Polizei stoppt mutmaßliches Autorennen in Spandau

Berlin. Zwei Männer sind bei einem mutmaßlichen Autorennen in Berlin-Spandau von der Polizei erwischt und gestoppt worden. Die beiden 25- und 30 Jährigen waren einer Streife am Freitagabend an der Kreuzung Charlottenburger Chaussee/Klärwerkstraße aufgefallen, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Als die Ampel auf Grün wechselte, sollen sie lautstark und mit hohem Tempo in Richtung Spandauer Zentrum gerast sein. Die Polizei fuhr mit Blaulicht und Martinshorn hinterher und stoppte die Wagen an einer S-Bahn-Brücke. Die beiden Fahrer mussten ihre Autos und Führerscheine nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft abgeben. Wie schnell sie unterwegs waren, teilten die Beamten zunächst nicht mit.

( dpa )