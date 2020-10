Zweifel an Zahlen des Berliner Kita-Entwicklungsplans

Berlin. Ein wichtiges Familien-Thema im Hauptausschuss, der am Mittwoch tagt, wird die Zustimmung zum Kita-Entwicklungsplan sein, der den Kitaausbau bis zum Jahr 2026 plant. 15.500 neue Kitaplätze sollen allein bis 2022 durch Ausbau und Kita-Neubau entstehen, 2025/26 soll die Zahl der zusätzlichen Kitaplätze sogar auf 26.000 anwachsen. Hintergrund ist eine neue Bevölkerungsprognose, die mehr Kinder und mehr Betreuungsbedarf in der Stadt sieht. Dazu noch der Druck, der eh schon auf den Kitaplätzen lastet.

So sollen allein 2020 – im Coronajahr – 11.523 neue Kitaplätze entstehen, ein Aufwuchs um 6,8 Prozent. In den Jahren darauf steigen die geplanten Kitaplatzzahlen dagegen dann lediglich um 0,7 bis 1 Prozent. Um das ehrgeizige Ziel von 15.500 Kitaplätzen bis 2022 zu erreichen, sind also diese ersten über elftausend Plätze entscheidend. In der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat man Zweifel, dass das hohe Wachstum zumindest in 2020 wirklich erreicht wird. Damit stimme dann aber die Basis für den ganzen Kitaentwicklungsplan nicht mehr. „Das ist ziemliche Augenwischerei“, sagt Ronny Fehler, der im Berliner GEW-Vorstand Referent für den Bereich Kinder ist.

160 Millionen Euro für den Kitaausbau? Zu niedrig angesetzt, glaubt Ronny Fehler

Auch beim Finanzierungsbedarf hat man seine Zweifel. „Unter der Annahme von durchschnittlichen pro-Platz-Kosten in Höhe von rund 20.000 Euro ergibt sich somit ein Finanzierungsbedarf in Höhe von rund 160 Millionen Euro für die Jahre 2022 bis 2025/26“, heißt es im Kitaentwicklungsplan. 160 Millionen Euro für den Kitaausbau hält Fehler für zu niedrig angesetzt. Denn zuletzt ergab eine Anfrage des Berliner CDU-Abgeordneten Roman Simon, dass allein die Schaffung eines Kitaplatzes in den Modularen Kitabauten (Mokib) jeweils rund 50.000 Euro kostet. Und diese Bauten sind standardisiert. 20.000 Euro reichten da also kaum pro Platz, so Fehler. „Das wird alles schön gerechnet.“

Die GEW hält 11.523 neue Kitaplätze allein im Jahr 2020 für nicht realistisch - so steht es aber im Plan.

Foto: Christin Klose / dpa-tmn

In der Senatsverwaltung für Bildung (SenBJF) weist man diese Vorwürfe zurück. Das Ziel, 11.523 Plätze zu erreichen, sei realistisch, „denn es ist bereits absehbar, welche Maßnahmen fertig werden bzw. welche Kitas ans Netz gehen“, so Iris Brennberger, Sprecherin der Senatsverwaltung für Bildung. Der Kitaentwicklungsplan sei im kritischen Coronajahr selbst erarbeitet worden, man habe also die besondere Situation im Blick.

Senatsverwaltung: „Es handelt sich um Durchschnittswerte für den üblichen Kita-Bau“

Auch die Veranschlagung von 20.000 Euro pro Platz sei realistisch. „Es handelt sich um Durchschnittswerte für den üblichen Kita-Bau“, sagt Brennberger. Dabei müsse man Neu- und Umbauten unterscheiden. „Neubauprojekte werden im Landesprogramm zum Kita-Ausbau mit maximal 30.000 Euro pro Platz gefördert, Umbau- und Erweiterungsprojekte mit maximal 20.000 Euro pro Platz.“ Und die Finanzierung komme ja nicht nur aus öffentlicher Hand. „Zur öffentlichen Förderung kommt beim Landesprogramm ein Eigenanteil der Träger an den Gesamtkosten von mindestens 10 Prozent hinzu. Dafür gehört ihm die Immobilie später.“

Das sei mit den Mokib-Kosten nicht zu vergleichen, bei dem das Land Berlin Bauherr ist. Diese neuen Projekte für Kitas in Holzbauweise mussten erstmal „angeschoben werden“. Und: „Die Kitas sind dann Eigentum des Landes Berlin, es gibt keinen Eigenanteil der Träger wie im Landesprogramm.“