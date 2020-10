Motorrad stößt mit Rettungswagen zusammen: Biker verletzt

Ein Motorrad ist auf einer Kreuzung in Berlin-Lichtenberg mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Der 55 Jahre alte Fahrer des Motorrads erlitt am Mittwochabend an der Ecke Vulkanstraße/Herzbergstraße schwere Verletzungen an den Beinen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach war der Rettungswagen der Berliner Feuerwehr mit Martinshorn und Blaulicht unterwegs. Der Fahrer des Rettungswagens und der Beifahrer blieben unverletzt. Der Motorradfahrer wurde in eine Klinik gebracht.

( dpa )