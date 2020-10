Corona in Berlin: 783 Neuinfektionen - Inzidenz jetzt bei 110,6

Corona in Berlin Corona in Berlin: 893 Neuinfektionen - Inzidenz bei 114,8

Berlin. Zahlen, Regeln, Lockdown: Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

Freitag, 23. Oktober 2020

16.08 Uhr: Basketball-Meister Alba Berlin muss Spiel in Mailand verschieben

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin muss das anstehende Auswärtsspiel bei Armani Mailand aufgrund der weiterhin schwierigen Corona-Situation verschieben. Wie die europäische Königsklasse Euroleague am Freitag mitteilte, haben die Hauptstädter um diesen Schritt gebeten, da ihnen durch Quarantäne-Maßnahmen nicht die Mindestanzahl von acht fitten Spielern zur Verfügung steht. Die Begegnung in Italien war für den nächsten Freitag angesetzt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Bei Double-Gewinner Alba hatte es in den vergangenen Tagen gleich sechs Corona-Infektionen im Kader gegeben. Noch ist unklar, wann die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses wieder zum normalen Sportbetrieb übergehen kann. Das komplette Alba-Team befindet sich derzeit in Quarantäne.

16.05 Uhr: Mund-Nasen-Schutz-Pflicht an verschieden Orten in Potsdam

Wegen steigender Corona-Neuinfektionen hat die Stadt Potsdam ab Samstag für verschiedene Orte eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes festgelegt. Betroffen sei von 9.00 bis 19.00 Uhr auch die Haupteinkaufsstraße Brandenburger Straße, teilte die Stadt am Freitag mit. Im Umfeld des Hauptbahnhofes müsse der Schutz rund um die Uhr getragen werden. Auf den Wochenmärkten am Bassinplatz, am Nauener Tor und in Babelsberg sei der Schutz nur für die Zeit der Öffnung notwendig. Die Regelung solle vorerst bis zum 2. November gelten, hieß es.

Die Einhaltung der Anordnung kontrollieren nach Angaben der Stadt die Ordnungsämter. Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte zur Durchsetzung und Einhaltung der ausgeweiteten Corona-Beschränkungen verstärkte Kontrollen angekündigt. Die Polizei unterstütze die Gesundheitsämter und Ordnungsämter dabei, wann immer es gehe. Zudem führten Polizisten gemeinsam mit den Landkreisen an bestimmten Tagen Schwerpunktkontrollen durch, hieß es.

Hintergrund ist die neue Verordnung des Landes. Danach muss eine Stadt ab dem Überschreiten der 7-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfizierten pro 100..000 Einwohner eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht auf Straßen und Plätze erlassen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter überwiegend nicht eingehalten werden kann. Seit Montag liegt der Wert in Potsdam durchgehend über dem Grenzwert von 35.

16.01 Uhr: 893 Neuinfektionen, drei weitere Todesfälle

in Berlin sind drei weitere Menschen mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesopfer steigt auf 248. 893 Neuinfektionen wurde gemeldet, damit haben sich seit Beginn der Pandemie im März 25.373 Menschen mit Corona infiziert. 17.816 von ihnen gelten inzwischen als genesen.

Die meisten Neuinfektionen wurden aus Neukölln gemeldet (+188), gefolgt von Mitte (+132) und Charlottenburg-Wilmersdorf (+129). Auch die Zahl der Patienten in den Kliniken steigen weiter. Inzwischen werden 374 Menschen in Krankenhäusern behandelt, davon 101 intensivmedizinisch.

Die Corona-Ampel für die 7-Tage-Inzidenz steht mit 114,8 auf Rot, der R-Wert ist mit 1,07 auf Grün, ebenso die Ampel für die Prozentzahl der belegten Intensivbetten (7,8 Prozent).

15.55 Uhr: Wegen Corona: Zwei Berliner Lokal-Derbys in Regionalliga abgesagt

Corona stellt auch die Clubs in der Fußball-Regionalliga Nordost vor neue Herausforderungen. Die für Freitagabend angesetzten Spiele VSG Altglienicke gegen Hertha BSC II und Tennis Borussia gegen den BFC Dynamo wurden wegen der Auswirkungen der Pandemie kurzfristig abgesagt. Beim Tabellenzweiten Altglienicke gibt es drei positive Fälle.

Nachdem Mitte der Woche ein Fußballer positiv getestet worden war, folgten am Donnerstag Untersuchungen für alle Akteure. Es gab zwei weitere Infizierte und zwei Akteure, die wegen des engen Kontakts zu den positiv getesteten in Quarantäne müssen. Alle Trainingsaktivitäten der VSG sind vorerst eingestellt. Alle Spieler sind derzeit zu Hause. Sollte bei der nächsten Testreihe am Montag auch nur ein weiterer Spieler, Trainer oder Betreuer positiv getestet werden, muss der gesamte Kader in Quarantäne.

Passen musste auch Aufsteiger TeBe, der den BFC Dynamo herausfordern wollte. Die Charlottenburger teilten mit, dass es mehrere Corona-Verdachtsfälle in der Mannschaft gebe. Bereits am vergangenen Wochenende war das Spiel zwischen dem BFC und Altglienicke ausgefallen, weil es einen Corona-Verdachtsfall bei Dynamo gab. Der bestätigte sich jedoch nicht.

Wir eröffnen unser neues Newsblog zu Corona in Berlin. Alle bisherigen Entwicklungen finden Sie hier.

