Brandenburg: Aktuell keine Einschränkung im Amateur-Fußball

Cottbus. In Brandenburg soll der Amateur- und Jugendfußball auch am kommenden Wochenende unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie weiterlaufen. "Stand jetzt planen wir nicht, den Spielbetrieb auszusetzen", sagte Anne Engel, Geschäftsführerin des Fußball-Landesverband Brandenburg am Mittwoch. Die Spiele finden nach dem Restart der Ligen mit abgestimmten Hygienekonzepten statt. Man müsse die Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten abwarten und die Umsetzung der Beschlüsse in Brandenburg, erklärte Engel. Vor Donnerstag werde auch der Verband keine konkreten Informationen haben.

( dpa )