Berlin: Demo der Veranstaltungsbranche - auch Stars sind dabei

Mit einer Demo will die Eventbranche erneut auf die Krise wegen der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Auch Stars kündigten sich an.

Berlin. Wenn namhafte Musiker und Schauspieler gemeinsam auf einer Bühne auftreten, geht es meistens um Benefizveranstaltungen aus politischen oder humanitären Gründen. Am Mittwoch gehen Top-Stars in eigener Sache auf die Straße. Mit einem Lkw-Korso, einem Demonstrationszug und einer Großkundgebung vor dem Brandenburger Tor wollen sie ein Signal für Solidarität und Zusammenhalt mit der Veranstaltungsbranche setzen. Denn mehr als 90 Prozent des Wirtschaftszweigs sind seit mehr als sieben Monaten ohne jegliche Einnahmen, da Livekonzerte aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können.

Angesagt haben sich unter anderem Campino, Frontmann der Toten Hosen, Dieter Hallervorden, Roland Kaiser, Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatsteaks, Karat, Géraldine Olivier, Bernhard Brink und René Kollo. Sie wollen mit ihrer Anwesenheit bei der Großdemo am Mittwoch gemeinsam mit der Veranstaltungswirtschaft für das Überleben der Branche kämpfen.

Künstler unterstützen Veranstaltungsbranche in ihrem wirtschaftlichen Überlebenskampf

Die prominenten Künstler wollen am Mittwoch ein Zeichen für ihre Solidarität mit Veranstaltern, den vielen vom Live-Geschäft lebenden Dienstleistern und Zulieferbetrieben zeigen, ohne deren Arbeitsleistung Tourneen und Veranstaltungen nicht möglich wären, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Organisatoren. Mit ihren Live-Statements wollen die namhaften Künstlerinnen und Künstler vor dem Brandenburger Tor sich sichtbar hinter die Forderungen von #AlarmstufeRot stellen.

In diesem Bündnis haben sich Vertreter und Verbände der Veranstaltungsbranche in ihrem wirtschaftlichen Überlebenskampf zusammengeschlossen, vom Einzelunternehmer bis zum Mittelstandsunternehmen mit vielen Beschäftigten. Nach Angaben des Bündnisses fehlt mehr als einer Million Beschäftigten dieser Branche derzeit jede Perspektive.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Corona-Hotspots: Die 7-Tage-Inzidenz liegt in mehreren Bezirken und für ganz Berlin über dem kritischen Wert von 50. Hier erfahren Sie täglich die aktuellen Werte des RKI und der Senatsgesundheitsverwaltung. Einen Überblick über alle Corona-Risikogebiete in Deutschland bekommen Sie hier. Diese Regeln gelten für Corona-Hotspots in Deutschland. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Lkw-Korso vom Olympiastadion zum Brandenburger Tor

Nach der ersten Hauptstadtdemonstration am 9. September dieses Jahres mit etwa 15.000 Demonstranten will das Bündnis am Mittwoch die Regierung ein weiteres Mal auf die existenzbedrohende Lage der Branche aufmerksam machen, heißt es in einer Erklärung. Ab ungefähr 12 Uhr wird sich ein Lkw-Korso am Olympischen Platz in Charlottenburg auf den Weg Richtung Brandenburger Tor machen. Laut Polizei sind dafür etwa 650 Teilnehmer angemeldet.

Der Korso führt über Reichsstraße und Theodor-Heuss-Platz zur Neuen Kantstraße, Kantstraße, Lewishamstraße zum Adenauerplatz. Über den Kurfürstendamm und Tauentzienstraße bis zur Straße An der Urania, weiter über die Kurfürstenstraße über Potsdamer Straße und Potsdamer Platz bis zur Ebertstraße. Von dort aus führt die Strecke die Lennéstraße entlang, über Tiergartenstraße, Hofjägerallee zum Großen Stern.

Etwa zeitgleich gegen 12.05 Uhr beginnt ein Fußmarsch vom Alexanderplatz in Mitte Richtung Brandenburger Tor. Der Demonstrationszug führt zur Karl-Liebknecht-Straße, dann weiter Unter den Linden, Friedrichstraße, und Reinhardstraße zur Konrad-Adenauer-Straße und Otto-von-Bismarck-Allee und über die Paul-Löbe-Allee zur Yitzhak-Rabin-Straße und Straße des 17. Juni.

Nach Polizeiangaben hat der Veranstalter 6500 Teilnehmer angemeldet. Auf dem Platz des 18. März ist ab ungefähr 14.30 Uhr die Schlusskundgebung geplant, auf der Künstler, Kulturvertreter und Politiker an die Mikrofone treten werden. Ende der Veranstaltung wird am späten Nachmittag sein.