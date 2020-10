Museum Barberini plant Surrealisten-Ausstellung

Potsdam. Das Potsdamer Museum Barberini plant für Herbst nächsten Jahres eine Ausstellung, die das Interesse der Surrealisten an Magie, Mythos und Esoterik in den Blick nehmen soll. Unter dem Titel "Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne", sollen vom 2. Oktober 2021 bis zum 16. Januar 2022 rund 90 Werke von mehr als 20 Künstlern zu sehen sein, wie das Museum am Mittwoch mitteilte. Dazu zählen Bilder von Salvador Dali, Victor Brauner, Max Ernst und Kurt Seligmann, die von mehr als 40 Museen aus Frankreich, den USA, Mexiko und Israel zur Verfügung gestellt werden sollen. "In ihren Werken griffen sie auf okkulte Symbole zurück und pflegten das Selbstbild eines Magiers, Sehers und Alchemisten", teilte das Museum Barberini mit.

( dpa )