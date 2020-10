Bahn frei zum BER

Am Sonntag wird der neue S-Bahnhof am BER offiziell eröffnet.

Der neue Flughafen-Bahnhof am BER wird an diesem Sonntag, knapp eine Woche, bevor der Flugbetrieb beginnt, offiziell eröffnet. Um 10.12 Uhr ist dafür ein Sonderzug am S-Bahnhof Charlottenburg gestartet, an Bord unter anderem Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Berlin, und S-Bahn-Chef Peter Buchner.

Eine Stunde dauert die Fahrt, die auch über den neuen S-Bahnhof Waßmannsdorf führt, der ebenfalls eröffnet wird. Der Flughafen-Bahnhof trägt nun offiziell den Namen „Flughafen BER – Terminal 1-2“.

Der Sonderzug zum BER am Bahnhof Charlottenburg.

Insgesamt 675 Millionen Euro wurden investiert, um den Flughafen-Bahnhof sowie den neuen Bahnhof Waßmannsdorf zu bauen und an das Streckennetz der Deutschen Bahn anzuschließen. 18,5 Kilometer Strecke für den Fern- und Regionalverkehr und 8,6 Kilometer für die S-Bahn wurden dafür neu gebaut. Der BER sei einer der Flughäfen weltweit, „der am besten an das Eisenbahnnetz angebunden ist“, sagte Kaczmarek auf der Sonderfahrt.

Ab diesem Montag, 26. Oktober, startet die Anbindung des neuen Flughafenbahnhofs in der Hauptverkehrszeit am Morgen und Nachmittag mit den ersten Fahrten der Linie S9. Drei Tage später beginnt der Vollbetrieb im 10-Minuten-Takt durch das Zusammenspiel von S9 und S45, die von Südkreuz aus zum BER fährt. Zum 31. Oktober nimmt dann der neue Flughafen-Express (FEX) den Betrieb auf, und die Fern- und Regionalzüge fahren zum neuen Flughafenbahnhof direkt unter dem Terminal 1. Gleichzeitig soll auch der Busverkehr zum Terminal 1-2 ausgeweitet werden.