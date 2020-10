Union vor rund 4500 Fans gegen Freiburg

Berlin. Vor rund 4500 Zuschauern geht es für den 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg um den nächsten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga. Trotz stark steigender Corona-Zahlen dürfen im Stadion An der Alten Försterei insgesamt 5000 Personen anwesend sein. Allerdings wurden den Fans Gesänge und Sprechchöre untersagt, zudem gilt eine Maskenpflicht. Union und die Breisgauer stehen mit jeweils fünf Zählern im Tabellen-Mittelfeld.

Beim Auswärtsspiel von Hertha BSC bei RB Leipzig sind am Samstag (15.30 Uhr/Sky) insgesamt sogar nur 999 Zuschauer zugelassen. Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia steht bei den Sachsen nach nur einem Sieg aus den ersten vier Spielen unter Druck. Am Wochenende droht das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz.