CDU kämpft mit Lamborghini gegen kriminelle Clans

Berlin. Die CDU Berlin hat am Donnerstag ihren Aktionsplan gegen kriminelle Clans vorgestellt. Für die Präsentation wählten der Berliner CDU-Chef Kai Wegner, der Neuköllner Jugendstadtrat Falko Liecke und Generalsekretär Stefan Evers, die Neuköllner Hermannstraße.

Auf dem Bürgersteig nannten sie die wichtigsten Eckpunkte ihres Clan-Papiers. Als Fotomotiv hatte die Partei einen gelben Lamborghini gemietet und Einschusslöcher darauf geklebt. An den Türen stand der Spruch „Kriminelle Clans gehören auf Netflix, nicht auf die Straßen Berlins“. „Zufällig“ kam ein Abschleppauto und hievte das gemietete Luxus-Auto aus dem Parkverbot auf die Ladefläche und fuhr damit davon. Die Botschaft: Die CDU zeigt klare Haltung gegen Clans.

Streit um CDU-Lamborghini im Parkverbot

Kurz vor dem Start des Pressetermins lieferte sich die versammelte CDU-Spitze auch noch ein Wortgefecht mit einem Laden-Besitzer. Der Mann bekam gerade eine Lieferung. Dummerweise parkte der Lieferwagen genau da, wo die CDU ihren Lamborghini abschleppen lassen wollte. „Wir müssen nur die Lieferung schnell ausladen“, sagte der Händler. „Hier ist Halteverbot“, entgegnete Jugendstadtrat Liecke. Der Lieferwagen machte schließlich Platz für den CDU-Lamborghini.

Durch die Aufregung um das Fotomotiv ging die eigentliche Idee, den Aktionsplan gegen Clans vorzustellen, fast unter. Dabei haben es die Forderungen der CDU in sich. „Clankriminalität ist schwerste Kriminalität. Sie äußert sich in Raub, Erpressung, Tötungsdelikten, Drogenhandel, Zwangsprostitution und weiteren schwersten Deliktformen“, sagte CDU-Chef Wegner.

CDU-Chef Kai Wegner: "Clans spielen in der gleichen Liga wie die Mafia"

Die kriminellen Machenschaften würden wachsen, leider auch und gerade in Berlin. „Clans spielen in der gleichen Liga wie die Mafia. Sie verdienen keinen Artenschutz, sondern müssen mit aller Macht des Rechtsstaats bekämpft werden. Hier muss in Zukunft ganz klar null Toleranz gelten“, so Wegner.

So fordert die CDU in ihrem elfseitigen Konzept etwa eine engere Abstimmung zwischen Bund und Ländern, eine vollständige Beweislastumkehr für Fälle der organisierten Kriminalität, einen automatisierten Datenabgleich zwischen Halterdaten des Kraftfahrtbundesamtes und den Sozialdaten nach dem Sozialgesetzbuch. Die CDU ist auch dafür, Straftaten im Umfeld krimineller Großfamilien grundsätzlich als bandenmäßige Delikte zu definieren, wodurch sich der Strafrahmen erhöhe.

CDU: Strafmündigkeit soll auf zwölfJahre abgesenkt werden

In das Programm hat es auch eine zentrale Forderung von Neuköllns Jugendstadtrat Liecke geschafft. So soll die Möglichkeit geschaffen werden, Kinder aus kriminellen Clanfamilien herauszunehmen. Zudem sollen Aussteigerprogramme für Clanmitglieder auf Landesebene geschaffen werden. Die CDU fordert auch eine Absenkung der Strafmündigkeit auf zwölfJahre.

Auch datenschutzrechtlich wagt die Berliner CDU mehrere Vorstöße. So sollen die Zugriffsrechte der Berliner Polizei auf Daten des Jobcenters vereinfacht werden. Die Partei fordert auch die Wiederbelebung der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe „Ident“ bei der Polizei. Diese hatte einmal die Aufgabe, die wahren Herkunftsländer von Geflüchteten herauszufinden, war aber eingestellt worden.

CDU-Chef Wegner sprach sich auch für die Fortführung der Politik der kleinen Nadelstiche aus. Berlin gilt mit Nordrhein-Westfalen als Vorreiter bei den Großeinsätzen. Für Sicherheitspolitiker ist das interessant. Denn die CDU hatte die Strategie der Verbundeinsätze im Berliner Innenausschuss wiederholt als Showeinsätze bezeichnet. Wegner setzt sich also von seinem innenpolitischen Sprecher und Fraktionschef Burkard Dregger in diesem Punkt ab.

Dregger, der selbst schon an Einsätzen im Bezirk als Beobachter teilgenommen hatte, fehlte bei diesem Termin hingegen. Das habe nichts zu bedeuten, hieß es vor Ort. Das sei eine Parteientscheidung gewesen.