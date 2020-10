Berlins Corona-Regeln im Teil-Lockdown - Was verboten ist und was erlaubt

In der Erkältungszeit liegen viele Menschen krank zuhause. Ob es sich dabei um Corona handeln könnte lässt sich an diesen Symptomen feststellen.

Berlin. Der bundesweite Teil-Lockdown kommt: Wegen der stetig steigenden Zahl der Coronavirus-Infektionen haben sich die Ministerpräsidenten der Länder bei einer Video-Schalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch auf weitreichende Beschränkungen des öffentlichen Lebens verständigt. Am Donnerstagabend beschloss der Berliner Senat, die Bund-Länder-Vereinbarungen für die Hauptstadt weitestgehend zu übernehmen. In einzelnen Punkten gibt es allerdings Abweichungen.

Die Maßnahmen gelten ab Montag, 2. November 2020, und enden am 30. November 2020.

Welche Folgen haben die Beschränkungen auf das öffentliche Leben in Berlin? Welche Einrichtungen müssen geschlossen werden? Was darf geöffnet bleiben? Welche weiteren Einschränkungen gelten in Berlin? Auf welchen Straßen gilt die Maskenpflicht? Welche Kontakte in der Öffentlichkeit bleiben erlaubt?

Die Berliner Morgenpost listet an dieser Stelle die geplanten Verschärfungen der Corona-Regeln und die bereits bestehenden Maßnahmen auf.

Corona-Regeln in Berlin - was ab Montag geschlossen oder verboten wird

Restaurants, Bars, Kneipen, Clubs und ähnliche Einrichtungen. Erlaubt ist die Lieferung und Abholung von Speisen.

Touristische Übernachtungsangebote im Inland sind verboten. Zwingende Dienstreisen bleiben erlaubt.

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum und im Innenraum ist nur allein oder mit Personen des eigenen Haushalts und zwei weiteren Personen aus verschiedenen Haushalten oder ein Haushalt plus ein weiterer Haushalt (maximal zehn Personen) erlaubt. Diese Regelung gilt nicht für Kinder bis zwölf Jahren aus einer gemeinsamen Betreuungs- und Unterrichtsgruppe.

Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser, Kinos, Messen

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 50 gleichzeitig Anwesenden sind verboten. Unabhängig davon sind Konzerte, Theater-, Opern- und Konzerthausaufführungen, musikalische und künstlerische Darbietungen vor körperlich anwesenden Publikum einschließlich Tanzveranstaltungen und Veranstaltungen, die dem Kultur-, Freizeit- und Unterhaltungsbereich zuzuordnen, verboten.

Freizeitparks

Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen

Bordelle, erotische Massagesalons

Freizeit- und Amateursport

Tanzstudios

Schwimmbäder, Saunen, Spaßbäder, Dampfbäder, Thermen

Fitnessstudios, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios

Im Profisport sind nur Geisterspiele erlaubt

Weihnachts- und Jahrmärkte

Aquarium und Tierhäuser im Zoologischen Garten und im Tierpark

Alkoholverkaufsverbot zwischen 23 und 6 Uhr bleibt bestehen

Teil-Lockdown in Berlin - Was geöffnet oder erlaubt bleibt

Schulen und Kitas

Groß- und Einzelhandel mit maximal einem Besucher pro 10 Quadratmeter

Friseursalons

Physiotherapien

Kirchen/Gottesdienste

Leihbetrieb in Bibliotheken

Zoo und Tierpark (Aquarium und Tierhäuser bleiben aber geschlossen)

Restaurants dürfen rund um die Uhr Speisen zum Mitnehmen anbieten

Kantinen dürfen öffnen. Zwei Personen dürfen an einem Tisch sitzen

Kinder bis zwölf Jahre dürfen in festen Gruppen von maximal zehn Personen im Freien Sport betreiben

Die geplanten Änderungen der Berliner Infektionsschutzverordnung lesen Sie auch hier.

Maskenpflicht auf 33 Berliner Straßen

Der Berliner Senat hat am 27. Oktober die Ausweitung der Maskenpflicht für Straßen in Berlin betroffen. Bislang gilt auf zehn Straßen die Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ab Sonnabend, 31. Oktober 2020, kommen 23 weitere Straßen hinzu.

Der Senat hat in der Sitzung zudem klargestellt, dass die Maskenpflicht nur für Fußgänger gilt, nicht zum Beispiel für Fahradfahrer.

Lesen Sie auch: Maskenpflicht auf belebten Straßen: „Das versteht niemand“

Maskenpflicht in Berlin: Auf diesen Straßen muss man eine Maske tragen

Auf diesen Straßen gilt bereits eine Maskenpflicht:

Tauentzienstraße (Schöneberg, Charlottenburg)

Wilmersdorfer Straße (Charlottenburg)

Kurfürstendamm (Charlottenburg, Halensee, Wilmersdorf)

Altstadt Spandau

Schloßstraße (Steglitz)

Bergmannstraße (Kreuzberg)

Friedrichstraße (Mitte)

Karl-Marx-Straße (Neukölln)

Bölschestraße (Friedrichshagen)

Alte Schönhauser Straße (Mitte)

Auf diesen Berliner Straßen gilt ab 31. Oktober eine Maskenpflicht

Rosa-Luxemburg-Platz (Mitte)

Alexanderplatz (Mitte)

Rathausstraße im Ortsteil Mitte

Hermannplatz (Neukölln)

Hermannstraße (Neukölln)

Sonnenallee (Neukölln)

Breitscheidplatz (Charlottenburg)

Wittenbergplatz (Schöneberg)

Olympischer Platz (bei Veranstaltungen oder Spielen von Hertha BSC)

Hardenbergplatz (Charlottenburg)

Kottbusser Tor (Kreuzberg)

Lausitzer Platz (Kreuzberg)

Boxhagener Platz (Friedrichshain)

Potsdamer Platz (Mitte)

Rosenthaler Platz (Mitte)

Washingtonplatz/Europaplatz (Mitte)

Bebelplatz (Mitte)

Hackescher Markt (Mitte)

Lustgarten (Mitte)

Leipziger Platz (Mitte)

Pariser Platz (Mitte)

Unter den Linden und Karl-Liebknecht Straße beidseitig vom Pariser Platz bis zum Alexanderplatz

Turmstraße (Tiergarten)

Maskenpflicht gilt außerdem auf Wochenmärkten, Flohmärkten, Weihnachtsmärkten und in Warteschlangen und Shoppingmalls.

Weitere Corona-Regeln in Berlin - die Übersicht

Der Senat hat zudem weitere Corona-Regeln beschlossen, die ab Sonnabend, 31. Oktober gelten sollen. Bei einigen Regeln handelt es sich um Aktualisierungen und Präzisierungen bereits bestehender Maßnahmen.

Hochschulen müssen ihren Publikumsverkehr bis zum 31. März 2021 einstellen. Ausnahmen gebe es da, wo kein digitales Format möglich ist: Laborräume, medizinisch-klinische Lehre, künstlerischer Unterricht, Sportpraktischer Unterricht, Einführung von Studienbeginnenden.

müssen ihren Publikumsverkehr bis zum 31. März 2021 einstellen. Ausnahmen gebe es da, wo kein digitales Format möglich ist: Laborräume, medizinisch-klinische Lehre, künstlerischer Unterricht, Sportpraktischer Unterricht, Einführung von Studienbeginnenden. Tankstellen , Bäckereien oder Verkaufsstellen auf Bahnhöfen dürfen bestimmte Waren, wie etwa Backwaren, Blumen und Zeitungen auch zwischen 23 und 6 Uhr verkaufen.

, oder dürfen bestimmte Waren, wie etwa Backwaren, Blumen und Zeitungen auch zwischen 23 und 6 Uhr verkaufen. Maskenpflicht in Bürogebäuden

Maskenpflicht in Geschäften, Bussen, Bahnen, Gaststätten abseits des Tisches, Schulen.