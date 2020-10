202 Neuinfektionen: Höchster Wert seit Pandemie-Beginn

Potsdam. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages hat in Brandenburg den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie erreicht. In den vergangenen 24 Stunden seien 202 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag auf seiner Webseite mit. Nach der Stadt Cottbus und dem Landkreis Spree-Neiße gilt nun auch der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit 50,29 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen als Corona-Risikogebiet. Ab einem Wert von 50 bei dieser sogenannten 7-Tage-Inzidenz gelten besonders starke Begrenzungen bei Veranstaltungen und privaten Feiern.

( dpa )