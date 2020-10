Raser nach schwerem Unfall zu Geldstrafe verurteilt

Berlin. Staatsanwältin Susanne Zissel sprach von einer „unfassbaren Dämlichkeit“ und von „unerträglichem Leid“, während der Angeklagte Dimitrophe D. dabei regelrecht in seinem Stuhl versank. Der 23-Jährige stand am Dienstag wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor der Amtsgericht Tiergarten.

Er soll in der Nacht zum 27. Januar 2019 mit einem PS-starken Auto und 108 Kilometern pro Stunde bei erlaubtem Tempo 50 auf der Grunerstraße in Mitte eine Fußgängerin erfasst, schwer verletzt und dann geflüchtet sein. Dafür wurde der angehende Koch zu eine Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt.

Raser-Unfall an der Grunerstraße in Mitte: Der Angeklagte stellte sich selbst der Polizei

Die Frau wurde bei dem Unfall mehrere Meter durch die Luft geschleudert. „Sie hätte eigentlich tot sein müssen“, sagte Amtsrichterin Corinna Holzheid und sprach von großem Glück. „Ich hatte Panik und wollte nur weg“, begründete der Angeklagte, der die Tat einräumte und sich reumütig zeigte, seine Unfallflucht. Er sei sich über Stunden vorgekommen wie unter Wasser getaucht.

Entsprechend positiv legte die Richterin dem Angeklagten nicht nur sein umfassendes Geständnis aus, sondern auch den Umstand, dass er sich am nächsten Morgen der Polizei stellte. „Sie hätten sonst nicht ermittelt werden können.“ D. musste damals sofort seinen Führerschein abgeben und bekommt ihn laut Urteil erst im Januar 2021 zurück.

Prozess in Berlin: Opfer wird Mitschuld gegeben

Dem Opfer, das vor Gericht nicht auftrat, wird allerdings auch eine Mitschuld an dem Unfall gegeben, weil es an einer unübersichtlichen Stelle die Grunerstraße überquerte. Laut Staatsanwältin Zissel leide die Frau allerdings bis heute an den physischen und psychischen Folgen des Unfalls. Sie lag demnach mehrere Monate im Krankenhaus.

Dimitrophe D. muss sich an den Behandlungskosten in Höhe von 10.000 Euro beteiligen. Der Auszubildende lebt noch bei seiner Mutter. Sie nahm für den am Auto entstandenen Schaden, das nicht D. gehörte, einen Kredit in Höhe von 5000 Euro auf.

Richterin macht in dem Prozess einen Fehler

Da allerdings Richterin Holzheid einen Fehler gemacht hat, könnte der Prozess fortgesetzt werden. Sie verurteilte D. – wie von der Anklage gefordert – zu 90 Tagessätzen von 30 Euro. Kurz danach räumte sie ein, dass sie eigentlich 20 Euro habe sagen wollen. Daher überlegt Verteidiger Christian Siegling, möglicherweise in Berufung zu gehen: „Wir besprechen das jetzt.“