Leipzig mit Kluivert und Sörloth, Cordoba im Hertha-Angriff

Leipzig. Alexander Sörloth und Justin Kluivert stehen bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig erstmals in der Startelf. In die Partie gegen Hertha BSC am Samstag gehen die Sachsen damit ohne die zuletzt starken Dani Olmo und Yussuf Poulsen. "Alex bekommt etwas mehr Rhythmus von Beginn an und kann zeigen, was er kann", sagte Trainer Julian Nagelsmann bei Sky über den Neuzugang aus Norwegen, der "sehr, sehr gut" trainiert habe. "Es geht darum, dass er sich ein bisschen an das Tempo gewöhnt, das ist schon etwas anders als in der türkischen Liga, gerade was das Anlaufen angeht. Er hat sich ein bisschen dran gewöhnt. Er hat vorgestern sehr, sehr gut trainiert."

Der 24 Jahre alte Sörloth hatte zuletzt für Aufsehen in Norwegen gesorgt, da er Nationaltrainer Lars Lagerbäck nach einem Länderspiel vor versammelter Mannschaft Inkompetenz vorgeworfen hatte. Nachdem eine norwegische Zeitung diesen Vorfall öffentlich gemacht hatte, schrieb Lagerbäck am Donnerstag in einer Verbandsmitteilung, dass er es in 30 Jahren im internationalen Fußball niemals erlebt habe, dass ein Spieler derart eine Grenze überschritten habe.

"Grundsätzlich ist normal, dass sich jeder Trainer das anders wünscht, dass es nicht so abläuft. Man darf kritisch sein im Vier-Augen-Gespräch - was man in der Kabine sagt, da muss man ein bisschen aufpassen", sagte Nagelsmann dazu. "Ich weiß nicht hundertprozentig, wie die Geschichte abgelaufen ist, deshalb bewerte ich es nicht. Ich hoffe, dass es mir nicht passiert." Er habe Sörloth "etwas süffisant begrüßt".

Für die wegen Verletzung beziehungsweise eines Trauerfalls fehlenden Nationalspieler Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg laufen Willi Orban und Nordi Mukiele auf.

Hertha setzt überraschend auf Jhon Cordoba. Er hatte bis Freitag nicht mit der Mannschaft trainiert. Auch Rechtsverteidiger Peter Pekarik gehört zur Startformation von Trainer Bruno Labbadia