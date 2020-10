247 neue Corona-Fälle in Brandenburg

Potsdam. Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus hat in Brandenburg erneut einen Höchststand erreicht. Das Gesundheitsministerium berichtete am Samstag von 247 neuen bestätigten Fällen innerhalb eines Tages. Am Freitag waren es 224 Neuinfektionen. Am Donnerstag 202 neue bestätigte Fälle. Am 3. April wurde mit 187 Neuinfizierten der letzte Höchststand registriert.

Insgesamt haben sich seit März 6615 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Zwei neue Todesfälle kamen hinzu. Bislang starben in Brandenburg 187 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19.

In Brandenburg gibt es nach Angaben des Ministeriums fünf Risikogebiete: In Cottbus nähert sich die 7-Tage-Indizenz immer weiter einem Wert von 100 an. Die Stadt verzeichnet 97,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In Brandenburg an der Havel liegt der Wert bei 61,0. In den Landkreisen Prignitz erreichte er 67,0. In den Landkreisen Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz liegt der Wert bei 58,9 und 60,3.

Ab einem Wert von 50 gelten besonders starke Begrenzungen bei Veranstaltungen und privaten Feiern. Zudem sind Kontakte im öffentlichen Raum auf maximal zehn Personen oder ein Hausstand beschränkt.