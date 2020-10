Vattenfall will Stromnetz an Berliner Senat verkaufen

Vattenfall will sein Stromnetz an den Berliner Senat verkaufen.

Nach jahrelangem Rechtsstreit um das Berliner Stromnetz zwischen dem Betreiber Vattenfall und dem Land Berlin gibt es nun eine überraschende Wende: Der schwedische Energiekonzern bietet dem Land das komplette Netz zum Kauf an. „Es war eine schwierige Entscheidung für Vattenfall, Stromnetz Berlin zum Verkauf zu stellen. Denn wir blicken mit Stolz auf das grundsolide und gut geführte Unternehmen mit seiner hochkompetenten und engagierten Belegschaft und seinem exzellenten Führungs-Team. Deshalb haben wir uns sehr engagiert dafür eingesetzt, die Stromkonzession zu sichern und für den Ausbau des Netzes zu sorgen, um den Herausforderungen der Energiewende in der Hauptstadt gerecht zu werden“, sagte Vattenfall-Chef Magnus Hall am Freitag.

Auch nach dem jüngsten Erfolg vor dem Berliner Kammergericht könne Vattenfall nicht mit einer zeitnahen Konzessionsentscheidung in seinem Sinne rechnen. „Die Aussicht auf weitere Jahre gerichtlicher Auseinandersetzung stellen nicht nur eine Belastung für das Unternehmen dar, sondern erschweren auch Entscheidungen über die anstehenden Milliardeninvestitionen. Solche Entscheidungen können nur auf Basis von klaren Rahmenbedingungen getroffen werden. Daher möchten wir in einem großen Schritt die verfahrene Situation überwinden und auf dem Weg in eine fossilfreie Zukunft die Kooperation mit dem Land Berlin suchen.“ sagte Hall.

Berlin versucht seit Jahren, die Konzession für das Stromnetz in die Hände des Landesbetriebs Berlin Energie zu vergeben. Auch im Falle einer erfolgreichen Vergabe müsste das Land Vattenfall die Anlagen abkaufen. Am Mittag äußern sich der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Finanzsenator Matthias Kollatz (beide SPD) vor der Presse.