Bei Rot über die Straße? Fußgänger von Taxi angefahren

Berlin. Ein Fußgänger ist in Berlin-Westend von einem Taxi angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wollte laut Zeugenaussagen am Montagabend am Theodor-Heuss-Platz eine rote Fußgängerampel überqueren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach wurde der Fußgänger durch den Zusammenprall durch die Luft geschleudert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Sein Auto wurde stark beschädigt. Fahrgäste befanden sich nicht in dem Taxi. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zum Alter des Fußgängers.

( dpa )