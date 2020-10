Landesunternehmen investieren Rekordsummen

Die landeseigenen Berliner Unternehmen haben im vergangenen Jahr insgesamt 5,5 Milliarden Euro investiert – so viel wie nie zuvor. Allein im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Steigerung um 70 Prozent.

Das geht aus dem aktuellen Beteiligungsbericht hervor, den Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag vorstellte. „Das bedeutet eine deutliche Steigerung und zeigt, dass die landeseigenen Unternehmen in die Daseinsvorsorge der Stadt investieren“, sagte Kollatz.

Unternehmen erwirtschaften 600 Millionen Gewinn

Insgesamt beträgt die Bilanzsumme der landeseigenen Unternehmen 63 Milliarden Euro und weist einen Gewinn in Höhe von 600 Millionen Euro auf. Dem standen Verluste in Höhe von 163 Millionen Euro gegenüber.

Die meisten Investitionen unternahmen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Sie gaben 1,6 Milliarden Euro für den Wohnungsneubau aus und 2,2 Milliarden Euro für den Ankauf bestehender Wohnungen.

Dem Bericht zufolge investierte die Gewobag 2019 mit 2,1 Milliarden Euro am meisten Geld, gefolgt von der Wohnungsgesellschaft Stadt & Land. Den dritten Platz im Investitionsranking belegt der BER (447 Millionen Euro), gefolgt von den Wasserbetrieben (440 Millionen) und der BVG (390 Millionen). „Die Investitionstätigkeit spiegelt die politischen Schwerpunkte wider“, sagte Kollatz. „Die landeseigenen Betriebe leisten einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Berlin so gut wie möglich für die Zukunft gerüstet ist.“

BER macht 96 Millionen Euro Defizit

Vor dem Hintergrund der an diesem Wochenende anstehenden Eröffnung des Flughafens BER in Schönefeld bedankte sich Kollatz bei Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup für dessen Arbeit. Die Investition von zuletzt 447 Millionen Euro zeige, wie erfolgreich der Flughafenchef das Pannen-Projekt zu einem glücklichen Ende geführt habe.

Allerdings ist der BER gleichzeitig der größte Verlustbringer für das Land. Allein im vergangenen Jahr verzeichnete der Flughafen 96 Millionen Euro Defizit – von denen Berlin aber nur für ein Drittel der Summe aufkommen muss. Die anderen beiden Drittel entfallen auf die Miteigentümer Bund und Brandenburg.

Wasserbetriebe wurden 2013 zurückgekauft

Auch die BVG schloss mit einem Defizit von 58,1 Millionen Euro ab. Dafür verantwortlich sind vor allem die im vergangenen Jahr beschlossenen Tarifsteigerungen und die Investitionen in den Fuhrpark. „Grundsätzlich wollen wir, dass die BVG eine schwarze Null schreibt“, sagte Kollatz.

Erfreut zeigte sich Kollatz auch über die Situation der Wasserbetriebe. Trotz der hohen Investitionen erzielte das Unternehmen auch einen Gewinn in Höhe von 192 Millionen Euro. Der Rückkauf der Wasserbetriebe habe sich gelohnt, sagte Kollatz.

Das Land hatte das Unternehmen vor sieben Jahren für 1,2 Milliarden Euro von den privaten Investoren zurückgekauft, nachdem die Hälfte der Unternehmensanteile 1999 verkauft worden waren. Durch die Rekommunalisierung konnten nach Angaben des Finanzsenators auch die Wasserpreise stabil gehalten werden. Zehn Jahre lang soll es keine Preiserhöhung geben.

Das Land prüft den Rückkauf des Stromnetzes

Zu den derzeit 56 landeseigenen Unternehmen könnte schon bald ein weiteres hinzu kommen. Nach jahrelangen Verhandlungen bietet der Energiekonzern Vattenfall Berlin aktuell den Rückkauf des Berliner Stromnetzes an.

Dieser Kauf könnte im kommenden Jahr rückwirkend zum 1. Januar 2021 erfolgen, kündigte Kollatz an. „Das Angebot trift uns nicht überraschend“, sagte Kollatz. er habe in den vergangenen Jahren mehrfach Gespräche mit den schwedischen Inhabern über einen Rückkauf des Stromnetzes geführt.

Das Angebot Vattenfalls liege derzeit unterschriftsreif bei einem Notar und werde von einem Gutachter geprüft. Wie viel Geld das Land für die Rekommunalisierung des Stromnetzes aufbringen muss, ist noch nicht bekannt. Die Rede ist von bis zu drei Milliarden Euro – für die das Land aber keine eigenen Schulden aufnehmen will. Wie bei den Wasserbetrieben auch soll das Geld aus dem eigenen Unternehmen heraus erwirtschaftet werden.

55.000 Menschen arbeiten in den Landesunternehmen

Das Land Berlin ist insgesamt an 56 Unternehmen und 140 Tochterunternehmen beteiligt. Neben den großen öffentlichen Unternehmen BVG, Berliner Stadtreinigung und den sechs Wohnungsbaugesellschaften gehören dazu auch der Krankenhauskonzern Vivantes, die Berliner Stadtgüter, die Bäderbetriebe, Zoo und Tierpark sowie die Messe.

Die Landesunternehmen beschäftigen rund 55.000 Mitarbeiter und bilden 2500 Lehrlinge aus. Der Frauenanteil in Führungspositionen ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. In den Aufsichtsräten beträgt er aktuell 53,2 Prozent.