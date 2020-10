Räumungsklage: Buchladen an der Oranienstraße muss weichen

Thorsten Willenbrock will einfach nicht klein beigeben. Obwohl seit 1. Juni ohne Mietvertrag und trotz Räumungsklage, gibt er sein stadtweit renommiertes Buchgeschäft „Kisch & Co.“ an der Kreuzberger Oranienstraße 25 nicht auf. Von Nachbarschaftsaktionen bestärkt, will er die Eigentümer zum Einlenken bewegen. Nicht zuletzt unter verschärften Corona-Bedingungen prangert er ein aus seiner Sicht mangelhaftes Gewerbemietrecht an.

Nach 23 Jahren im Kiez lief am 31. Mai sein Mietvertrag aus. Willenbrock wandte sich zuvor an die Vermieter. Die Eigentümer hatten jüngst gewechselt. Willenbrock schlug ihnen die Vertragsverlängerung und eine Reduzierung der Nettokaltmiete von 20 auf 17,50 Euro pro Quadratmeter vor.

Statt einer Einigung stand am Ende ein Brief ihres Rechtsanwalts: Neben dem Angebot eines dreimonatigen Mieterlasses im Gegenzug für rechtzeitige Räumung schrieb man, die Eigentümer-Gesellschaft bitte „um Verständnis, dass sie als wirtschaftlich geprägtes Unternehmen darauf achten muss, dass ausreichend Mieterträge erzielt werden, um die Finanzierung, die laufenden Kosten, die nicht von Mietern getragen werden, sowie für die Kosten für die Erhaltung des Objekts tragen zu können“. Die so kalkulierte Miete liege aber offensichtlich außerhalb der Möglichkeiten von Kisch & Co.

Von der schmuddeligen Szene-Straße zur Partypiste

Willenbrock ist verärgert, dass ihm nie ein Gegenangebot für eine neue Miete gemacht worden sei. Aber er sieht seine Situation als typisch für die Oranienstraße. Sie wandele sich zunehmend von der schmuddeligen Szene-Straße zur Partypiste. „Wann immer vor Corona ein Geschäft auszog, folgten eine Bar, ein Restaurant oder ein Späti“, sagt er. Anderen Gewerbetreibenden im Haus sei eine Verdreifachung des Quadratmeterpreises vorgelegt worden.

Der Eigentümer ist laut Willenbrock ein für ihn undurchschaubarer Fonds mit Sitz im Ausland. „Man ist merklich auf Anonymität bedacht“, sagt er. Daran scheiterten auch andere. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Canan Bayram schaltete sich ein, lag aber offenbar mit der Adressatin ihres Appells falsch. Bayram schreibt auf ihrer Webseite, dass „vorgeblich eine der Anlegerinnen des Immobilienfonds aus Luxemburg“ eine „Enkelin des Tetra-Pak-Gründers Rausing aus Schweden“ sei. In einem direkten Schreiben drängte Bayram sie, ihre Position als „mutmaßlich wirtschaftlich Begünstigte zum Wohle des Buchladens zu nutzen“.

Rätselraten über die Hauseigentümer

Ladenbesitzer Willenbrock sagt, die Angeschriebene habe daraufhin mitgeteilt, keinesfalls involviert zu sein. Er hält es jedoch weiterhin für „wahrscheinlich“, dass eine oder mehrere Mitglieder der skandinavischen Tetra-Pak-Familie hinter jenem Fonds stehen, dem sein Haus gehört. Er verstehe daher nicht, warum unter diesen Voraussetzungen im Gebäude überhaupt höhere Mieten verlangt werden. Immerhin verfüge die Familie bereits über ein Milliardenvermögen, so Willenbrock.

„Kisch & Co.“ an der Oranienstraße 25.

Foto: Patrick Goldstein

Gewerbetreibende, nicht nur in Kreuzberg, sehen sich seit Jahren erhöhtem Verdrängungsdruck ausgesetzt. Weil ihnen das Gewerbemietrecht wenig Mieterschutz einräumt – dort herrscht vorwiegend Vertragsfreiheit – wird zunehmend die Forderung nach gesetzlich geregelter Absicherung laut. Am 8. Oktober beriet der Bundestag so erstmals über einen Gesetzentwurf der Grünen. Er zielt auf gesetzliche Regelungen für „besonders schutzwürdige Gewerbemieter“ wie Kleingewerbler sowie Sozial- und Kultureinrichtungen ab. Mittel wären neue Kündigungsschutzvorschriften und eine Mietpreisbremse.

Räumungsklage erreichte Willenbrock

Mit Kundgebungen und Lesungen trommeln Nachbarschaftsinitiativen, Kollegen und Willenbrock für den Bestand des Geschäfts. Dabei steht es schlecht um den 140-Quadratmeter-Laden. Ende September erreichte Willenbrock die Räumungsklage. Seinerseits werde jetzt eine Stellungnahme vorbereitet, bis zu einer Verhandlung könne es noch bis März dauern, sagt er.

Nach einem neuen Geschäft schaut er sich indes bewusst nicht um. „Wir wollen bleiben“, sagt er. Es gehe ihm darum, jetzt Widerstand zu leisten, so der 54-Jährige. „Wir sind ja nur ein Beispiel dafür, dass das Gewerbemietrecht nicht funktioniert.“ So müssten längere Kündigungsfristen festgeschrieben werden. Derzeit ist dies Verhandlungssache zwischen Vermieter und Mieter. „Wer weiß, dass er mit seinem Geschäft vielleicht in ein, zwei Jahren wieder raus muss, hat nie eine belastbare Planungssicherheit“, sagt Willenbrock.

Was Anwohner wollen

Zudem zerstöre das geltende Recht eine wirtschaftliche und soziale Vielfalt in der Stadt. Was etwa in seinem Kiez zunehmend in die Gewerberäume zieht, passe oft nicht zum Bedarf der Anwohner. „Wenn man in dieser Umgebung einen Handwerker ruft, muss man von vornherein 80 Euro extra einkalkulieren, weil der von ganz woanders anfährt und sich das bezahlen lässt“ so Willenbrock. So komme Ausziehen für ihn nicht infrage. Täglich sprächen ihn mindestens fünf Kunden auf seine Situation an. Er erfahre da viel Unterstützung, so der Buchhändler. Das gebe ihm Kraft.