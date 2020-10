Stadtwerke sehen Fortschritte bei Bau von neuem Windpark

Bernau. Der neue Windpark der Berliner Stadtwerke in Brandenburg soll bereits Anfang des kommenden Jahres Strom an rund 31.000 Haushalte liefern. Die Arbeiten auf einem Acker bei Bernau schritten planmäßig voran, sagte der Geschäftsführer des Landesunternehmens, das Teil der Berliner Wasserbetriebe ist, Andreas Schmitz, am Mittwoch.

Bis zum Spätherbst sollen die Türme und Rotoren der neun Anlagen montiert werden. In dem Windpark mit einer Leistung von 31 Megawatt investieren die Stadtwerke 38,7 Millionen Euro. Es gehört aktuell zu den deutschlandweit größten Neubauvorhaben im Bereich Windenergie an Land.

„Wir sind auf einem guten Weg, die Energiewende in Berlin anpassbar zu machen“, sagte der Vorstandschef der Wasserbetriebe, Jörg Simon. Ein weiterer Windpark im Süden Berlins sei bereits in Planung. Zusätzlich investierten die Stadtwerke in den Ausbau von Photovoltaikanlagen.

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), die den Vor-Ort-Termin in Bernau kurzfristig absagen musste, betonte laut Mitteilung die Bedeutung der Energiewende. „Allein dieses Projekt sorgt dafür, dass unser CO2-Fußabdruck um 30.000 Jahrestonnen leichter wird“, so Pop.