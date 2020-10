Berliner können Diskriminierung per Handy melden

Wer sich diskriminiert fühlt oder Diskriminierung beobachtet hat, kann das in Berlin ab sofort mobil und anonym melden. Die Justizverwaltung stellt heute ein entsprechendes Programm vor. Die „Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung“ hat diese App entwickeln lassen. In der Beschreibung steht „Sie bietet Berliner*innen, die diskriminiert wurden oder diskriminierende Vorfälle beobachtet haben, einen niedrigschwelligen und mobil verfügbaren Zugang zu Unterstützungsangeboten und Diskriminierungsmeldestellen“.

Die App ist bereits jetzt im Appstore für IOS-Geräte und im Google Play Store für Android-Geräte verfügbar. Laut Justizverwaltung soll das Programm zum einen bestehende Angebote bündeln und zum anderen eine einfache Möglichkeit sein, Diskriminierung zu melden. Das heißt: Wenn jemand zum Beispiel einen antisemitischen Vorfall beobachtet, kann die Person diesen Vorfall über die App beispielsweise an die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS) übermitteln.

Diskriminierung kann anonym gemeldet werden

So gibt es in der App eine Unterseite, wo es heißt: „Ich wurde diskriminiert oder habe etwas beobachtet“. Auf einer anderen Seite kann man Diskriminierungen selber melden oder ein Protokoll verfassen. Die App bietet dann erste Orientierungshilfen. Dabei kommuniziert das Programm auch mit den Nutzern. So sagt das Programm: „Wähle den Grund aus, der am meisten auf deine Situation passt. So kannst du eine Beratungsstelle für dich finden“. Die Meldungen können auch anonym erfolgen.

Kritiker der App sagen, dass das Programm dazu verleite, andere zu denunzieren. Die Diskussion darüber geht in dieselbe Richtung wie um das Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG). Drei Monate nach der Einführung des LADG war die Zahl der Beschwerden überschaubar geblieben. Bei der Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen Diskriminierung seien 66 Eingaben eingegangen, teilte die Senatsverwaltung für Justiz am Freitag mit. Laufende Klagen auf Grundlage des neuen Gesetzes seien nicht bekannt. Das Abgeordnetenhaus hatte das Gesetz am 4. Juni verabschiedet, es trat gut zwei Wochen später in Kraft.