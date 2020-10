Berlin. Eine 79 Jahre alte Frau ist in Berlin-Fennpfuhl von einem Auto angefahren und schwer am Kopf verletzt worden. Die Fußgängerin habe am frühen Dienstagabend auf der Fahrbahn der Storkower Straße gestanden und sei dort mit dem linken Außenspiegel eines heranfahrenden Autos zusammengestoßen. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach wurde die Seniorin auf die Straße geschleudert und musste anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

( dpa )