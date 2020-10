Nach dem Willen der Initiative „Berlin autofrei“ gehören solche Bilder künftig der Vergangenheit an.

Die Initiative „Berlin autofrei“ will die Zahl der Autos im Berliner S-Bahnring reduzieren. Klappen soll das per Volksentscheid.

Initiative Volksbegehren will Innenstadt für Großteil der Autos sperren

Um die Verkehrspolitik und den Umgang mit Autos in Berlin wird seit einiger Zeit heftig diskutiert. Nun bekommt die Debatte einen neuen Schub. Mit einem Volksbegehren will die Initiative „Berlin autofrei“ den Zugang zur Innenstadt für die meisten Autos sperren. Am Mittwoch stellen die Initiatoren ihr Konzept erstmals öffentlich vor.

Die Forderung einer autofreien Berliner Innenstadt sei „längst überfällig“, hieß es vorab von der Initiative. „Wir möchten den Autoverkehr innerhalb des S-Bahn-Rings deutlich reduzieren, damit Berlin zu einer lebenswerteren Stadt wird.“ Ganz verschwinden würden Kraftfahrzeuge aber auch Forderung der Initiatoren nicht aus dem Zentrum. „Notwendige Autofahrten werden natürlich weiterhin möglich sein.“ Dazu zählten beispielsweise Busse, Feuerwehrfahrzeuge, der Wirtschafts- und Lieferverkehr, sowie mobilitätseingeschränkte Menschen.

Die Zahl der Autos in der Innenstadt deutlich zu reduzieren zählt auch zum erklärten Ziel von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) – die stets erklärt hatte, dass dieser Wandel Zeit benötige. Dass sich nun ein Volksbegehren mit einer ähnlichen Forderung aufstellt, zeigt dass unter Verkehrsaktivisten in Berlin dennoch enorme Unzufriedenheit über das Tempo der Verkehrswende herrscht. Tatsächlich ist diese auf Berlins Straßen bislang kaum zu erkennen.

Die Zahl der angemeldeten Pkw in Hauptstadt steigt seit Jahren stetig an auf zuletzt mehr als 1,2 Millionen Stück – gleichwohl ist der Motorisierungsgrad der Berliner damit deutlich niedriger als in anderen deutschen Großstädten.