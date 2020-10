Schule in Corona-Zeiten: Unterricht mit oder ohne Maske?

Am Montag geht die Schule wieder los – dann soll der Corona-Stufenplan gelten. Doch erst ab der zweiten Unterrichtswoche. Als kurz vor den Herbstferien der Corona-Stufenplan für Berlins Schulen vorgestellt wurde, da schien die Sache noch ganz einfach. Am Montag nach den Herbstferien, hieß es, sollten alle Schulen der Hauptstadt erst einmal auf der Stufe „Grün“ beginnen. Der Schulstufenplan funktioniert ähnlich wie die Corona-Ampel – je nach Infektionsgeschehen an der Schule und im Bezirk wird eine Schule immer neu eingeteilt. Bei „Grün“ findet Unterricht unter Corona-Bedingungen wie bislang statt, heißt beispielsweise Mund-Nasen-Schutz nur außerhalb der Klassenzimmer im Schulgebäude. Bei „Gelb“ und „Orange“ verschärfen sich die Hygienevorkehrungen, nun wird die Maske oft auch im Unterricht getragen. Erst bei „Rot“ kommt es zum Mischunterricht aus Präsenz und zu Hause.

Die Entscheidung, in welcher Stufe eine Schule angesiedelt wird, treffen die zuständigen Gesundheitsämter und Schulaufsichten der jeweiligen Bezirke jede Woche neu. „Die erste Abstimmung zwischen Gesundheitsämtern und Schulaufsichten zur Stufenzuordnung erfolgt am Donnerstag, 29.10.2020, und die Umsetzung zum 2.11.2020“, heißt es in einem Brief an die Schulleitungen. Sprich: Bis in einer Schule schärfere Hygienemaßnahmen getroffen werden, ist die erste Schulwoche vergangen. Fünf bis sechs Tage, in denen möglicherweise infizierte Schüler, Lehrkräfte oder Erzieher aufeinandertreffen – im Klassenzimmer meist ohne Mundschutz.

Neukölln will die Farbgebung der Schulen vor Schulbeginn überdenken

Angesichts der jüngsten Corona-Infektionszahlen besonders aus den Bezirken Neukölln, Mitte und Tempelhof-Schöneberg erscheint diese Entscheidung problematisch. So hat der Bezirk Neukölln inzwischen eine Sieben-Tages-Inzidenz von 217,9 und liegt damit weit über dem schon hohen Wert für die gesamte Stadt. Tatsächlich ist man sich im Bezirk Neukölln des Problems bewusst und kündigt an, an diesem Donnerstag – kurz vor Ferienende – eine Entscheidung bekannt zu geben. Vieles spricht dafür, dass die Schulen hier schon vor Unterrichtsbeginn farblich neu eingeordnet werden, also viele keinesfalls bei „Grün“ starten. Gesundheitsamt und Schulaufsicht stünden „in sehr engem Austausch“ – und das schon seit Tagen, heißt es aus dem Büro der Neuköllner Schulstadträtin Karin Korte (SPD).

Anders sieht man das im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. „Eine sofortige Festlegung scheint nicht notwendig“, meint Schul- und Gesundheitsstadtrat Oliver Schworck (SPD). Man werde die Situation mit der Schulaufsicht besprechen und nächste Woche Schritte planen. Allein in diesem Bezirk hatte man am Mittwoch 121 Neuinfektionen.

In der Senatssitzung spielte das Thema Bildung keine Rolle - trotz Schulbeginn

Bei der Sitzung des Senats am Dienstag, so hört man, spielte dagegen das Thema Bildung keine Rolle – trotz anstehenden Schulbeginns. Auf der Pressekonferenz danach bekräftigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nur allgemein, dass er alles dafür tun wolle, um Schul- und Kita-Schließungen zu verhindern. So argumentiert auch Stadtrat Schworck.

Die Kritik an dem Corona-Schulstufenplan wird aber noch grundsätzlicher. „Es gibt einen Konstruktionsfehler in der Entscheidungskette“, glaubt Ralf Treptow, Vorsitzender der Vereinigung der Oberstufendirektoren und selbst Schulleiter des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums in Pankow.

„Man muss die Entscheidung den Schulen überlassen“

Denn der Stufenplan enthalte keine „klaren Kriterien, die zentral gelten“. Beispielsweise, dass bei einem Inzidenzwert von über 50 die Stufe „Gelb“ oder „Orange“ einsetzt. Ganz allgemein „entsprechend der Pandemieentwicklung“ zu entscheiden, sei absurd. „Das ist wie: Das Wetter bestimmt darüber, ob ich in der Schule die Heizung anmache.“ Ein Allgemeinplatz.

Jetzt seien die Gesundheitsämter mit den Schulaufsichten die Entscheidungsträger – doch die wüssten oft nicht genau, wie hoch das Infektionsgeschehen in einer Schule wirklich sei. Diese Kenntnis habe nur die Schulleitung. An seinem Gymnasium kämen die Schüler aus acht verschiedenen Bezirken, die Lehrkräfte aus vier weiteren. Kommt es zu einem positiven Test, erfährt davon erst einmal nur das Gesundheitsamt des Bezirks, wo Schüler oder Lehrer zu Hause sind – nicht aber das Gesundheitsamt, das für die Schule zuständig ist. In 90 Prozent der Fälle unterrichteten die Schulleitungen die Ämter von den Fällen, nicht umgekehrt.

Deshalb ist seine Forderung, so lange es keine klaren Kriterien gebe: „Man muss die Entscheidung den Schulleitungen überlassen.“ Die sollten selbst einordnen dürfen, in welche Kategorie sie gehörten. Und dann den Entschluss den Behörden melden.

„Wie starten wir am Montag, mit welcher Farbe?“

Auch Sven Zimmerschied, Schulleiter der Friedensburg-Oberschule und im Vorsitz der Vereinigung der Sekundarschulleiter, hofft auf Klarheit: „Ich würde mir wünschen, dass es bald eine Information gibt: Wie starten wir am Montag, mit welcher Farbe?“ Am Corona-Schulstufenplan im Hygienebeirat habe er selbst mitgearbeitet, doch damals seien die Zahlen noch niedriger gewesen. „Der Plan ist in einer Zeit entstanden, als alles noch recht überschaubar war.“

Tom Erdmann, Berliner Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), sagt: „Wir sehen nicht, dass Montag alle Schulen Berlins generell mit Grün starten.“ Es müsse die Möglichkeit geben, dass Schulen nach den Herbstferien mit „Gelb, Orange oder sogar Rot“ starteten – auch wenn das für die Kollegien einen Kraftakt bedeute.