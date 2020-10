Wegner löst Konflikt um CDU-Bundestagskandidatur in Mitte

Berlin. Es hätte ein spannendes Duell zweier ungewöhnlicher Bewerber werden können um die CDU-Bundestagskandidatur in Mitte. Auf der einen Seite Ottilie Klein, die gern im schwarzen Kleid der Bankerin auftritt, Abteilungsdirektorin beim Verband öffentlicher Banken, Doktortitel, Studium unter anderem in Oxford, zugleich verwurzelt in Berlins CDU als Bürgerdeputierte in Mitte, Mitgliederbeauftragte im Landesvorstand und Ex-Büroleiterin des Chefs der Berliner CDU-Fraktion. Gegen Joe Chialo, der in der Uniform der Kreativen daherkommt mit blauem Pulli und weißen Sneakers, Musikunternehmer, früher Handwerker, Wurzeln in Tansania, gut vernetzt auf der Bundesebene und dennoch ein Quereinsteiger. Beide Christdemokraten hatten sich wie berichtet in Mitte beworben.

CDU-Chef Kai Wegner: „Ottilie und Joe: Ich will beide“

Das gefiel jedoch dem Landesvorsitzenden Kai Wegner nicht. Er habe zwar nichts gegen innerparteilichen Wettbewerb, sagte der designierte Spitzenkandidat für die Berlin-Wahl am Mittwochmorgen in der CDU-Bundeszentrale. Aber nach einem Gespräch mit dem Überraschungskandidaten Chialo sei es für ihn klar gewesen. „Gerade die Berliner CDU braucht Typen wie Joe“, sagte Wegner. „Ottilie oder Joe? Ottilie und Joe. Ich will beide. Beide werden Unionsfraktion bereichern“, sagte Wegner.

„Der Landesvorsitzende hat für alle Seiten eine gute Lösung gefunden“, kommentierte Klein. Berlin insgesamt brauche eine Politik, „die vereint und nicht trennt“, sagte die Frau aus Moabit: „Fangen wir in der CDU damit an.“

In Spandau trifft Chialo auf Noch-Bürgermeister Kleebank von der SPD

Und so löste Wegner den Konflikt in Mitte auf, indem er Chialo nach Spandau holte. Der Wahlkreis Spandau-Charlottenburg-Nord ist für die CDU noch nicht vergeben. Hier hatte bei den vergangenen Wahlen Wegner selbst gegen den Sozialdemokraten Swen Schulz mit wechselndem Erfolg um das Direktmandat gekämpft. Jetzt will Wegner Regierender Bürgermeister werden. Mit Chialo hat er nun in seinem Heimatbezirk das perfekte Kontrastprogramm zum designierten SPD-Kandidaten Hartmut Kleebank.

Will in den Bundestag: Joe Chialo (50) setzt sich für die Kreativen in Berlin-Mitte ein. Hat Chancen: Ottilie Klein (36) fordert vor allem bezahlbares Wohnen in Mitte.

Der langjährige Bezirksbürgermeister der SPD trifft auf einen Rivalen, der freimütig einräumt, Spandau bis auf gelegentliche Konzertbesuche in der Zitadelle kaum zu kennen. Bereits letztes Wochenende sei er in Spandau gewesen, berichtete der Musikmanager, der nach einiger Zeit als Chef des eigenen Künstler-Management-Unternehmens jetzt als Vize-Präsident von Universal Music firmiert. Er habe sich sehr wohl gefühlt. Die Spandauer seien sehr nett gewesen.

„Spandau ist was die Kultur- und Kreativwirtschaft angeht ein schlafender Riese“, verband Chialo seine neue politische Heimat mit seinem politischen Hauptinteresse. Er wolle aber auch „mit ganzem Herzen zuhören und anpacken“, herausfinden, welche Themen er aus Spandau in den Bundestag tragen solle. Er dankte Kai Wegner, dass er die „CDU geöffnet“ habe. Das sei sein Ziel, sagte der Landeschef: „Die Botschaft ist: jeder ist willkommen.“ CDU sei eine „vielfältige Partei“, was durch die Kandidatenauswahl auch öffentlich bewiesen werde.

Ottilie Klein hat gute Chancen auf vorderen Listenplatz

Damit es Chialo seine Lebenserfahrung in den Bundestag tragen kann, wird der Newcomer schon Kleebank schlagen und das Direktmandat gewinnen müssen. Denn anders als Ottilie Klein hat er kaum Chancen, einen aussichtsreichen Platz auf der CDU-Landesliste für die Bundestagswahlen zu ergattern. Wegner wollte zwar offiziell noch nichts zu dem Kampf um die Listenplätze sagen, machte aber klar, dass er in Berlins in der Breite männerdominierten CDU mehr Frauen auch in Mandaten sehen möchte.

Klein werden daher gute Chancen eingeräumt, nach der Spitzenkandidatin und Kulturstaatsministerin Monika Grütters und dem Bundestagsabgeordneten und Ex-Senator Thomas Heilmann Platz drei oder vier der Liste zu bekommen. Damit hätte sie gute Chancen, in den Bundestag einzuziehen. Dort wird sie die liberalen Kräfte in der Unionsfraktion stärken.

Als wichtige Themen nannte sie neben der inneren Sicherheit, bezahlbares Wohnen, das auch in Mitte möglich bleiben müsse, und die Integration. Es gehe darum, „Gegensätze zu überwinden, aber die Vielfalt zu bewahren“, sagte Klein. „Wir müssen mehr über Chancen und Möglichkeiten sprechen und Integration als etwas Positives betrachten“, sagte die Frau, deren Eltern in den 80er-Jahren aus der Sowjetunion erst in die DDR und später in die Bundesrepublik übergesiedelt waren. So gesehen habe auch sie einen Migrationshintergrund.