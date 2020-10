224 neue Corona-Fälle in Brandenburg: Fünfes Risikogebiet

Potsdam. Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages steigt in Brandenburg weiter an. Das Gesundheitsministerium berichtete am Freitag von 224 neuen bestätigten Fällen. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie. Am 3. April wurde mit 187 Neuinfizierten der letzte Höchststand registriert. Nach der Stadt Cottbus und den Landkreisen Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz und Prignitz gilt nun auch die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel als Risikogebiet. Dort liegt der Wert der sogenannten 7-Tage-Inzidenz bei 54. Ab einem Wert von 50 gelten besonders starke Begrenzungen bei Veranstaltungen und privaten Feiern.

( dpa )