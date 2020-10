Wie es um die Sicherheit in Museen bestellt ist

Ein Wachmann steht am Eingang des Neuen Museums in Berlin.

Einbrüche und Sachbeschädigungen: Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) bezeichnete die Sicherheitslage in deutschen Museen kürzlich als „unzureichend“. Es sei dringend notwendig, die Lage gründlich zu durchleuchten und zu hinterfragen sagte sie im Rahmen der Sicherheitstagung des Deutschen Museumsbunds Ende September. Die Kunstschätze in den Museen seien ein „Spiegel unserer Geschichte und Kultur“ und damit „identitätsstiftend“. Der materielle und mehr noch der immaterielle Wert ließe sich kaum beziffern.

Laut Grütters könnten Museen zwar nicht dieselben Sicherheitsstandards wie etwa Banken erfüllen. Dennoch gelte es, Kunstwerke vor brachialer Gewalt und durch technischer Raffinesse zu schützen. Die Häuser müssten „den Spagat zwischen Schutz und Offenheit meistern“, so die CDU-Politikerin. David Vuillaume, Geschäftsführer des Deutschen Museumsbundes, sprach von einer neuen Bedrohungslage aufgrund von Professionalität, internationaler Zusammenarbeit und Brutalität der Kriminellen. Um dem zu begegnen, müsse in Gebäude und Infrastruktur investiert, die Organisation verbessert und die Mitarbeiter geschult werden.

Grünes Gewölbe - Spur scheint in die Hauptstadt zu führen

Maßgeblicher Anlass der Diskussion um Sicherheit in Museen war der Einbruch in das Grüne Gewölbe am 25. November 2019. Zwei Unbekannte drangen über ein vergittertes Fenster in das Schatzkammermuseum des Dresdner Residenzschlosses ein. In der Schatzkammer zerschlugen sie eine der Vitrinen mit einer Axt und erbeuteten historische Diamanten und Brillanten. Der Einbruch, der nur wenige Minuten dauerte, machte international Schlagzeilen. Der Wert der Beute wurde bis heute nicht beziffert und meist mit „unschätzbar“ benannt. Von den Edelsteinen fehlt bislang jede Spur.

Allerdings scheint die Spur in die deutsche Hauptstadt zu führen. Anfang September durchsuchten Sächsische und Berliner Polizisten in diesem Zusammenhang ein Internetcafé in Neukölln sowie die Wohnung eines dort angestellten Mitarbeiters. Dabei sei „umfangreiches Beweismaterial“ sichergestellt worden, wie die Dresdner Staatsanwaltschaft im Anschluss mitteilte. Der Mitarbeiter stand nach Erkenntnis der Ermittler mit den Einbrechern von Dresden in Kontakt. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen insgesamt von sieben Tätern aus und haben eine Belohnung von einer Million Euro für Hinweise, die zur Ergreifung führen, ausgesetzt.

Raub der Goldmünze 2017 sorgte für Aufsehen

Im Fall eines ähnlich spektakulären Kunstraubs sprach das Berliner Landgericht im vergangenen Februar ein Urteil. Vier Männer waren angeklagt, im März 2017 die 100 Kilogramm schwere Goldmünze „Big Maple Leaf“ aus dem Bode-Museum gestohlen zu haben. Einer wurde freigesprochen, drei wurden zu mehrjährigen Jugendstrafen verurteilt. Zwei der drei Verurteilten gehören dem bekannten arabischstämmigen R.-Clan aus Neukölln an. Von der seltenen, wagenradgroßen, kanadischen Münze mit einem Wert von 3,3 Millionen Euro fehlt bis heute jede Spur. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie zerteilt und das Gold einzeln weiterverkauft wurde. Kunst ist allerdings nicht nur von Dieben bedroht, wie ein Fall aus Russland aus dem Mai 2018 zeigte. Ein damals 37-Jähriger griff in der Tretjakow-Galerie in Moskau einen Metallpfosten und schlug damit auf ein weltberühmtes Gemälde von Ilja Repin (1844-1930) ein. Das Bild „Iwan der Schreckliche und sein von ihm erschlagener Sohn am 16. November 1581“ wurde dabei an drei Stellen beschädigt. Der Angreifer gab an, dass er sich aufgeregt habe, weil er die Darstellung für unglaubwürdig halte. Seit Jahren laufen in Russland Nationalisten gegen das Gemälde Sturm, das den Zaren mit seinem toten Sohn zeigt, den er zuvor im Wahn umgebracht haben soll. Das 1885 entstandene Gemälde, das zum Zeitpunkt der Attacke hinter Glas war, wurde bereits 1913 mit einem Messer beschädigt.

Lesen Sie auch:

Angriff auf Kunstwerke - Museumsleitung in Erklärungsnot