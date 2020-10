Das ist das Lüftungskonzept für Berlins Schulen

Fenster auf, Klassentür am besten auch, dann „Stoß- und Querlüftung“ – so soll das Virus keine Chance haben.

„Bitte mach das Fenster auf.“ Diesen Satz werden Berlins Schüler von ihren Lehrern in den kommenden Wochen hundertfach hören. „Lüften ist eine der wesentlichen hygienischen Maßnahmen in geschlossenen Räumen, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern“, steht in einem Schreiben der Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) an alle Schulleitungen, das am Freitag rausging. In diesem Schreiben wird das Lüftungskonzept für alle schulischen Einrichtungen vorgestellt.

„Mindestens drei bis fünf Minuten“ im Unterricht

Gelüftet werden soll in einem Klassenzimmer vor und nach dem Unterricht – aber auch einmal mittendrin für „mindestens 3 – 5 Minuten“, heißt es in dem Schreiben. Während Betreuungsstunden, die länger dauern, geschieht dies sogar zweimal. Ausdrücklich wird betont, dass eine Kipplüftung nicht reiche, sondern „Stoß- oder Querlüftung“ entscheidend sei – indem beispielsweise die Tür zum Klassenraum geöffnet wird.

Außerdem wurden 3500 CO₂-Messgeräte angeschafft, für die im Haushalt rund eine Million Euro eingeplant sind. „In den nächsten Tagen werden die Geräte allen Schulen entsprechend eines Verteilschlüssels, der an der Schülerzahl ausgerichtet ist, zur Verfügung stehen“, heißt es in dem Brief. „Bei den Messgeräten geht es darum, dass das Lüften trainiert wird“, so Senatorin Scheeres. Eine Ampel zeigt dann an, wann der CO₂-Wert im Raum zu hoch ist und die Fenster geöffnet werden müssen. So sollen Lehrkräfte und Schüler ein Gefühl für das richtige Lüften bekommen.

Die Messgeräte zeigen an, ab wann der CO₂-Gehalt im Klassenraum zu hoch ist

Schulen bis 360 Schülern erhalten drei Messgeräte, Schulen mit Schülern zwischen 360 und 699 vier Messgeräte und Schulen mit mehr als 700 Schülern fünf Messgeräte. Die Messgeräte zeigen mit einer Farbampel an, wann der CO₂-Gehalt im Klassenraum zu hoch ist und gelüftet werden muss. Sie werden von Klassenzimmer zu Klassenzimmer weitergereicht – wo sie im Einsatz sind, muss jede Schule selbst organisieren.

Auch für Kitas sind CO₂-Messgeräte geplant, „in der Größenordnung ein Gerät pro Kita“, heißt es aus der Senatsverwaltung für Bildung. Das Geld dafür müsse noch bereitgestellt werden.

Entwickelt hat den Lüftungsplan der Hygienebeirat. Das Konzept war auch notwendig geworden, weil teilweise in Schulen das Lüften übertrieben wurde; das Fenster stand die gesamte Schulstunde offen. Das geht im Sommer, aber nicht in Herbst und Winter.

Nur in „Einzelfällen“ könne man an den Schulen Fenster nicht komplett öffnen

Apropos Winter: die Temperaturen sinken, wie ist es da mit der Kälte in den stark belüfteten Klassenzimmern? Die Lehrkräfte und besonders die Schüler müssen sich auf die neuen Umstände einstellen. „Man kann auch mal einen Schal oder ein Tuch umlegen“, sagt Scheeres. Oder kälteempfindliche Schüler weg von Fenstern und Türen setzen. „Die Lehrkräfte kennen ihre Kinder.“

Das Problem, dass Schulen womöglich die Fenster nicht voll öffnen können, sieht Scheeres kaum. „Das sind Einzelfälle“, betont sie. Wo das die Lage sei, müssten die Bezirksämter zügig für Umbauten sorgen. Außerdem seien an drei Schulen Hepa-Luftfilter in der Erprobung. Die sind dann womöglich auch eine Lösung.

Und das Thema soll auch pädagogisch eine Rolle spielen. Die Senatorin bittet die Lehrkräfte, „das Thema ,Lüften’ jeweils altersangemessen im Unterricht zu thematisieren.“ Außerdem sollten Schüler das „Lüftungsmanagement“ eigenverantwortlich übernehmen. Sie machen dann die Fenster auf und zu.