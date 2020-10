Syrer posierten mit Maschinenpistolen: Polizei mit Razzia

Berlin. Drei in Berlin lebende Syrer sollen mit Maschinenpistolen posiert haben. Die Polizei durchsuchte am Mittwochmorgen sechs Wohnungen und beschlagnahmte Schusswaffen. Ob die Waffen echt sind, solle jetzt geprüft werden, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch über Twitter mit.

Die drei Männer im Alter von 25, 25 und 22 Jahren werden verdächtigt, "Maschinenpistolen und weitere Schusswaffen besessen und mit ihnen posiert zu haben". Es gehe um den Verdacht von Verbrechen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Mehrere Schusswaffen seien gefunden worden und würden auf Echtheit untersucht.

Die "Berliner Morgenpost" schrieb, die Ermittler würden einen Bezug zur Islamisten-Szene für möglich halten. Dies müsse aber erst noch geprüft werden. Fotos der Männer mit den Waffen seien im Internet veröffentlicht worden.

In welchen Stadtteilen die durchsuchten Wohnungen lagen, wurde nicht mitgeteilt. Es hieß von der Polizei nur "stadtweit" in Berlin.