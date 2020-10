Klima-Aktivisten besetzen Bundesgeschäftsstelle der Grünen

Aus Protest gegen die Rodung des Danneröder Waldes in Hessen blockieren die Aktivisten die Geschäftsstelle in Berlin-Mitte.

Berlin. Klima-Aktivisten von Fridays for Future Berlin, Ende Gelände, den Anti-Kohle-Kidz und Sand im Getriebe Berlin haben am Mittwochmorgen nach eigenen Angaben die Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin-Mitte besetzt. Videos und Bilder der Aktion zeigen Personen auf dem Balkon der Geschäftstelle am Platz vor dem Neuen Tor in Mitte. Dort hängen sie ein Plakat mit dem Schriftzug "Autopartei? Nein Danke" auf.

Auch wenn @Die_Gruenen ziemlich ruppig versucht haben uns aufzuhalten: wir haben zusammen mit #FridaysForFuture die Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Mitte besetzt und fordern: Stoppt die Zerstörungswut des hessischen Auto-Ministers @talwazir! #Dannibleibt pic.twitter.com/cLboIhLFDk — Ende Gelände (@Ende__Gelaende) October 28, 2020

Die Aktivisten protestieren damit gegen die Rodung des Dannenröder Waldes in Hessen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Sie fordern den sofortigen Baustopp der neuen Autobahn A49.

„In Hessen verraten die Grünen unter Verkehrsminister Tarek Al-Wazir alle Klimaziele und roden einen Wald, eine natürliche CO2-Senke, für eine Autobahn", so Riva Morel von Fridays for Future Berlin Friedrichshain-Kreuzberg. Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck müssten Verantwortung übernehmen und "die Zerstörungswut ihres grünen Auto-Ministers Al-Wazir stoppen“.

Die Aktivisten wollen die Geschäftsstelle am Mittwoch so lange blockieren, "bis die Grünen-Spitze endlich klar Position bezieht zum Erhalt des Danni.“