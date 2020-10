Direktmandat für Bundestag: Tim Renner verliert gegen Hakan Demir

Tim Renner, scheidender Kulturstaatssekretaer - hier in seinem Buero

Die SPD Neukölln hat sich entschieden: Die Mitglieder stimmten in einer Basisbefragung knapp für Hakan Demir als Direktkandidaten für den Bundestag. Demir siegte mit 51,95 Prozent der gültig abgegebenen Stimmen. Sein Kontrahent, der frühere Kulturstaatssekretär Tim Renner, erhielt 45,18 Prozent der Stimmen. Teilgenommen an der Mitgliederbefragung haben 44,2 Prozent der Neuköllner Sozialdemokraten. Alle Mitglieder der SPD Neukölln konnten vom 1. Oktober bis heute, 23. Oktober 2020, ihre Stimme digital und per Briefwahl abgeben.

Ergebnis der Basisbefragung ist eine herbe Niederlage für Franziska Giffey

Das Ergebnis der Basisbefragung ist eine herbe Niederlage für die designierte SPD-Spitzenkandidatin und Landesvorsitzende Franziska Giffey. Die Bundesfamilienministerin und ihr Nachfolger im Amt des Bezirksbürgermeisters Martin Hikel hatten Renner aufgefordert, gegen Demir um die Direktkandidatur anzutreten. Mit dem Musikunternehmer erhofften sie sich bessere Chancen im bürgerlich geprägten Süden des Bezirks. Dafür holten sie Renner aus Charlottenburg-Wilmersdorf, wo er sich 2016 erfolglos um den Einzug in den Bundestag beworben hatte, nach Neukölln. Nun aber hat sich der in der Neuköllner SPD besser vernetzte Parteilinke Demir durchgesetzt.

Hakan Demir: "Es waren intensive Wochen"

„Ich danke allen, die mich in den letzten Wochen unterstützt haben und mit denen wir mit den politischen Zielen der SPD Neukölln in den Bundestagswahlkampf gehen. Es waren intensive Wochen und ich danke Tim Renner für den politischen Austausch. Die SPD Neukölln hat entschieden, dass ich ihr Bundestagskandidat werden soll. Dafür bin ich sehr dankbar. Wir können jetzt zum Superwahljahr 2021 nach draußen gehen und die Mitbürger*innen von unseren politischen Ideen überzeugen. Das sind für mich vor allem die für unseren Bezirk wichtigsten Themen: chancengerechte Bildung, ein starker und funktionierender Sozialstaat und der Kampf gegen Rechts.“

Tim Renner sagte: „Hakan hat super gekämpft und letztlich gewonnen. Das sei ihm mehr als gegönnt. Nun muss es darum gehen, diese Kraft in den nahenden Wahlkampf zu tragen und sich geeint hinter dem Team Franziska, Martin und Hakan aufzustellen. Darum bitte ich vor allem meine Unterstützerinnen und Unterstützer, die ebenfalls Großes geleistet haben. Glückwunsch Hakan und auf in den Kampf für unsere Sache.“