Bundestrainer plant Bahn-EM ohne Hinze und Friedrich

Frankfurt/Oder. Sprint-Bundestrainer Detlef Uibel muss die Bahnradsport-EM in Plowdiw (11. bis 15. November) ohne die mehrfachen Berlin-Weltmeisterinnen Emma Hinze (Cottbus) und Lea Sophie Friedrich (Dassow) planen. "Emma hatte zuletzt Probleme mit dem Knie und macht jetzt einen langfristigen Neuaufbau", sagte Uibel am Rande des Vorbereitungs-Trainingslagers in Frankfurt (Oder). Die 23-Jährige hatte bei der WM Ende Februar im Berliner Velodrom die Titel im Sprint, Keirin und Teamsprint gewonnen.

Auch Doppel-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich, die in Berlin in Teamsprint und Zeitfahren triumphierte, wird in Bulgarien fehlen, da sie sich ab sofort auf den Abschluss ihrer Ausbildung bei der Bundespolizei konzentrieren will. "Das ist besonders schade, weil Lea zurzeit in bestechender Form ist", sagte Uibel. Die 20-Jährige hatte Anfang des Monats bei den U23-EM in Fiorenzuola/Italien bei vier Starts die vier Titel in Sprint, Keirin, Zeitfahren und Teamsprint gewonnen.