Mietendeckel in Berlin: Bundesverfassungsgericht fast Beschluss

Berlin. Wichtige Elemente des Berliner Mietendeckels werden doch schon früher vom Bundesverfassungsgericht geprüft und bewertet als bisher bekannt. Nach Informationen der Morgenpost berichtete die Staatssekretärin für Stadtentwicklung Wenke Christoph am Dienstag im Senat über eine neue Entwicklung, die die Absenkung der Mieten für bis zu 340.000 Wohnungen in der Stadt in Frage stellen könnte. Das Verfassungsgericht in Karlsruhe habe ihr Haus zu einer Stellungnahme aufgefordert, erklärte die Staatssekretärin.