Berlin: Nach tödlichem Crash mit Polizeiauto - Prozess gegen Beamten

Am Dienstag wird in Berlin der Fall „Martini“ verhandelt. Am 29. Januar 2018 war der Polizeibeamte Peter G. in den Kleinwagen von Fabien Martini (21) gefahren. Die junge Frau starb damals noch am Unfallort. Peter G. ist nun wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Ursprünglich sollte der Prozess bereits im März dieses Jahres stattfinden. Er wurde aber wegen der sich zuspitzenden Corona-Lage damals abgesagt.

Peter G. wird vorgeworfen, während einer Einsatzfahrt durch sein „sorgfaltswidriges Verhalten“ den Unfall verursacht zu haben. G. war mit 130 Kilometern in der Stunde unterwegs – und damit viel zu schnell.

Die Staatsanwaltschaft ist der Überzeugung, das der Angeklagte aus einer Tunnelausfahrt am Alexanderplatz in den Biegungsbereich der Grunerstraße eingefahren ist, obwohl er damit hätte rechnen müssen, dass sich dort Fahrzeuge befinden, deren Fahrer auf der Suche nach Parkplätzen waren.

Patientenakte darf nicht verwendet werden

Auch Fabien Martini war an jenem Tag auf der Suche nach einem Parkplatz. Als G. in ihren Wagen fuhr, hatte sie keine Chance. Martini, so die Rekonstruktion des Unfallhergangs, wollte damals von einem der rechten Fahrstreifen nach links zur Mittelinsel fahren, wo sich die Parkplätze befanden.

Ursprünglich stand auch der Vorwurf einer Alkoholisierung im Raum. Peter G. war damals Blut im Krankenhaus entnommen worden. Der Blutalkoholwert betrug etwa ein Promille. Die Staatsanwaltschaft ließ nach Hinweisen die Patientenakte beschlagnahmen. Doch eine Anklage wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses alkoholischer Getränke wurde nicht zugelassen. Die Beschlagnahme der Patientenakte des Angeklagten sei rechtswidrig gewesen. Die Beweise dürfen nicht verwendet werden.

In der Grunerstraße in Mitte starb Fabien Martini im Januar 2018 bei einem Unfall. Foto: Thomas Peise / BM

Ein Polizeiauto krachte in den Kleinwagen. Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Der Unfallfahrer soll zum Zeitpunkt der Blutentnahme Alkohol im Blut gehabt haben. Foto: Thomas Peise / BM

Der Polizist war mit 134 km/h unterwegs. Foto: Thomas Peise / BM



Peter G., Hauptkommissar, ist mittlerweile suspendiert und in einem anderen Verfahren wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Parallel findet weiteres Verfahren statt

Parallel zum Verfahren gegen Peter G. findet noch ein weiteres Verfahren zu einem Unfall an der Grunerstraße statt. Der Angeklagte soll in der Nacht zum 27. Januar 2019 mit seinem Fahrzeug die Grunerstraße in Berlin-Mitte mit einer Geschwindigkeit von mindestens 108 Kilometern in der Stunde unterwegs gewesen sein. Dimitrophe D. soll einen Fußgänger erfasst haben. Der Angeklagte soll die Kollision bemerkt und sich gleichwohl vom Unfallort entfernt haben. Gegen Dimitrophe D. wird wegen fahrlässige Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

