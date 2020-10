Senat plant Sondersitzung zur Corona-Krise

Berlin. Wegen der Corona-Krise plant der Berliner Senat in dieser Woche eine weitere Sitzung. Sie soll nach der am Mittwoch geplanten Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder stattfinden, wie Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Rande der Senatssitzung am Dienstag ankündigte. Im Senat werde derzeit darüber diskutiert, Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie "weiterzuentwickeln". Was dann gegebenenfalls beschlossen werden soll, blieb zunächst offen, ebenso der genaue Termin für die Sondersitzung des Senats, die auch online stattfinden könnte. Kollatz nannte den Mittwochabend oder den Donnerstag. Das sei von der Dauer der Konferenz mit der Kanzlerin abhängig.

