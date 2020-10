Attacke in Berlin Mitte: Dutzende Kunstwerke auf Museumsinsel beschädigt

In den Museen sind am Tag der Deutschen Einheit 70 Kunstwerke beschädigt worden. Hildmann-Anhänger könnten in den Fall verwickelt sein.

Berlin. Dutzende Ausstellungsobjekte sind auf der Berliner Museumsinsel von Unbekannten beschädigt worden. Die Attacken fand demnach schon am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, statt. Die Wochenzeitung „Zeit“ und der Deutschlandfunk hatten zuerst über den Vorfall berichtet. Dabei handele sich um einen „der umfangreichsten Angriffe auf Kunstwerke und Antiken in der Geschichte Nachkriegsdeutschlands“.

Mindestens 70 Kunstwerke mit Öl bespritzt

Ein oder mehrere unbekannte Täter bespritzten demnach mindestens 70 Objekte im Neuen Museum, in der Alten Nationalgalerie, im Pergamonmuseum und im 360-Grad-Pergamon-Panorama mit einer Flüssigkeit, wie die Berliner Morgenpost erfuhr. Darunter sind ägyptische Sarkophage, Steinskulpturen und Gemälde des 19. Jahrhunderts.

Die Polizei sucht derweil Zeugen, die die Taten möglicherweise beobachtet haben. Das zuständige Fachkommissariat fragt:

Wer hat am 3.Oktober 2020 zwischen 10 bis 18 Uhr auf der Berliner Museumsinsel verdächtige Personen oder Feststellungen in Bezug auf die dort verübten Sachbeschädigungen gemacht?

Wem sind am Tattag entsprechende Beschädigungen an Exponaten der betroffenen Museen aufgefallen?

Wer hat sonst außergewöhnliche Vorgänge wahrgenommen, die scheinbar nicht zum Alltagsgeschehen auf der Museumsinsel passen?

Hinweise nimmt das LKA 444 am Tempelhofer Damm 12 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664-944409 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll es sich bei der verwendeten Flüssigkeit um Öl handeln. Dieses wurde in ungefähr 1,50 Meter Höhe verspritzt. Die Beschädigungen seien sehr oberflächlich und überschaubar. "Manche mussten wir mit der Taschenlampe suchen", sagte ein Museumsmitarbeiter der Berliner Morgenpost.

Am Eingang des Pergamonmuseums wurde eine Skulptur eines Fürstenpaares aus dem 9. Jahrhundert vor Christus beschädigt sowie eine Wandskulptur. Im Vorderasiatischen Museum ist eine Skulptur eines kopflosen Mannes betroffen.

Der größte Schaden sei vermutlich auf dem Sandstein mancher Skulpturen entstanden. Es seien allerdings sofortige "Erste-Hilfe-Maßnahmen" eingeleitet worden, die bereits sehr gute Erfolge erzielten.

"Es sind bestenfalls Beschmutzungen", sagte ein Museumsmitarbeiter. Man könne solche Taten schwer verhindern. Ein latentes Risiko bestehe immer, wenn man nicht sämtliche Kunstwerke hinter Glas zeigen wolle. "Das ist nicht unser kuratorisches Konzept", hieß es seitens des Pergamon Museums.

Videomaterial wird ausgewertet - Täter bisher nicht identifizierbar

Videomaterial aus Überwachungskameras der Museen wurde dem Berliner Landeskriminalamt (LKA) übergeben. Man habe darauf bislang keine eindeutigen Täter identifizieren können, hieß es. Diese seien offenbar sehr verdeckt vorgegangen. Aus ermittlungstaktischen Gründen habe sich das zuständige Fachkommissariat in Abstimmung mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz erst jetzt entschlossen, den Fall öffentlich zu machen.

Am Mittwochvormittag lief der Betrieb im Pergamonmuseum normal. Für Besucher gab es keine Hinweise auf die mit einer Flüssigkeit bespritzten Kunstwerke. Diese waren auch weiterhin in der Ausstellung zu sehen und wurden bisher nicht abtransportiert oder gesondert abgesperrt.

Museumsinsel: Angriffe ereigneten sich schon am 3. Oktober

Die Vorfälle ereigneten sich bereits am 3. Oktober und waren bislang nicht öffentlich gemacht worden. Ob dieser Tag absichtlich gewählt wurde, ist noch unklar. Das Landeskriminalamt (LKA) schrieb nach der Attacke Besucher an, die für diesen Tag Tickets gebucht und sich online registriert hatten, und bat dringend um deren Mithilfe.

Die E-Mail des LKA im Wortlaut

"... auf der hiesigen Dienststelle befindet sich ein Ermittlungsverfahren wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung in Bearbeitung; am 03.10.2020 wurden auf der Berliner Museumsinsel in verschiedenen Museen eine größere Anzahl an Ausstellungsstücken durch Aufbringen einer Flüssigkeit beschädigt. Hiesigen Erkenntnissen zufolge haben Sie an diesem Tag eines oder mehrere der betroffenen Häuser besucht. Daher bitte ich um Ihre Mithilfe: Bitte geben Sie zunächst Ihre vollständigen Personalien sowie eine telefonische Erreichbarkeit an. Sind Ihnen oder Ihrer Begleitung verdächtige Personen aufgefallen? Falls ja – wodurch? Bitte beschreiben Sie diese Personen. Halten Sie ein Wiedererkennen auf Lichtbildern für möglich? Sind Ihnen Beschädigungen in Form von Flecken an einzelnen Exponaten oder auf dem Fußboden aufgefallen? Falls ja – wann und wo? Sollte Ihre Begleitung sachdienliche Hinweise geben können, so teilen Sie mir bitte deren Personalien sowie eine telefonische Erreichbarkeit mit. Für Ihre Mithilfe bei den Ermittlungen bedanke ich mich und stehe für Rückfragen gern zur Verfügung."

Motive der Täter unbekannt - Attacke wirkt unprofessionell

Die Berliner Polizei bestätigte am Mittwochmorgen die Berichte der „Zeit“ und des Deutschlandfunks. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sei eingeleitet worden. Zu weiteren Details und Motiven wollte sich die Behörde noch nicht äußern.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost werden nun Videoaufnahmen gesichert. Die Tat deute nicht auf eine langfristig geplante oder technische versierte Aktion hin. Vielmehr wirke es so, sagen Insider, als habe jemand mit geringem technischen Aufwand die Kunstwerke bespritzt. Um was für eine Flüssigkeit es sich handele, sei noch unklar.

Verschwörungstheoretiker Hildmann soll zu Aktionen gegen Museen aufgerufen haben

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, soll sich der Verschwörungstheoretiker und Vegan-Koch Attila Hildmann mehrfach in den sozialen Netzwerken geäußert haben, dass das Pergamonmuseum auf der Museumsinsel ein "Sitz Satans" sei. Er habe außerdem einen Aufruf geteilt, das Museum "zu stürmen".

Hildmann hatte in der Vergangenheit mehrere Kundgebungen vor dem Alten Museum in Mitte abgehalten. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die die Museen verwaltet, hatte sich daraufhin öffentlich deutlich von Hildmann distanziert. Im Juli wurde eine erneute Demonstration Hildmanns von der Berliner Versammlungsbehörde verboten. Am Tag der Deutschen Einheit hatten in Berlin mehrere Demonstrationen von Verschwörungstheoretikern stattgefunden.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur gab die Polizei am Dienstagabend keine Auskünfte. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz war am Abend für ein Statement nicht erreichbar.

Museumsinsel gehört zum Unesco-Weltkulturerbe

Die Museumsinsel gehört seit 1999 zum Unesco-Weltkulturerbe. Anfang Oktober feierte das Pergamonmuseum seinen 90. Geburtstag. Benannt ist es nach seiner bekanntesten Attraktion, dem Pergamonaltar. Er stammt aus dem 2. Jahrhundert vor Christus und gehörte zur Residenz der mächtigen Könige von Pergamon, die im Westen der heutigen Türkei eine Kulturmetropole nach dem Vorbild Athens schufen.

Als eines der wenigen Museen in Deutschland lockt das Pergamon jährlich mehr als eine Million Menschen an - wenn es komplett geöffnet ist. Die zwischen zwei Spreearmen gelegene Gruppe aus Altem Museum, Bode-Museum, Alter Nationalgalerie, Neuem Museum mit der berühmten ägyptischen Pharaonen-Büste der Nofretete und der James-Simon-Galerie als jüngstem Bau zog zusammen knapp 3,1 Millionen Menschen an.