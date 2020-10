Ministerium: Schulen nach Herbstferien problemlos gestartet

Der Schriftzug "Bitte Abstand halten" und weitere Wegmarkierungen sind an einer Treppe in einer Schule zu sehen.

Potsdam. Nach dem Ende der Herbstferien hat der Unterricht für die rund 293.000 Schülerinnen und Schüler in Brandenburg nach Angaben des Ministeriums "problemlos" begonnen. "Wir hatten bislang keine Meldungen über Infektionen oder andere größere Probleme", sagte Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld am Montag auf Anfrage. Allerdings seien die Schulen mit Notfallplänen ausreichend gerüstet, falls nach Infektionen auf Homeschooling umgeschaltet werden müsse.

"In solchen Fällen haben die Notfallpläne auch bis zu den Herbstferien sehr gut funktioniert", sagte Grönefeld. Vom Schuljahresstart im August bis zu den Ferien habe es 141 Fälle gegeben, in denen Lerngruppen in Quarantäne geschickt werden mussten. 11 Schulen mussten zeitweise ganz geschlossen werden.

Jede Schule verfügt nach Angaben des Ministeriums über einen eigenen Hygieneplan und ein Konzept zum Umgang mit der Pandemie. Der Unterricht läuft in Klassen und Kursen, um enge Kontakte auf einen überschaubaren Personenkreis zu begrenzen. Unter Beachtung des Infektionsschutzes gibt es Musik- und Sportunterricht.

Schüler müssen die Alltagsmaske in allen Bereichen der Schulen wie Fluren und Essenräumen, aber nicht im Unterricht und auf dem Pausenhof tragen. Mehrmals täglich, mindestens nach jeder Unterrichtsstunde, ist eine Stoß- oder Querlüftung der Räume vorgesehen.