senatskanzleichef im Roten Rathaus, und Müllers Berater Robert Drewnicki hätten die Funktionäre bearbeitet, hört man.

Sawsan Chebli, Staatssekretärin für Bundesrat, Internationales und bürgerschaftliches Engagement, hatte sich in den vergangenen Jahren eher wenig in die kleinteilige Arbeit im Wahlkreis eingemischt. Gleichwohl traf ihr Appell, sich neu aufzustellen, eine Frau zu nominieren und Schluss zu machen mit der im Hinterzimmer ausgehandelten Versorgung von Alt-Politikern, bei vielen innerhalb und außerhalb der SPD auf offene Ohren.

Es kam auf die vielen Nicht-Aktiven an

Charlottenburg-Wilmersdorf war immer an Müllers Seite, als er sich etwa auf Parteitagen mit seinen Herausforderern Jan Stöß und Raed Saleh herumschlagen musste. Das spricht alles für eine enge Bindung der City-West-SPD zu Müller, der in seinem Heimatkreis Tempelhof-Schöneberg dem SPD-Bundesvize und Juso-Chef Kevin Kühnert die Direktkandidatur überlassen musste.

Es kam also auf die vielen Nicht-Aktiven an. Chebli klagte bereits, dass sie bis auf fünf organisierte und nur parteiöffentliche „Duelle“ mit Müller keine Chance bekam, sich direkt an die Mitglieder zu wenden und sie von sich zu überzeugen. Wie stark ihre Social-Media-Kampagne die im Durchschnitt 57 Jahre alten Mitglieder erreicht hat, ist fraglich. Eigentlich sprach alles für Müller. Aber niemand wollte schwören, dass er tatsächlich das gewünschte Ergebnis von 70 zu 30 Prozent bekommen wird.

Müller gibt Parteivorsitz an Franziska Giffey ab

Am Sonnabendmorgen wird Müller dann beim Landesparteitag seine Abschiedsrede als SPD-Landeschef halten. Die für mittags erwartete Kür seines alten Rivalen Raed Saleh und der von ihm lange nicht unterstützten Bundesfamilienministerin Franziska Giffey wird er nicht live erleben. Die Eröffnung des Flughafens BER verlangt die Anwesenheit des Regierenden Bürgermeisters.

Anders als die Bundes-CDU will die Berliner SPD ihre 279 Delegierten plus Gäste trotz der Corona-Pandemie zusammenrufen und im Neuköllner Estrel-Hotel tagen. An gleicher Stelle richteten die Grünen bereits am Mittwochabend ihre Landesdelegiertenkonferenz mit der Wahl eines neuen Landesvorstandes aus.