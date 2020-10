Tegel-Schließung: Der Souvenirhandel floriert

In 19 Tagen wird der Flughafen Tegel in Berlin geschlossen. Viele Menschen kaufen Souvenire, um den Aiport in Erinnerung zu behalten.

Seien es die Taschen mit der von einem knallroten Herz umrahmten Aufschrift „TXL“, ein Bild des Terminals auf Geschirrtüchern, oder das dem Flughafen typische Hexagon auf Tassen – auch wenn der Flughafen Tegel in 19 Tagen seinen Betrieb einstellt, wird er so schnell nicht in Vergessenheit geraten. Dafür sorgt das Berliner Designerlabel „S-Ware“ mit seiner Kollektion „BYE BYE TXL“, die im Laden an der Brunnenstraße in Mitte ausliegt. „Wir wissen alle, dass das Ende naht“, sagt Inhaberin Sandra Siewert über Tegel „darum möchte man sich jetzt schnell noch Erinnerungsstücke sichern.“ Seit dem Sommer sei die Nachfrage nach Souvenirs des Airports gestiegen.