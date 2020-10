Hertha-Manager Preetz traut Kader mittelfristig Europa zu

Berlin. Trotz des gegenwärtigen 15. Platzes in der Fußball-Bundesliga traut Hertha-Manager Michael Preetz dem aktuellen Profikader in absehbarer Zukunft einen Platz im Europacup zu. "Ich möchte hier ausdrücklich noch einmal um Geduld werben. Wir sind überzeugt, dass der Kader mittelfristig das Zeug hat, dahin zu kommen, wonach wir uns alle sehen: ins internationale Geschäft", sagte Preetz am Sonntag bei der Mitgliederversammlung im Berliner Olympiastadion. Die Veranstaltung fand wegen der Corona-Pandemie mit knapp über 1000 Hertha-Anhängern unter freiem Himmel statt.

Hertha BSC hat in der Liga mit dem jüngsten 1:2 bei Spitzenreiter RB Leipzig vier Mal nacheinander verloren. "Mit drei Punkten aus den ersten fünf Spieltagen kann und darf man nicht zufrieden sein. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft auf Dauer erfolgreich sein wird", erklärte Preetz mit dem Verweis auf den Neuaufbau des Teams.

Die Mitglieder hatten zuvor Werner Gegenbauer mit 542 Ja-Stimmen zum Club-Präsident wiedergewählt. Allerdings gab es auch 421 Nein-Stimmen und 49 Enthaltungen. Einen Gegenkandidaten hatte Gegenbauer nicht. 54 Prozent sind das schlechteste Ergebnis in der Amtszeit des 70 Jahre alten Unternehmers seit 2008. Der alte und neue Vereinschef ist für weitere vier Jahre angetreten, auch um die Unabhängigkeit des Vereins von Investor Lars Windhorst und dessen Tennor-Gruppe zu wahren. "Wir müssen vertrauensvoll mit dem Investor zusammenarbeiten, ihm aber auch klar machen, dass wir der Komplementär sind und der Komplementär die Entscheidungen trifft", sagte Gegenbauer.