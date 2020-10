Corona-Newsblog Berlin: Ein weiterer Todesfall, 930 Neuinfektionen

In Berlin haben sich mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie nachweislich 27.023 Menschen infiziert. 251 Menschen sind in Berlin bislang mit Covid-19 gestorben . 18.698 Patienten gelten inzwischen als genesen . 8074 Menschen sind derzeit in Berlin infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Berlin bei 131,8.

Berlin. Zahlen, Regeln, Lockdown: Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In unserem Newsblog halten wir Sie über die aktuelle Corona-Lage in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

16.26 Uhr: Ein weiterer Todesfall in Berlin, 930 Neuinfektionen

In Berlin ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich auf 251. Das meldet die Senatsgesundheitsverwaltung am Montag.

930 neue Infektionen wurden bestätigt, 304 waren es am Sonntag. 8074 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 7562 waren es Sonntag. 18.698 Menschen gelten inzwischen als genesen.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 120, drei Patienten mehr als Sonntag. Insgesamt liegen 463 Menschen in Krankenhäusern, 15 Personen mehr als Sonntag gemeldet.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,16 auf Gelb. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 131,8 weiter auf Rot, die Ampel für die freien Intensivbetten steht auf Grün.

Die Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

Die Corona-Inzidenzen der vergangenen sieben Tage nach Bezirken

16.06 Uhr: Saisonfinale auf Galopprennbahn in Hoppegarten ohne Zuschauer

Der letzte Renntag 2020 auf der Galopprennbahn Hoppegarten findet wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt. Wie der Veranstalter am Montag mitteilte, werden Besucher wegen der zu hohen Anzahl an Neuinfektionen im Landkreis Märkisch-Oderland nicht zugelassen. „Wir bedauern dies sehr, möchten aber auch unseren Teil zur Eindämmung der Pandemie leisten. Alle bereits erworbenen Tickets werden storniert und erstattet“, sagte Geschäftsführer Michael Wrulich. Die Rennen am Sonntag werden über die Homepage der Rennbahn von 11.15 Uhr an per Livestream übertragen.

16.03 Uhr: 50 Festnahmen bei Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen

Bei den Protesten gegen Corona-Beschränkungen hat die Berliner Polizei am Sonntag 50 Menschen vorübergehend festgenommen. Es seien 64 Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, Landfriedensbruchs, Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Zudem wurden 71 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstößen gegen den Infektionsschutz geschrieben. Bei den Polizeieinsätzen seien 18 Kräfte verletzt worden. Bei mehreren Kundgebungen und einem Aufzug waren demnach rund 650 Polizeibeamte im Einsatz.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) teilte mit, es seien zunehmend Regelbruch und Gewaltbereitschaft zu beobachten. „Das können wir nicht akzeptieren.“ Eine Versammlung vor dem früheren Kino Kosmos in Berlin-Friedrichshain habe gezeigt, dass fortlaufend gegen die Infektionsschutzvorschriften verstoßen und polizeiliche Aufforderungen ignoriert worden seien.

Bei freiheitsbeschränkenden Maßnahmen der Polizei kam es laut Geisel zu Widerstand und tätlichen Angriffen gegen die Einsatzkräfte. Die Demokratie halte einiges aus, Meinungs- und Versammlungsfreiheit würden auch in Zeiten der Pandemie gelten, betonte der SPD-Politiker. „Aber nichts rechtfertigt die Anwendung von Gewalt - weder gegen Menschen noch gegen Sachen.“ Mehr darüber lesen Sie HIER.

15.46 Uhr: Brandanschlag auf RKI-Gebäude - Geisel erschüttert

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat sich nach dem Brandanschlag auf ein Gebäude des Robert Koch-Instituts erschüttert gezeigt. „Wie verblendet muss man sein, um Brandsätze gegen eine solche Institution zu werfen?“ Das RKI sei eine der ältesten biomedizinischen Forschungseinrichtungen der Welt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten das Ziel, die Bevölkerung vor Krankheiten zu schützen. Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins Visier genommen werden, würden damit die Grundlagen einer aufgeklärten, auf Forschung und Fakten basierten Gesellschaft in Frage gestellt, so Geisel. Sollte sich herausstellen, dass das Tatmotiv in Verbindung mit der Arbeit des RKI im Rahmen der Corona-Pandemie steht, „dann ist hier die rote Linie überschritten“

14.11 Uhr: Polizei auf Corona-Streife - Das ist die Bilanz von Sonntag

Auch am Sonntag und in der Nacht zum Montag hat die Berliner Polizei auf belebten Straßen, Grünflächen, Flohmärkten und Gaststätten die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. In der Zeit wurden insgesamt 47.355 Personen überprüft und 67 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dazu kamen Strafanzeigen u.a. wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen Beleidigung, wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen einer Fundunterschlagung.

Am Nachmittag lösten die Beamten eine Veranstaltung im Mauerpark auf. Dort befanden sich in der Spitze ca. 400 Personen, darunter mehrere Musikkünstler, welche Trommel-Musik darboten. Um diese versammelten sich ca. 150 Zuhörer, die sich nicht an die Abstandsregeln hielten und keine Maske trugen.

In den Gärten der Welt in Marzahn befanden sich ca. 5000 Besucher im Wechsel. Die Abstands- und Hygieneregeln wurden hier durchweg beachtet, so die Polizei. In Einzelfällen wiesen die Beamten auf die Regeln hin.

Gegen den Betreiber eines Lokals in Nikolassee wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, weil Abstände nicht eingehalten wurden - teilweise trugen die 200 Gäste auch keine Maske. Als die Polizei ins Lokal kam, gingen einige Gäste. Der Betreiber wurde aufgefordert, im Lokal die Abstände einzuhalten. Dem kam er innerhalb einer Stunde nach.

In der Zeit von 18 Uhr bis 2 Uhr kontrollieren die Beamten überwiegend Gaststätten. Der Großteil der Gastronomen habe sich an die Regelungen gehalten. Die Einsatzkräfte überprüften insgesamt 66 Gaststätten und 1121 Personen. Insgesamt 52 Ordnungswidrigkeitenverfahren und fünf Strafermittlungsverfahren, u.a. wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, wurden eingeleitet. Die Polizei löste gegen 19.15 Uhr eine Party mit 200 Gästen in einem Club in Rummelsburg auf, da der Veranstalter keine gültige Genehmigung vorweisen konnte.

13.07 Uhr: Brandenburger Gesundheitsministerin - Auf Halloween-Umzüge verzichten

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat mit Blick auf das bevorstehende Halloween-Fest am 31. Oktober von Umzügen abgeraten. Angesichts der deutlich steigenden Corona-Zahlen stellten die beliebten Klingeltouren von Haustür zu Haustür ein zu hohes Infektionsrisiko dar, erklärte die Ministerin am Montag. Am Vorabend von Allerheiligen ziehen alljährlich verkleidete Kinder und Jugendliche in Gruppen auf der Jagd nach Süßigkeiten durch die Straßen. „Mit diesem Brauch können Infektionen schnell weiterverbreitet werden“, so Nonnemacher.

In Brandenburg sind mittlerweile acht Risikogebiete ausgemacht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag liegt die Ansteckung je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in sechs Landkreisen und zwei kreisfreien Städten über oder beim kritischen Wert von 50.

12.13 Uhr: Von Dassel sieht zweiten Lockdown skeptisch

Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) spricht sich ebenso wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) für eine vorgezogene Sperrstunde aus. Er zweifle jedoch, ob die Maßnahme vor Gericht Bestand hätte. „Gerichte erwarten ein zu hohes Maß an Begründungen, Nachvollziehbarkeit und vorherigen Untersuchungen“, sagte von Dassel der Berliner Morgenpost. „Wir können deshalb nicht innerhalb von zwei Wochen schnell neue Maßnahmen beschließen.“ Mehrere Restaurants und Bars hatten zuletzt erfolgreich gegen die geltende Sperrstunde ab 23 Uhr geklagt und dürfen ihr Lokal länger öffnen.

Vor diesem Hintergrund sieht von Dassel auch einen möglichen zweiten Lockdown kritisch. „Ich weiß nicht, ob die Gerichte einen Lockdown aufheben würden.“ Der Bezirksbürgermeister ist aber überzeugt, dass die vorhandenen politischen Maßnahmen ausreichen, wenn sie denn konsequent umgesetzt werden. „Wenn alles eingehalten werden und Verstöße konsequent sanktioniert würden, hätten wir viel gewonnen und könnten die Corona-Pandemie mit den vorhanden Mitteln bekämpfen.“

12.08 Uhr: Berlin bereitet sich auf Verteilung von Impfstoff vor

Berlin bereitet sich intensiv auf die Impfung gegen Covid-19-Infektionen vor. „Wir sind voll in der Vorbereitung“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag. „Und auf Hochtouren dabei, Impfmaterial zu beschaffen.“ Berlin wird voraussichtlich drei Stellen zur Anlieferung des Impfstoffes einrichten. „Wir sind frei darin zu entscheiden, wie viele Impfstellen wir einrichten.“

Die Bundesregierung hat den Ethikrat damit beauftragt, eine Empfehlung zu erarbeiten, nach welcher Priorisierung die Bevölkerung geimpft werden soll. Der Impfstoff könnte demnach zuerst in Krankenhäusern und Pflegeheimen eingesetzt werden, denkbar sei auch, dass zunächst die komplette Altersgruppe der über 75-Jährigen versorgt wird, sagte Kalayci. Sobald die Empfehlung vorliege, werde der Senat entscheiden, wie viele Impfstellen an welchen Orten eingerichtet werden. Keine Angaben machte Kalayci dazu, wann sie mit der Verfügbarkeit eines Impfstoffes rechnet.

11.40 Uhr: 105 Neuinfektionen in Brandenburg

Brandenburg hat mittlerweile acht Corona-Risikogebiete. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag liegt die Ansteckung je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in sechs Landkreisen und zwei kreisfreien Städten über oder beim kritischen Wert von 50.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ging am Montag den zweiten Tag in Folge etwas zurück. Nach 157 Fällen am Sonntag berichtete das Ministerium von 105 neuen bestätigten Fällen. Am Samstag waren es noch 247. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie 6877 Menschen mit dem Virus angesteckt. Ein weiterer Todesfall kam am Montag hinzu. Insgesamt starben bislang 191 Menschen im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19.

11.29 Uhr: Veranstalter äußert sich zur Fetisch-Party in Mitte

Nachdem am Sonnabend eine Fetisch-Party mit etwa 600 Gästen in der "Alten Münze" in Berlin-Mitte aufgelöst wurde, veröffentlichte der Veranstalter Pornceptual im Internet nun ein Statement zu dem Polizeieinsatz. Darin heißt es, dass es sich um eine Open-Air-Veranstaltung gehandelt habe und deshalb bis zu 5000 Gäste zugelassen gewesen wären. Die Polizei habe jedoch gesagt, dass die aktuellen Regeln nur bis zu 100 Gäste zulassen. Zudem habe man ein Hygienekonzept gehabt. Die Polizei habe zudem gesagt, dass Gäste keine Masken tragen und Abstände nicht eingehalten würden, was laut dem Veranstalter nicht wahr gewesen sei. Zudem habe man kooperiert und die Gäste aufgefordert zu gehen.

Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) erklärte am Montag gegenüber der Berliner Morgenpost, die Alte Münze gehöre zwar dem Berliner Immobilienmanagement (BIM), der Bezirk habe die Party aber nicht genehmigt. „Für diese Veranstaltung fehlt einem ja wirklich jedes Verständnis", so von Dassel. Mehr darüber lesen Sie HIER.

11.05 Uhr: Kalayci - Besuche in Pflegeheimen müssen weiter möglich sein

Besuche von Angehörigen in Senioren- und Pflegeheimen müssen nach Einschätzung von Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) auch bei allgemein steigenden Corona-Infektionszahlen weiter möglich sein. Solange es in den Einrichtungen selbst keine Covid-19-Ausbrüche gebe, müsse dies sichergestellt sein, sagte Kalayci am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Ziel müsse sein, den Schutz der Patienten und Beschäftigten sowie das Recht auf Besuche „in Einklang zu bringen“, etwa durch Hygienekonzepte.

Dabei helfen können aus Kalaycis Sicht neue Corona-Schnelltests, von denen das Land Hunderttausende bestellt habe und die seit dieser Woche vor allem in Berliner Krankenhäusern und der Altenpflege zum Einsatz kommen. Diese Testkapazitäten, bei denen das Ergebnis in kurzer Zeit vorliegt, sollen nach den Worten der Senatorin nicht nur von Beschäftigten und Patienten, sondern auch von Besuchern in Anspruch genommen werden können.

10.57 Uhr: Anschaffung von CO 2 -Messgeräten für Kitas „reiner Aktionismus“

Die Anschaffung von CO 2 -Messgeräten für Berlins Kitas, um dort die regelmäßige Lüftung zu überwachen, sei „reiner Aktionismus“, meint Geschäftsführer Lars Békési vom „Verband der Kleinen und Mittelgroßen Kitaträger“ Berlins. Aus der Sicht des Verbandes werde hier ein „gefährlicher und kostenintensiver Aktionismus zur Schau gestellt“, denn die Informationen, die ein CO 2 -Messgerät biete, seien wenig hilfreich bei der Pandemiebekämpfung.

„In vielen Einrichtungen ist das empfohlene Stoßlüften nicht möglich, da zum Beispiel die Fenster nur einen Spalt breit geöffnet werden können.“ Da brächte es auch nichts zu wissen, wann man Lüften solle. Die Lösung seien Hepa-Luftfilter, die wären wirklich effektiv. „Die Anschaffung reiner CO 2 -Messgeräte ist das metaphorische ,Aus-dem-Fensterapplaudieren‘ der Senatsverwaltung: Es klingt gut, doch löst keine Probleme!“, so Békési. Die Senatsverwaltung für Bildung hatte angekündigt, auch für Kitas zeitnah CO 2 -Geräte anschaffen zu wollen. Für Berlins Schulen ist das schon passiert.

10.27 Uhr: Hertha setzt Ticketverkauf aus

Hertha BSC hat den Ticket-Vorverkauf für das kommende Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg vorläufig gestoppt. Wie der Hauptstadtklub am Montag bei Twitter mitteilte, ist die „aktuelle Pandemielage“ der Grund für die Maßnahme. Die Begegnung findet an diesem Sonntag (18 Uhr/Sky) im Olympiastadion statt. „Wir stehen im Austausch mit dem Senat und halten euch auf dem Laufenden“, hieß es in dem Hertha-Tweet. Derzeit sind in Berlin noch Freiluft-Veranstaltungen mit maximal 5000 Teilnehmern zugelassen. Wie lange das noch so bleibt, ist aufgrund stark steigender Infektionszahlen unklar.

10.16 Uhr: Kalayci - "Ich rechne mit weiteren Einschnitten"

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat Berlin auf weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens vorbereitet. „Ich rechne mit weiteren Einschnitten, weil die Lage ernst und die Dynamik hoch ist“, sagte Kalayci am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. 93 Prozent der Corona-Infektionen gehen nach Angaben Kalaycis auf Einzelfälle zurück, die schwer nachverfolgt werden können.

Gesundheitssenatorin @dil_kal berichtet im @AGH_Berlin Ausschuss #GesPflegGleich von Parallelen zu anderen Metropolen: „Immer weniger Fälle sind auf Ausbrüche zurückzuführen, viele Einzelfälle führen zu einer neuen, sehr dynamischen Infektionslage.“ pic.twitter.com/dfjSNJPxXn — Senatsverwaltung Gesundheit Pflege Gleichstellung (@SenGPG) October 26, 2020

Um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden, werden die Krankenhäuser angewiesen, 15 Prozent der Intensivbetten für Covid-19-Patienten freizuhalten. Die Auslastung der Intensivbetten liegt derzeit noch bei neun Prozent, hat sich in den vergangenen zehn Tagen aber verdoppelt.

Inzwischen infizieren sich auch immer mehr ältere Menschen wieder mit dem Virus. Die Inzidenz bei den 80- bis 89-Jährigen liegt laut Robert Koch-Institut bei 80 bis 85 je 100.000 Einwohner. Die höchste Inzidenz liegt nach wie vor bei den jungen Menschen. Bei den 20- bis 24-Jährigen gibt es derzeit 250 Infizierte je 100.000 Einwohner.

10.03 Uhr: Kubicki wirft Müller mangelndes Rechtsverständnis vor

In einem Gastbeitrag für das Magazin "Cicero" ist Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) hart angegangen. Müller hat zu den Klagen von Berliner Gastronomen gegen die Sperrstunde gesagt, es sei "kein Erfolg, sich ein oder zwei Stunden mehr Freiheit zu erstreiten". Dies sei lediglich "Egoismus". Kubicki schrieb dazu; „Geht es nach Michael Müller, ist derjenige, der sein Recht vor einem ordentlichen Gericht einklagt, ein gefährlicher Egoist.“ An diesem Punkt sei „etwas mehr Selbstreflexion angezeigt“. Offenbar mangele es Müller und anderen Regierungschefs „an Rechtsverständnis“.

9.34 Uhr: Weihnachtsmarkt in Marienfelde abgesagt

Aufgrund der Pandemie-Situation wurde der Weihnachtsmarkt auf Lehmanns Bauernhof in Marienfelde abgesagt. Geplant war, den Markt wie jedes Jahr auf dem Hofgelände an der Dorfaue in Marienfelde stattfinden zu lassen. Mitorganisator Karsten Lehmann sagt, ihm sei die Entscheidung schwer gefallen. „Obwohl wir uns im Vorfeld viele Gedanken um ein Hygienekonzept gemacht haben, zwingen uns die aktuell steigenden Infektionszahlen zu diesem Schritt“, so Karsten Lehmann. Der Schutz der Besucher und Händler stehe an erster Stelle. Mehr dazu lesen Sie hier.

8.10 Uhr: Scheeres sieht Schulen gut vorbereitet

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sieht die Schulen nach den Herbstferien gut vorbereitet auf steigende Corona-Fälle in vielen Teilen der Hauptstadt. Jeden Donnerstag würden Schulaufsicht und Gesundheitsämter die Corona-Lage in den Bezirken beraten und Maßnahmen für die Einrichtungen abstimmen, sagte Scheeres am Montag im RBB-Inforadio. Die Schulleitungen würden das Infektionsgeschehen nicht einzeln mit den Gesundheitsämtern erörtern.

Scheeres verwies darauf, dass Kitas und Schulen keine Corona-Hotspots seien. Es liege aber auf der Hand, dass Infektionen auch in Familien steigen könnten. Anliegen sei, dass gesunde Kinder zur Schule könnten, so die SPD-Politikerin.

Geräte zur Messung des Kohlendioxidgehalts der Luft in Klassenräumen seien nicht nutzlos, aber auch nicht unumstritten, so Scheres. Sie seien eine Maßnahme von vielen. Regelmäßiges Lüften bleibe wichtig. Welche Regeln an den Schulen in Berlin jetzt gelten, lesen Sie hier.

Sonntag, 25. Oktober

18.16 Uhr: Berliner Polizei - Demonstration am Großen Stern abgesagt

Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist eine weitere Demonstration, mit der in Berlin gegen die Corona-Politik protestiert werden sollte, kurzfristig abgesagt worden. Der Veranstalter habe die Demonstration am Großen Stern gegen 17.00 Uhr telefonisch abgesagt, sagte die Sprecherin am Sonntagabend. Ursprünglich waren zu der Kundgebung rund 10 000 Teilnehmer angemeldet worden. Die Veranstalter waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Mittags hatten bereits Demonstranten am Alexanderplatz und auf der Karl-Marx-Allee gegen die politischen Entscheidungen in der Pandemie protestiert. Mehr dazu lesen Sie HIER.

17.31 Uhr: Wieder Schule - mit neuen Corona-Auflagen nach den Herbstferien

Für die Schülerinnen und Schüler in Berlin beginnt an diesem Montag wieder der Unterricht nach den Herbstferien - teils mit neuen Corona-Auflagen. Die Infektionszahlen stiegen während der unterrichtsfreien Zeit stark. Berlin gilt als Risikogebiet. Mit den Corona-Regeln soll verhindert werden, dass nach dem Schulstart Infektionen in die Schulen getragen oder dort weitergegeben werden.

Von diesem Montag an greifen deshalb strengere Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie: Für Schüler der Oberstufe sowie aller Berufsschulen und Oberstufenzentren gilt eine Maskenpflicht auch im Unterricht, wie die Bildungsverwaltung mitgeteilt hatte. Bislang müssen Berliner Schüler den Mund-Nasen-Schutz lediglich außerhalb des Unterrichts auf Fluren, in Treppenhäusern und in den Toilettenräumen verpflichtend tragen.

Die Vorgaben der Bildungsverwaltung für die Schulen sehen zudem vor, Klassenräume immer vor und nach dem Unterricht und mindestens einmal in der Mitte jeder Unterrichtsstunde mehrere Minuten lang komplett durchzulüften, zudem in Pausen. Da es dabei im Winter selbst in geheizten Räumen frisch werden kann, sollen die Schüler warme Kleidung tragen. Zudem sollen 3500 neu angeschaffte CO2-Messgeräte an die Schulen verteilt werden. Die Geräte, die anzeigen sollen, wann die Luft verbraucht ist, stünden in den kommenden Tagen zur Verfügung, hatte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Freitag mitgeteilt.

16.44 Uhr: 304 Neuinfektionen in Berlin, Inzidenz bei 122, 7

In Berlin ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich auf 250. 304 neue Infektionen wurden bestätigt, 416 waren es gestern. 7562 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 7465 waren es gestern. 18.281 Menschen gelten inzwischen als genesen.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 117, drei Patienten weniger als gestern. Insgesamt liegen 448 Menschen in Krankenhäusern, zehn Personen mehr als gestern gemeldet.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,25 auf Grün. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 122,7 weiter auf Rot, die Ampel für die freien Intensivbetten steht auf Grün.

Fallzahlen nach Bezirken

Inzidenzen der vergangenen 7 Tage nach Bezirken

16.13 Uhr: Polizei - Berliner Veranstaltung gegen Corona-Politik beendet

Eine Versammlung gegen staatliche Corona-Beschränkungen ist am Sonntag in Berlin laut Polizei vom Anmelder beendet worden. Demonstranten hatten sich am Nachmittag vor dem Veranstaltungszentrum Kosmos versammelt - dort sollte ursprünglich die Gesundheitskonferenz „Word Health Summit“ stattfinden. Über Lautsprecher teilte die Polizei mit, der Veranstaltungsleiter habe die Veranstaltung beendet. Die Demonstranten auf dem Platz in Berlin-Friedrichshain reagierten mit Buhrufen und Pfiffen. Polizisten kamen auf die dort aufgebaute Bühne. Die Teilnehmer wurden aufgefordert, den Ort zu verlassen.

Schon zuvor bei einer Versammlung auf dem Alexanderplatz hatte die Polizei mitgeteilt, dass sich die Teilnehmenden weitgehend nicht an die Auflagen wie Mindestabstand halten und Mund-Nasen-Schutz tragen hielten.

15.31 Uhr: 600 Polizisten bei Corona-Leugner-Demo im Einsatz

Rund 2000 Menschen haben sich am Sonntag auf dem Alexanderplatz in Mitte zu einer Demonstration gegen staatliche Corona-Auflagen versammelt. Es wurde weitgehend weder der Mindestabstand noch die Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung eingehalten, teilte die Polizei am Nachmittag mit. 600 Beamte sind im Einsatz.

Am #Alexanderplatz in #Mitte versammelten sich heute rund 2000 Menschen zu einer Versammlung. Es wurde weitgehend weder der Mindestabstand noch die Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung eingehalten.#b2510 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 25, 2020

Da die Teilnehmer trotz mehrfacher Aufforderung nicht bereit waren, Abstände einzuhalten und eine Maske zu tragen, wurde der Anmelderin untersagt, einen Aufzug zu beginnen. Dennoch setzten sich mehrere 100 Teilnehmer in verschiedene Richtungen in Bewegung und haben sich nunmehr auf der Karl-Marx-Allee versammelt.

Teilnehmer an Demonstration gegen die Corona-Auflagen sitzen am Alexanderplatz auf dem Boden.

Teilnehmer der Demonstration gegen die Corona-Auflagen stehen vor dem Kosmos. Polizisten beobachten das Geschehen.

Teilnehmer der Demonstration gegen die Corona-Auflagen halten ein Schild mit der Aufschrift "Schuldig Bill Gates" auf dem Alexanderplatz.

Eine Teilnehmerin der Demonstration gegen die Corona-Auflagen wird von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Teilnehmer der Demonstration gegen die Corona-Auflagen stehen auf dem Alexanderplatz.



Eine Teilnehmerin der Demonstration gegen die Corona-Auflagen steht mit einem Eimer als Gesichtsschutz auf dem Alexanderplatz.

Polizisten hindern Teilnehmer an der Demonstration gegen die Corona-Auflagen am Alexanderplatz am Weiterziehen.

Demonstranten gegen die Corona-Politik am Sonntag in Berlin.

Polizisten tragen einen Teilnehmer der Demonstration gegen die Corona-Auflagen auf dem Alexanderplatz weg.

Polizisten hindern einen Teilnehmer der Demonstration gegen die Corona-Auflagen auf dem Alexanderplatz am Weitergehen.



14.58 Uhr: Freie Volksbühne - Kulturleben wegen Corona vor tiefgreifendem Wandel

Die Freie Volksbühne Berlin (FVB) stellt sich auf einen tiefgreifenden Wandel im Publikumsverhalten von Theatern und Oper ein. „Corona wird nachhaltigere Spuren hinterlassen, als wir denken“, sagte Geschäftsführerin Alice Ströver. Unter den bisher rund 6400 Volksbühnen-Mitgliedern, die über die FVB Karten von rund 250 Kulturveranstaltern beziehen, werde die Verunsicherung immer stärker, sagte Ströver. Seit 2017 tritt der Verein unter dem Namen „Kulturvolk“ auf.

Die Pandemie stelle die FVB vor große Herausforderungen. „Eigentlich war bis Februar alles perfekt“, sagte Ströver. Im vergangenen Jahr hatte die FVB mit einem Umsatz von 1,6 Millionen Euro ein wachsendes Interesse an ihrem Angebot zur Kulturvermittlung verzeichnet. Mit dem Ausbruch der Pandemie seien die Bestellungen eingebrochen, Tickets für mehr als 200 000 Euro die FVB rückabwickeln müssen. „Wir sind als Verein schon sehr gebeutelt“, sagte Ströver, frühere kulturpolitische Sprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus, die seit 2012 die Freie Volksbühne leitet.

13.54 Uhr: 157 neue Corona-Fälle in Brandenburg

Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus ist in Brandenburg am Sonntag etwas zurückgegangen. 157 Fälle seien gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Am Samstag waren es noch 247.

Im Land haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie damit im März 6772 Menschen mit dem Virus angesteckt. Im Vergleich zu Samstag kamen drei neue Todesfälle hinzu. Es starben damit 190 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19. Am Wochenende sind die Zahlen meist geringer aufgrund verzögerter Meldungen.

In Brandenburg gibt es nach Angaben des Ministeriums mehrere Risikogebiete angesichts des Wertes der Sieben-Tage-Inzidenz, der im Landesdurchschnitt bei einem Wert von 45,7 je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt. Ab einem Wert von 50 gelten besonders starke Begrenzungen bei Veranstaltungen und privaten Feiern. Zudem sind Kontakte im öffentlichen Raum auf maximal zehn Personen oder einen Hausstand beschränkt.

Am höchsten liegt der Wert bislang im Landkreis Spree-Neiße und Cottbus mit 84,4 und 83,3. Dann folgen die Landkreise Oberspreewald-Lausitz (64) und Prignitz (61,7). Über 50 liegen die Stadt Brandenburg-Havel (58,2) und Elbe-Elster (55). Im Landkreis Teltow-Fläming wurde der kritische Wert von 50 Fällen erreicht.

13.42 Uhr: Demonstranten weichen von erlaubter Route ab

Demonstranten gegen staatliche Corona-Auflagen haben am Sonntag in Berlin nach ersten Erkenntnissen der Polizei die erlaubte Strecke für den Demonstrationsaufzug verlassen. Eine Sprecherin der Polizei sagte, zwei Gruppen seien in verschiedene Richtungen gelaufen. In einer Durchsage der Polizei hieß es, die Veranstaltung auf dem Alexanderplatz sei von der Veranstalterin aufgelöst worden.

Ein Reporter der dpa berichtete, es habe eine Zeit lang eine unkoordinierte Situation auf dem Platz geherrscht. Demonstranten seien aus der Menge ausgebrochen und orientierungslos umhergelaufen. Es habe Polizeiketten am Alexanderplatz gegeben.

12.54 Uhr: Corona-Demo zieht durch Mitte

Eine Demonstration gegen staatliche Corona-Auflagen hat am Sonntagmittag in Berlin begonnen. Die Polizei sprach zum Auftakt am Alexanderplatz von mehreren hundert Teilnehmenden. Es gab die Pflicht, Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Polizei wies darauf mit Durchsagen hin. Zudem müsse der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, hieß es auf der Demonstration.

Der Protestzug am Mittag sollte bis zu einem ehemaligen Kino führen, in dem ursprünglich der „World Health Summit“ geplant war. Die Veranstaltung findet wegen steigender Infektionszahlen inzwischen aber online statt. Alle Ansprachen und Debatten - unter anderem sollten der Virologe Christian Drosten und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprechen - würden digital gehalten, hatte eine Sprecherin des Gipfels mitgeteilt.

Eine weitere, größere Kundgebung von Gegnern der Corona-Maßnahmen war am Nachmittag in Berlin im Tiergarten am Großen Stern geplant.

10.00 Uhr: Demos für Sonntag in Berlin erwartet

Die Berliner Polizei stellt sich für Sonntag auf mehrere Demonstrationen ein, die sich gegen politische Entscheidungen in der Corona-Pandemie richten. Am Mittag (12 Uhr) ist eine Demonstration am Alexanderplatz geplant, abends (17 Uhr) soll am Großen Stern im Tiergarten demonstriert werden. Weitere Details zu den geplanten Demonstrationen erfahren Sie hier.

Sonnabend, 24. Oktober 2020

22.28 Uhr: Personen halten sich in Tiergarten an Corona-Regeln



In #Tiergarten störte sich jemand an einer "Hochzeit mit 60 Personen". Als wir eintrafen, stellten wir 10 Personen fest, die im kleinen Kreis & vollkommen unbedenklich feierten. Mehr waren es auch nie. Der Anrufer hat nur geschätzt. #Nichtlustig#NoNotruf#GemeinsamGegenCovid19 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 24, 2020





22.04 Uhr: Polizei beendet Fetisch-Party mit 600 Leuten

Eine Fetischparty mit etwa 600 Gästen in einer angesagten Location in Berlin-Mitte hat am Samstagabend ein jähes Ende gefunden. Beamte der Berliner Polizei und der Bundespolizei lösten die Veranstaltung in der Alten Münze auf. „Es waren einfach zu viele für zu wenig Platz“, hieß es bei der Polizei am späteren Abend.

Für ca. 600 Gäste einer Fetisch-Party in #Mitte endete diese vermutlich unbefriedigend.

Wir lösten die Feier in Amtshilfe für das @BA_Mitte_Berlin auf. Die Kolleg. der @bpol_bepo machten anschließend nochmal deutlich, dass es Zeit ist nach Hause zu gehen.#GemeinsamGegenCovid19 pic.twitter.com/sGwzHFN3L3 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 24, 2020

Die Veranstalterin erwartet demnach ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung. Der Mindestabstand habe wegen der Vielzahl der Personen nicht eingehalten werden können. Die Veranstalterin habe die Party nach Aufforderung durch die Beamten beendet. Die Gäste wurden in die Berliner Nacht entlassen und nach Hause geschickt.

21.52 Uhr: 23 Ordnungswidrigkeitenverfahren und 5 Strafermittlungsverfahren eingeleitet

Die Berliner Polizei zog am Abend nach dem gemeinsamen Großeinsatz mit der Bundespolizei eine erste Bilanz zu den Corona-Kontrollen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Etwa 80 bis 90 Prozent der Berliner sowie Touristen hielten sich an die Bestimmungen der Verordnung, trugen ihren Mund-Nasen-Schutz und hielten sich an die geforderten Sicherheitsabstände, teilte die Behörde mit. Viele Personen kamen auch der Aufforderung der Polizei nach, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Insgesamt 23 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden bei Unbelehrbaren eingeleitet. Fünf Strafermittlungsverfahren leiteten die Einsatzkräfte unter anderem wegen Beleidigung und Widerstandes sowie Urkundenfälschung ein.

Seit 18 Uhr kontrollieren die Einsatzkräfte Gaststätten, Bars sowie Grün- und Erholungsanlagen, überwiegend in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Neukölln. "Erkennbar ist, dass die Akzeptanz zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sichtbar abnimmt". so die Polizei am Abend. Mehr dazu lesen Sie hier.

21.10 Uhr: Polizei kontrolliert Corona-Regeln in Lokal in Weißensee

Am Abend hat die Polizei die Corona-Regeln in einem Lokal in Weißensee kontrolliert. Wie die Behörde mitteilte, waren zu viele Personen in dem Raum, die sich nicht an die Hygieneregeln hielten. Außerdem wurden Drogen auf der Toilette gefunden. Eine gültige Konzession gab es nicht.

In #Weissensee führt unser #A14 mit der 35. EHu eine Lokalbegehung durch.

Was sie bisher vorfanden: deutlich zu viele Personen. Deutlich zu wenig #AHAAL & Drogen auf dem Klo.

Was sie nicht fanden: Eine gültige Konzession.

Auswertung läuft.#GemeinsamGegenCovid19#FlattenTheCurve pic.twitter.com/2bKZIusvpD — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 24, 2020

20.43 Uhr: Corona-Kontrolle in einem Barbershop in Neukölln

In einem Barbershop in #Neukölln wurde keine Mund-Nase-Bedeckung getragen. Die Betroffenen werden im Rahmen von 7 Ordnungswidrigkeitenverfahren finanziell Haare lassen müssen.#GemeinsamGegenCovid19 #FlattenTheCurve #WearAMask — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 24, 2020

19.57 Uhr: 30 Personen ohne Maske machen Party auf dem Arnimplatz

30 Personen ohne MNB machen Party auf dem Arnimplatz in #Pankow. Wir kommen uneingeladen dazu und werden verdeutlichen, dass dies kein Grund zum Feiern ist.#GemeinsamGegenCovid19#FlattenTheCurve #WearAMask — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 24, 2020

19.49 Uhr: Mann will keine Maske tragen - Anzeige

Die Bundespolizei hat am Abend auf dem Kurfürstendamm einen Mann ohne Maske angetroffen. Wie die Behörde auf Twitter berichtete, forderten die Beamten ihn auf, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser Forderung kam er nicht nach. Daraufhin wollten die Polizisten die Personalien aufnehmen. Der Mann weigerte sich und leistete Widerstand. Die Bundespolizisten schrieben eine Anzeige.

Eben am Ku’damm:

▶️ Mann ohne Maske

▶️ trotz deutlicher Ansprache: Anlegen von MNS & Herausgabe der Personalien verweigert

▶️ Widerstand geleistet

▶️ Anzeige ist raus

Die Lage ist ernst. Keine Diskussion. #GemeinsamGegenCovid19 #FlattenTheCurve — Bundespolizei Berlin Einsatz (@bpol_b_einsatz) October 24, 2020

19.15 Uhr: Gruppe von Menschen bewusst ohne Maske in U-Bahn

Etwa 30 Personen, die bewusst auf den Mund-Nasen-Schutz verzichtet haben und in der U-Bahnlinie U5 unterwegs waren, wurden von Einsatzkräften nach dem Verlassen des Ringcenters an der Frankfurter Alle angehalten. Identitätsfeststellungen wurden durchgeführt, fünf Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gefertigt.

Ein Gruppe von Menschen bewusst ohne😷 in der #U5, danach in zwei Einkaufzentren und live im Netz. Unsere Kolleg. begaben sich ins Live-Bild und stoppten die Truppe mehrmals und nahmen Personalien auf.

➡️ Anzeigen gehen raus#GemeinsamGegenCovid19 #WearAMask — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 24, 2020

17.31 Uhr: In Berlin Demonstrationen gegen Corona-Politik erwartet

Die Berliner Polizei stellt sich für Sonntag auf mehrere Demonstrationen ein, die sich gegen politische Entscheidungen in der Corona-Pandemie richten. Am Mittag (12.00 Uhr) ist eine Demonstration am Alexanderplatz geplant, abends (17.00 Uhr) soll am Großen Stern im Tiergarten demonstriert werden.

Der Protestzug mittags ist mit rund 2500 Teilnehmern angemeldet, die Kundgebung einer „Querdenken“-Initiative am Abend mit 10.000. In den Titeln, mit denen die Demos angemeldet wurden, wird zum Beispiel das Ende staatlicher Beschränkungen gefordert. Der Protestzug am Mittag soll bis zu einem ehemaligen Kino führen, in dem ursprünglich der „World Health Summit“ geplant war. Die Veranstaltung findet wegen steigender Infektionszahlen inzwischen aber online statt.

17.09 Uhr: Landesrechnungshof bekräftigt Bedenken gegen Haushaltsentwurf

Der Landesrechnungshof hat seine Bedenken gegen den Haushaltsentwurf 2021 bekräftigt. So sei der Vorschlag der Landesregierung, die coronabedingte Notlage schon jetzt bis Ende 2023 festzustellen, nicht nur „verfassungsrechtlich höchst problematisch“. Auch wegen der eng auszulegenden Ausnahmeregelungen der Schuldenbremse müsse eine fortbestehende Notlage in jedem Jahr neu durch den Landtag festgestellt werden, teilte der Landesrechnungshof in Potsdam am Samstag mit.

Zudem müssten vor einer Nettoneuverschuldung Rücklagen aufgelöst werden, wenn diese nicht zweckgebunden seien. Deshalb solle der Landtag in Betracht ziehen, vor einer neuen Nettokreditaufnahme den 2019 gebildeten Zukunftsinvestitionsfonds in Anspruch zu nehmen. Für die Tilgung der notlagenbedingten Kredite solle ein bestimmter Prozentsatz festgelegt werden, weil sonst bei wieder steigendem Etat die Tilgungsraten immer geringer würden.

Bisher hat die Landesregierung für 2021 neue Schulden in Höhe von 1,9 Milliarden Euro geplant. Umstritten ist, dass mit dem geplanten Landeshaushalt 2021 bereits Geld für Corona-Maßnahmen in den Jahren 2022 und 2023 reserviert wird und dafür eine außergewöhnliche Notlage bis 2023 festgestellt werden soll. Dagegen läuft die Opposition im Landtag Sturm und fordert, dies jeweils nur für ein Jahr festzulegen.

16.40 Uhr: Mehrheit der Personen auf der Schloßstraße trägt eine Maske

An der Schloßstraße in Seglitz weist nirgendwo ein Schild auf die Maskenpflicht hin. Dennoch trägt die große Mehrheit Maske. Wer es nicht tut, ist meistens gerade beim Essen, Trinken, Rauchen oder Telefonieren. Und da ist die Maske praktisch immer griffbereit unter dem Kinn geparkt. Vor allem junge Menschen, aber auch gerade Alte nehmen es augenscheinlich etwas lockerer. Die einzige sichtbare Kontrolle findet vor dem Boulevard Berlin statt. Dort steht ein Einsatzwagen der Polizei, zwei Beamte sprechen jeden ohne Maske an. Alle paar Minuten geschieht das. Diskussionen gibt es so gut wie nicht, die Maske ist meist in wenigen Sekunden aufgesetzt.

16.21 Uhr: 416 Neuinfektionen in Berlin, Inzidenz bei 119,1

In Berlin ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich auf 249. 416 neue Infektionen wurden bestätigt, 893 waren es gestern. 7465 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 7309 waren es gestern. 18.075 Menschen gelten inzwischen als genesen.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 120, 19 Patienten mehr als gestern. Insgesamt liegen 438 Menschen in Krankenhäusern, 64 Personen mehr als gestern gemeldet.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,19 auf Grün. Der Wert für Neuinfektionen ist mit 119,1 weiter auf Rot, die Ampel für die freien Intensivbetten steht auf Grün.

Fallzahlen nach Bezirken

Die Inzidenzen der vergangenen 7 Tage der Bezirke

16.05 Uhr: Polizei - Noch viel zu wenig Menschen tragen eine Maske

Die Polizei und Bundespolizei kontrollieren heute, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. "Eine Fahrt durch die Karl-Marx-Str. in #Neukölln zeigt deutlich: Hier tragen noch viel zu wenig Menschen eine Mund-Nase-Bedeckung – leider oft in Unkenntnis der neuen #Covid19-Bestimmungen und im Nachhinein einsichtig", twitterte die Polizei am Nachmittag. Auf dem Wochenmarkt am Südstern in Kreuzberg tragen laut Polizei die meisten Menschen eine Maske. Einige Passanten mussten aber dennoch von der Polizei angesprochen werden.

Eine Fahrt durch die Karl-Marx-Str. in #Neukölln zeigt deutlich: Hier tragen noch viel zu wenig Menschen eine Mund-Nase-Bedeckung – leider oft in Unkenntnis der neuen #Covid19-Bestimmungen und im Nachhinein einsichtig.#GemeinsamgegenCovid19#FlattenTheCurve — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 24, 2020

15.53 Uhr: Mehrheit hält sich an Maskenpflicht

Ein Schild weist auf die Maskenpflicht in der Altstadt hin.

Auch in der Altstadt Spandau wurde am Sonnabend die Maskenpflicht kontrolliert, wobei sich die Mehrheit der Passanten den Beobachtungen nach an die neue Regel gehalten hat. Das bestätigte auch Spandaus Ordnungsstadtrat Stephan Machulik (SPD), der mit dem Ordnungsamt in der Fußgängerzone unterwegs war. „Es ist gut, dass sich die Verordnung anscheinend schnell bei den Bürgern und Bürgerinnen herumgesprochen hat und sich fast alle daran halten“, sagte Machulik. „Einzelfälle wird es leider immer geben.“

Auch die Polizei kontrollierte am Nachmittag in Spandau die Einhaltung der Maskenpflicht. „Es sind auch Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung angetroffen worden“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. „Sie wurden angesprochen und waren einsichtig und haben die Mund-Nasen-Bedeckung aufgesetzt oder hochgezogen.“

12.05 Uhr: Neuer Höchststand an Neuinfektionen in Brandenburg

Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus hat in Brandenburg erneut einen Höchststand erreicht. Das Gesundheitsministerium berichtete am Samstag von 247 neuen bestätigten Fällen innerhalb eines Tages. Am Freitag waren es 224 Neuinfektionen. Am Donnerstag 202 neue bestätigte Fälle. Am 3. April wurde mit 187 Neuinfizierten der letzte Höchststand registriert.

Insgesamt haben sich seit März 6615 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Zwei neue Todesfälle kamen hinzu. Bislang starben in Brandenburg 187 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19.

In Brandenburg gibt es nach Angaben des Ministeriums fünf Risikogebiete: In Cottbus nähert sich die 7-Tage-Indizenz immer weiter einem Wert von 100 an. Die Stadt verzeichnet 97,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In Brandenburg an der Havel liegt der Wert bei 61,0. In den Landkreisen Prignitz erreichte er 67,0. In den Landkreisen Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz liegt der Wert bei 58,9 und 60,3.

Ab einem Wert von 50 gelten besonders starke Begrenzungen bei Veranstaltungen und privaten Feiern. Zudem sind Kontakte im öffentlichen Raum auf maximal zehn Personen oder ein Hausstand beschränkt.

11.33 Uhr: Spandaus Gesundheitsstadtrat hat Corona-Infektion überstanden

Spandaus Gesundheitsstadtrat Frank Bewig (CDU), der Anfang Oktober positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat seine Erkrankung überstanden. Am Freitagabend habe er sein neuestes Test-Ergebnis bekommen, das negativ gewesen sei, teilte Bewig mit. Er sprach von einem „milden bis moderaten Verlauf“. „Ich hatte Glück und bin dafür sehr dankbar“, so der Stadtrat. Am Montag will Bewig ins Spandauer Rathaus zurückkehren und dann auch wieder öffentliche Termine wahrnehmen.

9.32 Uhr: Ab heute gilt Maskenpflicht auf Märkten und zehn Einkaufstraßen

Ab heute gilt in Berlin eine verschärfte Maskenpflicht. Diese muss nun auch auf Wochenmärkten, Flohmärkten, in Warteschlangen und auf zehn belebten Einkaufstraßen getragen werden. Polizei und Bundespolizei wollen das kontrollieren. Hier lesen Sie, welche Straßen betroffen sind und welche neuen Regeln sonst gelten.

6 Uhr: Senat bereitet Stufenplan für einen Lockdown vor

Die Überlegungen für einen neuen Lockdown in Berlin gegen die Corona-Pandemie werden konkreter. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat nach Informationen der Berliner Morgenpost in einer Schaltkonferenz der Landesregierung am Freitag die Kollegen gebeten, für die reguläre Senatssitzung am Dienstag aus ihren Zuständigkeiten weitere mögliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens aufzuzeigen, um so den starken Anstieg der Infektionszahlen bremsen zu können.

Kalayci plädiert nach Informationen aus Senatskreisen für einen Stufenplan hin zu einem strengen Lockdown. Dazu gehören ein Vorziehen der abendlichen Sperrstunde von 23 Uhr, schärfere Begrenzung der Teilnehmerzahlen bei Kultur-, Sport- und anderen Veranstaltungen sowie eine Ausweitung der Kontaktverbote unter freiem Himmel. Derzeit liegt die erlaubte Gruppengröße draußen nur zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens bei fünf Personen. Das könnte demnächst den ganzen Tag über gelten.

Ob der Senat den Vorschlägen der Gesundheitssenatorin folgt, ist aber nicht sicher. Wie schon zuletzt verweisen Linke und Grüne auf die negativen sozialen, gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen.

3:01 Uhr: Zahl der Einbrüche gesunken

Immerhin einen positiven Effekt scheint die Corona-Pandemie zu haben: Die Zahl der Einbrüche in Wohnungen und Einfamilienhäuser in Berlin ist in diesem Jahr bislang zurückgegangen. In den ersten neun Monaten registrierte die Polizei 4373 Einbrüche, wie die Behörde auf Anfrage mitteilte. Das seien mehr als ein Fünftel (20,7 Prozent) weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Während des Lockdowns im Frühjahr war der Rückgang den Daten zufolge besonders deutlich: Im Zeitraum von Mitte März bis Ende Mai verzeichnete die Polizei knapp halb so viele Wohnraumeinbrüche wie im Jahr zuvor. Einfamilienhäuser habe es dabei noch weniger als Wohnungen getroffen.

Zum Sommer und Herbstbeginn wurden die Einbrecher wieder aktiver. Die Anzahl der Einbrüche sei aber immer noch gut 20 Prozent niedriger als im gleichen Vorjahreszeitraum gewesen, hieß es. Prinzipiell habe Corona zu keiner neuen Vorgehensweise der Einbrecher geführt: Weiterhin gelte, dass die Täter in der Regel Türen oder Fenster aufhebeln beziehungsweise das Glas angreifen, so die Polizei.

Auffällig sind hingegen die Zahlen von Keller- und Bodeneinbrüchen. Während des Lockdowns seien 4391 Fälle und damit 29,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum registriert worden, hieß es. Die Zahl entspreche aber nicht zwangsläufig einem genauso hohen Anstieg der tatsächlichen Einbrüche, erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Viele Menschen seien im Frühjahr nämlich zu Hause geblieben und hätten ihre Keller und Dachböden öfter betreten. Viele hätten dabei Einbrüche bemerkt, die teils schon länger zurückgelegen hätten. Nach dem Lockdown gab es den Angaben nach etwas weniger Keller- und Bödeneinbrüche als im Vorjahreszeitraum.

Freitag, 23. Oktober 2020

17.55 Uhr: Brandenburger Landesregierung: Kleiner Grenzverkehr ohne Verpflichtung zur Quarantäne

Die Landesregierung hat die Quarantäne-Verordnung angepasst: Der kleine Grenzverkehr zwischen Brandenburg und Polen ist damit ohne Quarantäne-Verpflichtung möglich. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Die neue Verordnung sehe Ausnahmeregelungen für bestimmte Personen- und Berufsgruppen vor. Das betrifft nach den Angaben Berufspendler, Schüler oder auch Studierende. Auch enge Verwandte sind von der Quarantänepflicht ausgenommen.

Die neuen Bestimmungen treten am Samstag um 0.00 Uhr in Kraft und gelten bis einschließlich 8. November. Auf die neue Phase der Pandemie sei man deutlich besser vorbereitet als auf die Phase im Frühjahr, sagte Europaministerin Katrin Lange (SPD). Die neuen Regelungen trügen den Notwendigkeiten einer wirksamen Pandemieprävention Rechnung. Sie sähen aber auch vertretbare Ausnahmeregelungen vor, sagte sie.

17.31 Uhr: Ab Samstag gelten in Berlin neue Corona-Regeln

In Berlin gelten ab Samstag neue Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Ein Mund-Nasen-Schutz muss nun auch auf Märkten und in zehn besonders belebten Straßen, in Shoppingmalls und Warteschlangen getragen werden. Rund 1000 Polizisten wollen jeweils am Samstag und Sonntag kontrollieren, wie die verschärften Regeln der neuen Infektionsschutzverordnung stadtweit eingehalten werden.

Lesen Sie auch: Auf diesen Berliner Straßen gilt eine Maskenpflicht

Die Hälfte der Einsatzkräfte sind Hauptstadt-Polizisten, die anderen Bundespolizisten. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatten sich auf den gemeinsamen Kontroll-Einsatz verständigt. Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte, zuerst werde versucht, Verständnis bei den Bürgern zu wecken. Wer die Aufforderungen etwa zum Maske-Tragen oder Abstand-Halten ignoriert, müsse mit Konsequenzen rechnen. Dann werden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen geschrieben und an die Bezirksämter weitergeleitet.

Auch strengere Obergrenzen für private Zusammenkünfte treten in Kraft. Draußen dürfen sich nur noch 25 statt bisher 50 Menschen etwa zu einer Feier treffen, drinnen statt bisher zehn Menschen nur noch Angehörige eines Haushalts plus maximal fünf andere Personen. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen stieg in Berlin auf inzwischen weit über 100. Damit liegt die Hauptstadt deutlich über dem kritischen Schwellenwert von 50 und gilt als Risikogebiet.

17.21 Uhr: Berliner Lehrer und Schüler sollen Lüften „trainieren“

An Berliner Schulen ist offensichtlich nicht allen Lehrern und Schülern bekannt, wie man Unterrichtsräume durchlüftet. Sie sollen das regelmäßige Öffnen und Schließen von Fenstern nun „trainieren“, wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Freitag mitteilte. An den Schulen sollen dazu 3500 CO2-Messgeräte verteilt werden, die sich das Land eine Million Euro kosten lässt.

Lüften sei eine der wichtigsten Maßnahmen in geschlossenen Räumen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, erklärte Scheeres. „Die CO2-Messgeräte sind eine Unterstützung, um den richtigen Lüftungsrhythmus in den schulischen Lerngruppen zu trainieren. Sie zeigen an, wann die Luft verbraucht ist und liefern damit wichtige Anhaltspunkte, ob das bisherige Vorgehen bereits optimal ist." Mehr dazu lesen Sie HIER.

17.09 Uhr: Flughafen Wien probiert Corona-Schnelltest für Passagiere nach Berlin

Ein Teil der Fluggäste von Wien nach Berlin kann sich freiwillig und kostenlos mit einem Schnelltest am Flughafen auf Corona testen lassen. Das Angebot ist ein Probelauf des Flughafens Wien und der Fluggesellschaft Austrian Airlines und richtet sich bis zum 8. November an Passagiere von neun bestimmten Flügen von Wien nach Berlin. Die Schnelltests sollen zeigen, wie Reisen funktionieren könne, sagte der Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG, Julian Jäger, der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Ziel sei es, dass Reisewarnungen zurückgenommen werden, sagte Austrian-Airlines-Vorstandsmitglied Jens Ritter. Wien zählt wie fast ganz Österreich in Deutschland als Risikogebiet, was derzeit von Einreisenden einen Corona-Test bei der Einreise oder Quarantäne erfordert. Die Antigen-Schnelltests, die mit Speichelprobe in etwa 15 Minuten ein Ergebnis liefern, können bislang die behördlich vorgeschriebenen, im Labor ausgewerteten PCR-Tests nicht ersetzen.

Mit dem Antigen-Schnelltest, der als ungenauer als der Labortest gilt, könnten Menschen mit hoher Virenlast herausgefiltert werden, erklärte Jäger. Die Schnelltests sollen in den Flughafenprozess integriert werden. Die Bordkarte mit dem QR-Code dient dann als Verbindung zur Teststraße. Das Ergebnis gibt es per SMS oder per E-Mail oder nach persönlicher Rückfrage am Schalter.

17.00 Uhr: Veranstaltungswirtschaft ruft zu Groß-Demo auf

Die Veranstaltungswirtschaft ruft zusammen mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Berlin (Dehoga) und der Tourismuswirtschaft zur Großdemonstration am 28. Oktober auf. Unter dem Motto #onfire fordern die Veranstaltet Hilfsprogramme, die sich gezielter an den Bedürfnissen der Unternehmen orientieren müssten. Treffpunkt für den Fußmarsch sei um 11 Uhr der Alexanderplatz, Treffpuntk für die Lkw- und Pkw-Route um 10 Uhr der Olympische Platz. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass auf die Einhaltung der Hygienevorschriften größten Wert gelegt werde. Dazu gehörten insbesonders Abstand halten und Maskenpflicht.

16.08 Uhr: Basketball-Meister Alba Berlin muss Spiel in Mailand verschieben

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin muss das anstehende Auswärtsspiel bei Armani Mailand aufgrund der weiterhin schwierigen Corona-Situation verschieben. Wie die europäische Königsklasse Euroleague am Freitag mitteilte, haben die Hauptstädter um diesen Schritt gebeten, da ihnen durch Quarantäne-Maßnahmen nicht die Mindestanzahl von acht fitten Spielern zur Verfügung steht. Die Begegnung in Italien war für den nächsten Freitag angesetzt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Bei Double-Gewinner Alba hatte es in den vergangenen Tagen gleich sechs Corona-Infektionen im Kader gegeben. Noch ist unklar, wann die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses wieder zum normalen Sportbetrieb übergehen kann. Das komplette Alba-Team befindet sich derzeit in Quarantäne.

16.05 Uhr: Mund-Nasen-Schutz-Pflicht an verschiedenen Orten in Potsdam

Wegen steigender Corona-Neuinfektionen hat die Stadt Potsdam ab Samstag für verschiedene Orte eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes festgelegt. Betroffen sei von 9.00 bis 19.00 Uhr auch die Haupteinkaufsstraße Brandenburger Straße, teilte die Stadt am Freitag mit. Im Umfeld des Hauptbahnhofes müsse der Schutz rund um die Uhr getragen werden. Auf den Wochenmärkten am Bassinplatz, am Nauener Tor und in Babelsberg sei der Schutz nur für die Zeit der Öffnung notwendig. Die Regelung solle vorerst bis zum 2. November gelten, hieß es.

Die Einhaltung der Anordnung kontrollieren nach Angaben der Stadt die Ordnungsämter. Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte zur Durchsetzung und Einhaltung der ausgeweiteten Corona-Beschränkungen verstärkte Kontrollen angekündigt. Die Polizei unterstütze die Gesundheitsämter und Ordnungsämter dabei, wann immer es gehe. Zudem führten Polizisten gemeinsam mit den Landkreisen an bestimmten Tagen Schwerpunktkontrollen durch, hieß es.

Hintergrund ist die neue Verordnung des Landes. Danach muss eine Stadt ab dem Überschreiten der 7-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfizierten pro 100..000 Einwohner eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht auf Straßen und Plätze erlassen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter überwiegend nicht eingehalten werden kann. Seit Montag liegt der Wert in Potsdam durchgehend über dem Grenzwert von 35.

16.01 Uhr: 893 Neuinfektionen, drei weitere Todesfälle

in Berlin sind drei weitere Menschen mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesopfer steigt auf 248. 893 Neuinfektionen wurde gemeldet, damit haben sich seit Beginn der Pandemie im März 25.373 Menschen mit Corona infiziert. 17.816 von ihnen gelten inzwischen als genesen.

Die meisten Neuinfektionen wurden aus Neukölln gemeldet (+188), gefolgt von Mitte (+132) und Charlottenburg-Wilmersdorf (+129). Auch die Zahl der Patienten in den Kliniken steigen weiter. Inzwischen werden 374 Menschen in Krankenhäusern behandelt, davon 101 intensivmedizinisch.

Die Corona-Ampel für die 7-Tage-Inzidenz steht mit 114,8 auf Rot, der R-Wert ist mit 1,07 auf Grün, ebenso die Ampel für die Prozentzahl der belegten Intensivbetten (7,8 Prozent).

Die Inzidenz für alle Bezirke finden Sie hier.

15.55 Uhr: Wegen Corona: Zwei Berliner Lokal-Derbys in Regionalliga abgesagt

Corona stellt auch die Clubs in der Fußball-Regionalliga Nordost vor neue Herausforderungen. Die für Freitagabend angesetzten Spiele VSG Altglienicke gegen Hertha BSC II und Tennis Borussia gegen den BFC Dynamo wurden wegen der Auswirkungen der Pandemie kurzfristig abgesagt. Beim Tabellenzweiten Altglienicke gibt es drei positive Fälle.

Nachdem Mitte der Woche ein Fußballer positiv getestet worden war, folgten am Donnerstag Untersuchungen für alle Akteure. Es gab zwei weitere Infizierte und zwei Akteure, die wegen des engen Kontakts zu den positiv getesteten in Quarantäne müssen. Alle Trainingsaktivitäten der VSG sind vorerst eingestellt. Alle Spieler sind derzeit zu Hause. Sollte bei der nächsten Testreihe am Montag auch nur ein weiterer Spieler, Trainer oder Betreuer positiv getestet werden, muss der gesamte Kader in Quarantäne.

Passen musste auch Aufsteiger TeBe, der den BFC Dynamo herausfordern wollte. Die Charlottenburger teilten mit, dass es mehrere Corona-Verdachtsfälle in der Mannschaft gebe. Bereits am vergangenen Wochenende war das Spiel zwischen dem BFC und Altglienicke ausgefallen, weil es einen Corona-Verdachtsfall bei Dynamo gab. Der bestätigte sich jedoch nicht.

Wir eröffnen unser neues Newsblog zu Corona in Berlin. Alle bisherigen Entwicklungen finden Sie hier.

