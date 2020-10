Berliner AfD muss Parteitag mangels Genehmigungen absagen

Der Parteitag der Berliner AfD sollte am Sonntag in einem Saal in Kaulsdorf stattfinden. Doch das Bezirksamt untersagte das Treffen.

Berlin. Die Berliner AfD muss ihren für Sonntag geplanten Parteitag verschieben. Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf habe das in einem Saal in Kaulsdorf geplante Treffen wegen fehlender Genehmigungen untersagt, sagte der amtierende Parteichef Nicolaus Fest am Donnerstag der dpa. Dem Vernehmen nach geht es dabei unter anderem um den Brandschutz. Die AfD will den Parteitag nach Fests Worten nunmehr am 7./8. November durchführen - wenn der Vermieter bis dahin alle Genehmigungen habe.

Die AfD hat in Berlin seit Langem Schwierigkeiten, Räumlichkeiten für einen Parteitag zu finden. Das liegt daran, das Anbieter nicht an die Partei vermieten wegen deren politischer Ausrichtung, oder auch daran, dass potenzielle Vermieter von Linksradikalen bedroht werden. Folge: Seit Januar wird die Partei von einem Notvorstand um den Vorsitzenden Fest geführt, der Abgeordneter des Europaparlaments ist. Eigentlich sollte nunmehr wieder ein regulärerer Vorstand gewählt werden.

Mehr zum Thema: